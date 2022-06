Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio sekä Ruotsin kuninkaallispari, kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia juhlivat Ahvenanmaalla alueen 100-vuotista itsehallintoa ja demilitarisoitua asemaa.

Kuningatar Silvia oli valinnut ylleen asun, jota hän on käyttänyt aiemminkin edustaessaan.

Suomen presidenttipari, presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio, sekä Ruotsin kuninkaallispari, kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia osallistuivat Ahvenanmaan 100-vuotisen itsehallinnon ja demilitarisoidun alueen aseman sekä maakuntapäivien juhlallisuuksiin.

Kuningattaren päiväasu oli kirjaimellisesti arvokas. Hänellä oli yllään vihreä jakkupuku, vaalea huivi ja vaaleanvihreä käsilaukku.

Käsipuolessa ei roikkunut kuitenkaan mikä tahansa laukku, vaan Hermésin Kelly-luksuslaukku. Robert Dumasin 1930-luvulla suunnittelema laukku maksaa ruotsalaismedia Svensk Damin mukaan nykyään noin 8,500 euroa (90 000 Ruotsin kruunua). Hinta voi vaihdella kuitenkin jälleenmyyjästä ja mallista riippuen hurjastikin, yltäen jopa kymmeniintuhansiin euroihin.

Kuningatar Silvian Kelly-laukku on tuhansien eurojen arvoinen.

Laukun nimi tulee näyttelijä ja Monacon ruhtinatar Grace Kellyn nimestä. Svensk Dam kertoi vuonna 2019, että kun Kelly meni kihloihin Monacon ruhtinaan, Rainier III:n kanssa, pari tallentui New Yorkissa kuviin. Kuvissa Grace Kellyllä oli mukanaan Hermésin laukku, jolle myöhemmin annettiinkin kantajansa mukaan uusi nimi, ”Kelly”, vuonna 1956.

Kuningatar on käyttänyt laukkua Svensk Damin mukaan ennenkin, ja sen kerrotaan olevan yksi kuningattaren lempikäsilaukuista. Svensk Damin mukaan kuningatar Silvia on tunnettu kestävistä muotivalinnoistaan, ja vihreä jakkupuku laukkuineen on nähty kuningattaren päällä aiemminkin.

Vihreä jakkupuku ja Kelly-laukku nähtiin kuningattaren yllä Svensk Damin mukaan esimerkiksi vuonna 2019, kun kuningatar Silvia oli vierailemassa ja edustamassa Saksassa World Childhood Foundationin 20-vuotisjuhlan kunniaksi.

Kuningattarella oli päivällä päällään vihreä jakkupuku, Kelly-luksuslaukku ja vaalea huivi.

Kuningatar Silvia oli kuitenkin vaihtanut asunsa, kun kuninkaallis- ja presidenttipari saapuivat päivällä Julius Sundblomin patsaan edustalle juhlakulkueen mukana.

Maakuntapäivien tilaisuuteen hän oli vaihtanut asuaan värikkääseen, siniseen jakkupukuun. Asua koristi myös Kalevalan Naisen ääni -rintakoru.

Tilaisuudessa kuultiin laulu- ja musiikkiesityksiä sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien Bert Häggblomin, Sauli Niinistön ja kuningas Kaarle Kustaan puheet.

Rouva Jenni Haukiolla oli sama asu kuin päivällä, eli kukallinen mekko ja vaaleanpunainen jakku. Presidenttipari ja kuninkaalliset tutustuivat aiemmin Bomarsundin linnoituksen raunioihin ja vierailivat Kasteholmin linnassa.

Juhlallisuudet huipentuvat illalla juhlaillalliseen ja konserttiin.

Kuningatar Silvia vaihtoi asuaan kesken päivän: vaaleanvihreä jakkupuku vaihtui kirkkaan siniseen.

Kuningatar Silvian sinisessä asussa oli myös Kalevalan Naisen ääni -rintakoru.

Kuningatar Silvia pukeutui Ahvenanmaan juhlallisuuksiin värikkäästi.

Ahvenanmaan lainsäädäntöelintä kutsutaan maakuntapäiviksi. Ahvenanmaalaiset valitsevat neljän vuoden välein 30 edustajaa maakuntapäiville.

Ahvenanmaalla on lisäksi oma maakuntahallitus, jonka nimittää maakuntapäivät. Suomen eduskunnassa Ahvenanmaalla on yksi edustajanpaikka.