Hiljaiseloa viettänyt Isac Elliot palaa nyt parrasvaloihin – teki merkittävän päätöksen uraansa liittyen

Isac Elliot oli ”hemomasiksessa”, kun koronarajoitukset vaikeuttivat kansainvälisen laulajauran luomista. Lohduksi löytyi kuitenkin musiikki – ja inspiraatioksi uusi auto. Nyt hän tekee musiikkia englannin sijaan suomeksi.

Oletteko miettineet, missä Isac Elliot piileksii? Yli vuosi sitten julkaistun englanninkielisen biisin jälkeen hänestä ei ole pahemmin kuultu.

Syy hiljaiseloon on parikymppiselle suomalaismiehelle varsin tavallinen.

– Olin armeijassa, hän sanoo.

Ja Upinniemessä Merivartiostossa suoritetun asepalveluksen jälkeen laulaja on viihtynyt tekemässä musiikkia.

Nyt työn hedelmät ovat kypsyneet. Kasarmin ja studion jälkeen Isac Elliot on taas valmiina astumaan julkisuuteen. Tänään perjantaina on julkaistu uusi kappale 20 min, joka on Isac Elliotin itsensä kirjoittama. Biisistä voi ennustaa hittiä, tai ainakin se tulee herättämään huomiota yhden sukupolven tähtien kokoontumisajona: Isac Elliot, 21, saa apua Cledosilta, 23, ja Williamilta, 25.

– On helpompi kirjoittaa suomeksi kiinnostavaa tekstiä. Suomi on kuitenkin se kieli, jota nykyisin käytän frendien kanssa, Isac Elliot sanoo.

ENSIKSI biisissä kiinnittää huomion laulukieli. Isac Elliot laulaa nyt suomeksi – ensimmäisen kerran viiteen vuoteen, jollon hän levyttin Mikael Gabrielin kanssa radiohitiksi nousseen kappaleen Liikaa sussa kii.

Vaikka Isac Elliot on tehnyt musiikkia yli puolet elämästään, hän tuli julkisuuteen lapsitähtenä, jonka englanninkielinen pop upposi suomalaisteinien lisäksi erityisesti Norjassa. Siellä Isac Elliot nautti rippikouluikäisenä suorastaan hysteeristä suosiota.

Keväällä 2016 hänet kutsuttiin jopa esiintymään Yhdysvaltain suosituimpiin kuuluvassa tv:n aamuohjelmassa, Today Show`ssa.

Justin Bieber ja One Directionin Harry Styles ovat osoittaneet, että teinitähden on mahdollista kasvaa aikuiseksi ja kasvattaa suosiota edelleen. Sama potentiaali on nähty Isac Elliotissa, jolla on levytyssopimus Saksaan ja managerisopimus Englantiin.

Mutta sitten iski korona kaikkine rajoituksineen. Isac Elliot ei niin vaan ravannutkaan esittelemässä itseään ja musiikkiaan Euroopassa.

– En syytä koronaa, mutta en vaan pystynyt luomaan kansainvälistä uraa Kauniaisista, hän sanoo.

Hän kuvailee olleensa ”hemomasiksessa himassa”, kun ei päässyt tarttumaan mahdollisuuksiin, jotka rajoituksettomassa maailmassa olisivat olleet ulottuvilla.

Koronarajoitukset vaikuttivat Isac Elliotin uraan.

LOHTU alakuloon löytyi musiikista. Ja autosta, mutta siitä hieman myöhemmin lisää.

– Mentiin frendien kanssa studioon ja alettiin tehdä musiikkia. Ihan vaan alettiin tehdä.

Ja hups, ruotsia äidinkielenään puhuva ja suurimman osan uransa biiseistä englanniksi laulanut Isac Elliot huomasi kirjoittavansa suomenkielisiä kappaleita.

– On helpompi kirjoittaa suomeksi kiinnostavaa tekstiä. Suomi on kuitenkin se kieli, jota nykyisin käytän frendien kanssa. Ja aika luovasti, meillä on paljon omia sanontoja, kieli elää.

Ensimmäisenä syntyi 20 min. Se on oodi autolla ajamiselle. Sille riemulle, joka omasta autosta ja sen antamista mahdollisuuksista tulee.

– Olin hankkinut uuden auton ja flexasin sillä studiossa, hän tunnustaa.

Ja niin syntyi 20 min. Rovaniemeläislähtöinen Los Rollos eli Iiro Paakkarin ja Arttu Istalan tuotantotiimi tuotti ja jälki oli sellaista, että Cledos ja William halusivat kyytiin myös.

Isac Elliot tähtää nyt uuden albumin julkaisuun.

LÄHTÖKIIHDYTYS on sen verran päättäväinen, että Isac Elliot lupaa jatkoksi useita suomenkielisiä biisejä ja kokonaisen albumin.

– Vien tämän jutun maaliin ja lähden keikoillekin, hän sanoo.

Entä kansainvälinen ura? Sopimus englantilaisen manageriyhtiön kanssa on purettu, mutta saksalaisen levy-yhtiön kanssa homma jatkuu, jos ja kun englanninkielistä musiikkia joskus taas syntyy.

– Nyt keskityn kuitenkin suomenkielisiin biiseihin.

Isac Elliot feat. Cledos & William: 20 min -kappale on juuri julkaistu.