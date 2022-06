Netflix-hittisarjasta tutulle näyttelijälle tarjottu pääroolia Madonna-elokuvasta – elokuvan ohjaa pop-tähti itse

Pop-ikoni Madonnasta on tekeillä elokuva, jonka ohjaajana toimii tähti itse.

Netflixin Ozark ja Inventing Anna -sarjoista tutulle Julia Garnerille, 28, on useiden lähteiden mukaan tarjottu pääroolia pop-tähti Madonnasta, 63, kertovassa elokuvassa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Variety.

Julia Garner tunnetaan Ozark ja Inventing Anna -sarjoista.

Sisäpiirilähteiden mukaan Garner on valittu tusinan ehdokkaan joukosta esittämään ikonista pop-tähteä tämän elämänkertaelokuvassa laajojen koe-esiintymisten jälkeen.

Varietyn mukaan Garner ei ole vielä vahvistanut tarjousta.

Tulevasta Madonna-elokuvasta on uutisoinut muun muassa The Guardian jo vuonna 2020. Madonnan on kerrottu toimivan itse elokuvan ohjaajana ja laulaja osallistuu myös elokuvan käsikirjoittamiseen.

– Haluan näyttää sen uskomattoman matkan, jonka olen kulkenut artistina, muusikkona, tanssijana ja ihmisenä, Madonna on sanonut.

Madonnan mukaan musiikki tulee olemaan elokuvan keskiössä.

– Musiikki on saanut minut jatkamaan ja se on pitänyt minut elossa. On olemassa niin paljon kertomattomia ja inspiroivia tarinoita, ja kuka olisi parempi kertomaan niistä kuin minä itse.

Madonna elokuvassa Missä olet, Susan?

Popin kuningatar on näytellyt myös itse useissa elokuvissa.

Hänen suorituksiaan näyttelijänä on kuitenkin huomioitu lähinnä kyseenalaisin palkinnoin, sillä pop-ikoni on saanut jopa yhdeksän Razzie-palkintoa vuoden huonoimmasta suorituksesta.

Musiikkimaailmassa Madonna on yksi maailman suurimmista nimistä. Hänen esikoisalbuminsa julkaistiin vuonna 1983 ja hän on julkaissut sen jälkeen useita menestyslevyjä.