Julia oli rauhassa vaunulenkillä, kunnes kuuli tuntemattoman naisen suusta erikoisen kommentin – ajautui ikävään keskusteluun, johon moni äiti voi samaistua

Bloggaaja Julia Thurén, 35, saa usein äitinä osakseen ikävää palautetta tuntemattomilta. Tuoreen Instagram-julkaisun kommenteista selviää, kuinka yleinen bloggaajan kokema ongelma on.

Bloggaajana ja toimittajana tunnettu Julia Thurén, 35, avautui Instagram-tilillään äitiyden ikävistä puolista. Kolmen lapsen äiti kertoi itku silmässä Instagram-tarinoissaan, millaiset kommentit tuntuvat hänestä kaikkein ikävimmiltä.

– Jos on yksi asia, mitä vanhemmuudessa vihaan yli kaiken, on se se, että täysin tuntemattomalla ihmisellä on aina oikeus tulla käpättämään ja valittamaan ja kertomaan mielipiteitä siitä, miten mä toimin, purkaa Thurén tuntemuksiaan.

Syynä Thurénin avautumiselle on se, että hän oli juuri joutunut ikävän kommentoinnin kohteeksi työntäessään nukkuvaa lastaan vaunuissa puhelin kädessään.

– Joku 50-vuotias nainen tuli ja sanoi, että sinä olet jo toinen äiti jonka näen tänään, joka katsoo puhelintansa samalla, kun kärrää lastansa. Että sinulla on kuule aika kallis lasti siinä.

– Sanoin hänelle suoraan, että haista kuule v****, älä puutu mun asioihin. Ja hän tulee vielä sit samaan kauppaan mihin mä oon menossa ja jatkaa sitä käpättämistä, tilittää Thurén.

Thurén painottaa tarinassaan myös sitä, kuinka kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun joku täysin tuntematon tulee kommentoimaan hänen toimintaansa.

– Jotenkin nää kansalaiskasvattajat ottaa aina tällaisia nuorehkoja naisia uhreikseen. Mä en tiedä mistä se johtuu, ja se harmittaa mua syvästi.

Tarinat-osion lisäksi Thurén vuodattaa kokemuksestaan myös perinteisessä Instagram-julkaisussa. Somepäivityksessä hän kertoo saaneensa lukuisia tsemppiviestejä, joiden lähettäjät avautuvat omista vastaavista kokemuksistaan.

Ikävistä tilanteista puhutaan ahkerasti myös Thurénin julkaisun kommenttikentässä. Useissa kommenteissa kauhistellaan sitä, miten vieraat ihmiset saattavat kohdella nuoria äitejä.

– 1970-luvulla ei ollut kännyköitä, mutta näitä ”neuvojia” oli kyllä silloinkin ja varsinkin iäkkäämmät miehet oli sanomassa milloin mistäkin.

– Muistan vieläkin itkuisen esikoisen kanssa kaupan kassajonossa yhden naisen, joka kahteen kertaan sanoi jonossa ensin "Pitikö tuota lasta tulla tänne kauppaan huudattaan?” Ja kohta uudelleen "Eikö se nyt vaan osaa hoitaa sitä hiljaiseksi?"

– Esikoisen vauva-ajalta noin kymmenen vuoden takaa muistan, kuinka kerran eräs vanhempi rouva kommentoi meidät nähdessään, että "noin nuori ja jo äiti, eipä taida sinulla olla edes kouluja käytynä!"

Thurén kertoo instagramissa olevansa kiitollinen saamistaan ymmärtäväisistä kommenteista.

Vuodatuksensa päätteeksi hän julkaisi Instagram-tarinaansa videon, jossa hänen pieni lapsensa nukkuu hänen sylissään. Videoon liitetty teksti summaakin bloggaajan olennaisen mielipiteen tuntemattomista kommentoijista.

– Siinä hän nukkuu ja minä dataan, in your face valittaja kanttura! lataa Thurén.