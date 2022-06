Saara Aalto, 35, katosi jäljettömiin ja jätti julkisuuden – paljastaa nyt, mitä pari vuotta sitten tapahtui

Laulaja Saara Aalto huomasi olevansa riippuvainen sosiaalisesta mediasta ja kännykän selaamisesta ja päätyi vaikeaan ratkaisuun. Nyt hän tekee jälleen uutta musiikkia.

Saara Aalto on ollut sosiaalisesta mediasta tauolla lähes puolen vuoden ajan.

Laulaja Saara Aalto, 35, ei ole koskaan pelännyt olla oma itsensä julkisuuden valokeilassa: hän puhuu avoimesti niin lapsuudestaan, parisuhteestaan kuin seksuaalisesta suuntautumisestaankin.

Kenties juuri avoimuuden vuoksi Aallon faneille olikin melkoinen shokki, kun laulaja katosi julkisuudesta jäljettömiin.

Hiljaiselo alkoi reilut kaksi vuotta sitten samoihin aikoihin, kun korona alkoi myllätä sosiaalista elämää uuteen uskoon. Tilanne pakotti monet ahdinkoon neljän seinän sisään, mutta Aallolle kotiin lukittautuminen oli yllättäen juuri sitä, mitä hän oli pitkään kaivannut.

Aallon ura oli jo usean vuoden ajan ollut nousukiidossa, ja hän osallistui suuriin projekteihin yksi toisensa perään. Vuonna 2016 laulaja teki kansainvälisen läpimurron sijoittuessaan toiseksi Britannian X Factor -laulukilpailussa.

Suosion myötä Aalto saavutti vuonna 2018 virstanpylvään, josta moni laulaja jää vain unelmoimaan: hän edusti Suomea euroviisuissa. Seuraavana vuonna hän kilpaili brittijulkkiksia vastaan Dancing on Ice -taitoluistelukilpailussa, jossa hän sijoittui kolmanneksi.

Saara Aallon elämän tahti kiristyi entisestään, kun hän menestyi Britanniassa X Factor -laulukilpailussa.

Elämä oli siis jatkuvaa myllytystä, mikä tuntui Aallolle vain luontevalta.

– Oon aina ollut aika suureellinen ja teatraalinen. On ollut luontevaa, että mitä enemmän paineita, sitä enemmän nauttii, hän kertoo.

– Tämä ura on unelma, joka mulla on ollut lapsesta asti. Tuntui vähän niin kuin kohtalolta, että näinhän tässä pitikin käydä.

Vaikka ura kulki juuri oikeaan suuntaan, alkoivat jatkuvat projektit tuntua pidemmän päälle raskailta. Aikaa rauhoittumiselle ei ollut, ja sosiaalinen media alkoi jarruttaa laulajan inspiraatiota.

Kun maailma sitten yhtäkkiä pysähtyi koronan vuoksi, oli Aallolla viimein aikaa miettiä, miten paljon hän oli vain muutaman vuoden aikana kokenut.

– Aloin miettimään, että ei vitsi, mä toteutin mun kaikki lapsuuden ja nuoruuden unelmat. Siitä tuli tyhjä olo, joka mulla on ehkä vähän vieläkin.

– Mulle tuli jopa kriisi, että mitä mä nyt teen. Oon saanut kokea jo isot jutut, joita isompia ei maailmassa hirveästi ole. Mietin silloin, että pitääkö mun vaihtaa alaa, Aalto naurahtaa.

Sosiaalisesta mediasta poistuminen oli Aallolle iso haaste.

Koronarajoitusten kotiin pakottamana Aalto tunsi häntä pitkään vaivanneen uupumuksen ja paineiden helpottavan. Elämä ilman julkisuutta oli ihanaa, mutta sosiaalisesta mediasta poistuminen tuntui ajatuksenkin tasolla alkuun liian suurelta askeleelta.

Lopulta vuoden 2021 jouluaattona Aalto julkaisi Instagram-tililleen viimeisen kuvan, jossa hän poseeraa iloisena Meri-vaimonsa ja koiransa kanssa Tämän jälkeen alkoi todellinen radiohiljaisuus.

– Se oli ihanaa saman tien. Mutta olin koukussa siihen somen selaamiseen, vaikka käytinkin somea varmasti paljon vähemmän kuin monet muut.

– Ekat kaksi viikkoa mun oli pakko tehdä niin, että menin johonkin nettisivulle ja selasin. Se oli ihan hullua, että kännykkää oli vain pakko plärätä. Ja sitten mietin, että tämähän on ihan tyhmää, kun ei mulla edes ole mitään plärättävää.

PALUU sosiaaliseen mediaan on Aallolla kuitenkin suunnitteilla, sillä hän julkaisee pitkästä aikaa uutta musiikkia torstaina. Uuden This World -kappaleen Aalto on säveltänyt alun perin vain kaksitoistavuotiaana.

Aalto kertoo, että kappale käsittelee maailman tapahtumia ja epävarmuuksia lapsen näkökulmasta. Kappaleen sekä siihen liittyvän sivuston ja muun toiminnan kautta saatavat tuotot suunnataan Pelastakaa lapset ry:n kautta sodasta kärsiville lapsille.

Aalto kertoo, että uusi laulu ja sen myötä tapahtuva paluu julkisuuteen olisivat ilman sometaukoa saattaneet jäädä kokonaan tapahtumatta. Kappaleen innoittajana nimittäin oli ajatus siitä, että Aalto voisi laulaa yhdessä kaksitoistavuotiaan itsensä kanssa.

– Kun mulla oli aikaa, kävin mun vanhoja arkistoja läpi. Silloin löysin sen vanhan levytyksen ja mietin, että ei vitsi, tämän biisin sanoma on tosi ajankohtainen. Tajusin, että tätä ääniraitaa, jossa mun kaksitoistavuotias itseni laulaa, voisi käyttää.

Aallon itsekin mainitsema suureellisuus näkyy myös tässä projektissa. Aallon lisäksi kappaleessa nimittäin laulaa omalla äidinkielellään kymmenen eri taustoista ja kulttuureista tulevaa lasta.

Vaikka Aalto palaakin pikkuhiljaa julkisuuteen, aikoo hän pitää kiinni siitä, että kuuntelee itseään ja tarkkailee omaa jaksamistaan. Omista sekä fanien ja median hänelle asettamista odotuksista irrottautuminen vaatii vielä töitä. Ajoittaisista haasteista huolimatta suunta on selkeä: Aalto tekee tästä lähtien asioita itseään varten.

– Haluan edelleen tehdä niin kuin musta tuntuu hyvältä. Vaikka se ois niin, että en ikinä tule tämän jälkeen enää julkaisemaan yhtään biisiä, summaa Aalto.

