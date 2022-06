60 vuotta täyttävä Michael Monroe paljastaa, mitä mieltä on vaiherikkaasta elämästään: ”Nautin esiintymisestä enemmän nyt kuin nuorena”

Michael Monroe täyttää 60 vuotta kiireen keskellä: hänet näkee televisiossa ja keikoilla milloin Alice Cooperin, milloin Guns N’Rosesin lämmittelijänä. Vaikka Monroe tunnetaan aktiivisuudestaan, hän paljastaa IS:n haastattelussa tarvitsevansa myös joutenoloa kotona rakkaimpiensa, Johanna-vaimon ja kissojen kanssa.

Michael Monroe nauraa. Hän on keksinyt hyvän vastauksen kysymykseen: ”Miten menee?”

– Huonommin kuin eilen, mutta paremmin huomenna.

Hän laskee kupin helsinkiläisen kahvion pöydälle ja täsmentää:

– Just kun ajatteli, että kaikki on päin helvettiä, tuli tää saatanan sota!

Monroe asui ulkomailla aikuisuutensa ensimmäiset 15 vuotta. Tukholmassa ja Lontoossa hän vaikutti Hanoi Rocksin solistina, sen jälkeen hän loi soolouraa Yhdysvalloissa asuen New Yorkissa. Mutta Suomessa hän on asunut jo 27 vuotta uudelleen, joten on ihan ymmärrettävää, että hän vastaa kuulumisten kyselyyn perusteellisesti. Small talkia harrastetaan muualla, Suomessa vastataan siihen, mitä kysytään!

Michael Monroe kertoo, että hänen yhtyeensä tekee kesällä paljon keikkoja muun muassa Guns N’Rosesin jättikeikkojen kakkosbändinä.

Itse asiassa Michael Monroen elämä näyttää hyvältä, kun hän katsoo lähelle.

Perjantaina 17. kesäkuuta hän täyttää 60 vuotta onnellisena ja vakiintuneena miehenä: takana on jo 19 vuoden avioliitto Johanna-puolison kanssa sekä yhteistyö uran pitkäaikaisimman kokoonpanon, Michael Monroen nimeä kantavan bändin kanssa.

Kesällä Monroe ja yhtye tekevät paljon keikkoja, esiintyvät muun muassa Suomessa Alice Cooperin lämmittelijänä ja Britanniassa Guns N`Rosesin jättikeikkojen kakkosbändinä. Lisäksi 12-vuotias bändi julkaisee tänään perjantaina uuden albumin.

I Live Too Fast To Die Young – Elän liian nopeasti kuollakseni nuorena, on kuvaava levyn nimi Monroelle, joka on saanut elämässään paljon aikaiseksi.

Hänet tunnetaan miehenä, joka näyttää aina olevan nopeassa liikkeessä.

Mutta nyt hän yllättää, ja kertoo arvostavansa ja tarvitsevansa myös hiljaisia hetkiä.

LAULAJA ei lamaantunut korona-aikaan. Ei, vaikka ei päässyt sovituille keikoille ja kiertueita siirrettiin jatkuvasti.

– Oleminen tekemättä mitään on minulle tärkeää. Vaikka ei ehkä uskoisi, hän naurahtaa itsekin ja jatkaa:

– Lataan akkuja olemalla kotona rakkaimpieni, vaimoni ja kissojeni kanssa. Katsomme jonkun hyvän elokuvan tai teeveetä. Se on suosikkijuttujani, olla kotona tekemättä mitään.

Michael Monroe on tyytyväinen elämäänsä.

Hän kertoo, kuinka joku englantilainen toimittaja oli sanonut hänelle: ”En voi kuvitella Michael Monroeta kotiin, katsomaan Netflixiä istuen sohvalla kaikessa rauhassa.”

– Vastasin, että saattaisit yllättyä, jos näkisit minut kotioloissa. Olen ihan normaali ihminen.

Koronapandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten seurauksena langenneessa pakollisessa työtauossa oli Monroen kannalta se hyvä puoli, että hän sai toteuttaa salaiseksi kutsumansa haaveen: pitää kunnon tauon, jollaisia maailman ykkösbändeillä on varaa pitää albumijulkaisujen ja maailmankiertueiden jälkeen, ennen seuraavan albumin tekemistä.

– Nyt oli pakko pitää taukoa. Ok, sopeudun tilanteeseen kuin tilanteeseen, hän sanoo.

Sitä paitsi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on hänen mielestään viime kuukausina pistänyt paikalleen koronapandemian rajoitustoimien rasitukset.

– Ei sentään pyydetty lähtemään rintamalle tappamaan tai kuolemaan. Pyydettiin pysymään kotona. Pystyin siihen helposti, hän nauraa.

PARIIN vuoteen mahtui tietysti paljon muutakin kuin tv:n katsomista. Ehtipä Monroe jo viime vuosilta tuttuun tapaan ruudun toisellekin puolelle, tänä keväänä hänet on nähty Nelosella The Voice of Finland: Senior -ohjelman valmentajana yhdessä Tarja Turusen ja Ressu Redfordin kanssa.

Michael Monroe oli pitkään mukana myös The Voice of Finland -laulukilpailussa. Tänä keväänä hän on tähtituomarina The Voice of Finland: Senior -ohjelmassa. Kuva vuodelta 2015.

Myös musahommissa on saatu aikaan. Hanoi Rocksin klassikkolevy Oriental Beat (1982) on miksattu uudelleen, ja uusi, Monroeta ja muita bändin jäseniä 40 vuotta harmittaneet levyn kehnot soundit on säädetty paremmiksi. Uuden levyn laulut on kirjoitettu, treenattu ja levytetty ja nyt on tiiviin keikkakesän vuoro.

Vieläkö nautit esiintymisestä yhtä paljon kuin nuorena, noin 40 vuotta siten?

– Nautin esiintymisestä enemmän nyt kuin nuorena. Teen työni paremmin. Olen kasvanut ja kehittynyt. Bändi on hyvä, kokoonpano on pitkään pysynyt samana ja kaikki on hyvin. Asiat paranevat, kun kaiken yrittää tehdä paremmin, Monroe vastaa.

– Olen ylipäänsä elämässä onnellisempi kuin koskaan aikaisemmin. Eikö näin pitäisi ollakin? En kaipaa vanhoja aikoja. Mutta en myöskään kadu mitään. Usein kuultuun ”Tekisitkö mitään toisin?” -kysymykseen on selkeä vastaus: totta kai. Jokainen tekisi.

Hanoi Rocks oli yksi aikansa suosituimpia rockyhtyeitä. Michael Mike Monroe (vas.), Nasty Suicide, Razzle, Andy McCoy ja Sami Yaffa heittelivät ihailijakirjeitä vuonna 1983.

– Tekisin varmaan sata asiaa eri tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Mutta silloin ei voinut tietää, mikä on fiksua. Olen kuitenkin tehnyt kaiken parhaan tietoni mukaisesti, mikä minulla on kulloinkin ollut.

Ikäkriisiä hän ei sano potevansa.

– Jos niin asennoituu, voi jo nelikymppisenä tuntea itsensä vanhaksi.

Joku oli kysynyt Monroelta, uskooko tämä voivansa vielä pitkään tehdä spagaatteja keikoilla, ja tämä ärsyttää häntä.

– En nyt kuitenkaan ole mikään sirkustaiteilija, hän tokaisee.

Mutta jaksamista nyt ja myöhemmin auttaa se, että Monroe sanoo tajunneensa jo 1980-luvulla, että laulaminen ja esiintyminen ovat fyysisiä suorituksia.

Michael Monroe vuonna 1998.

– Laulaminen vaatii hyvää fyysistä kuntoa. Saati esiintymiseni, kun olen puolet ajasta ilmassa – ja soitan vielä lisäksi saksofonia. Mitä paremmassa kondiksessa on, sitä helpommalta se näyttää. Ja helpolta sen pitää näyttää: kukaan ei halua katsoa jotain tyyppiä, joka uhkuu ja puhkuu naama punaisena kaljavatsan kanssa, hän sanoo.

– Yritän elää terveellisesti, vaikka en aina olekaan ollut mikään enkeli. Olen käynyt läpi rankatkin jutut ja tullut siihen tulokseen, että parasta jälkeä tulee, kun esiintyy selvin päin ja puhtaana.

ROCKLAULAJAKSI Michael Monroe ei vielä ole lainkaan vanha. Suomessa on viime viikkoina nähty esiintymislavalla muun muassa seuraavat, rockin historiassa legendaksi nimettävät solistit: Ian Anderson, 74, (Jethro Tull), David Coverdale, 70, (Whitesnake), Rob Halford, 70, (Judas Priest), 70, ja tulossa ovat vielä tämän viikonlopun tähti Alice Cooper, 74, ja Paul Stanley, 70, (Kiss).

Ei siis kannata odottaa, että myöskään Michael Monroe jäisi ihan pian eläkkeelle.

– Kun Chris (Shiflett, kitaristi) esitteli Michael Monroen bändillemme, meistä kaikista tuntui, että nyt tapasimme oikean rocktähden – ja me olemme tavanneet kaikenlaisia tähtiä aikaisemminkin, mutta hän todella näytti rocktähdeltä, suositun amerikkalaisyhtyeen Foo Fightersin laulaja Dave Grohl sanoi IS:lle helmikuussa 2021.

Hanoi Rocks esiintymässä vuonna 1985.

Hanoi Rocksia pitäneet esikuvanaan monet bändit Guns N’Rosesista lähtien.

Talousmedia Wall Street Journal ihmetteli 2012, kun Guns N’Roses valittiin Rock’n’Roll Hall of Fameen, että amerikkalaisyhtyeen esikuva Monroe on valittu vain Vuoden turkulaiseksi. Wall Street Journal arveli Monroen olevan maailman arvostetuin vähemmän tunnettu rockmuusikko.

Jossittelujen aika – mihin Hanoi Rocksin maailmanvalloitus tyssäsikään 1980-luvulla – on takana. Monroen kohdalla on ajankohtaisempaa ihmetellä pikemminkin sitä, miten hän on mitä tahansa tehdessään Michael Monroe – sama ihminen, sama persoona ja sama sarjakuvahahmon kaltainen rocktähti, on hän sitten mukana tv-ohjelmassa tai omissa musiikkijutuissaan.

– Tuo onnistuu sillä yksinkertaisella tavalla, että olen aina Michael Monroe. Olen oma itseni enkä yritä olla mitään muuta, hän kiteyttää.

Michael Monroe ”yleisösurffaa” vuonna 2009 Hanoi Rocksin keikalla.

– Olen tyytyväinen siihen, millaisen elämäntilanteen olen onnistunut rakentamaan. Olen onnellinen. Pystyn elämään tekemällä sitä, mitä rakastan ja olemaan luova. Olen ollut uskollinen vakaumukselleni, en ole fuskannut, Monroe sanoo.

– 60 – se tuntuu ihan hyvälle. Olen utelias näkemään, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Toivottavasti saan elää pitkään ja terveenä. Äitikin on jo 85-vuotias, joten siihen on ehkä ihan hyvät mahdollisuudet.

Michael Monroe kertoo 60 ikävuoden kynnyksellä olevansa, ja aina olleensa, optimisti.

Voiko sanoa, että maailmankuvasi on toiveikas?

Ennen vastaamistaan Monroe väläyttää ilkikurisen hymyn. Haastattelu alkoi vitsillä, joten ehkä se on sellaiseen myös hyvä lopettaa:

– Olen aina ollut optimisti. En tosin ole varma, auttaako se?

Michael Monroen uusi albumi I Live Too Fast To Die Young on juuri julkaistu.

