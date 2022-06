Johnny Deppin saapuminen Suomeen sai fanit sekaisin – Elina, 31, kertoo nyt, miksi käytti vähät rahansa keikkalippuun

Suomen-konsertit saivat Deppin fanit villiintymään.

PITKÄN oikeustaistelun käynyt Hollywood-tähti Johnny Depp saapuu brittikitaristi Jeff Beckin kiertuekokoonpanon mukana Suomeen kesäkuussa.

Kokoonpano nähdään Helsinki Blues Festival -tapahtuman pääesiintyjänä Kaisaniemen puistossa Helsingissä sunnuntaina 19. kesäkuuta. Seuraavan päivän Tampereen-keikan liput on jo myyty loppuun.

Uutinen Johnny Deppin saapumisesta Suomeen huomioitiin välittömästi fanien keskuudessa. Somessa alkoi kuhista, kun lipunmyynti käynnistyi.

Kolholainen Elina, 31, osti myös itselleen liput, vaikka raha on opiskelijabudjetin vuoksi tiukassa. Suurena Depp-fanina keikalle oli kuitenkin päästävä, maksoi mitä maksoi.

Elina on ollut innokas Johnny Depp -fani jo vuosia, joten hänen oli pakko ostaa heti liput tähden keikalle.

Elina kertoo istuneensa työssäoppimis­paikkansa lounastauolla nähdessään ilmoituksen keikasta. Tiukan budjetin lisäksi lippujen ostamista vaikeutti syrjäisen paikan huono internetyhteys.

– Netti toimi vain ajoittain ja tietyissä paikoissa. Tuli siinä aika paljon siirreltyä puhelinta sopivan kohdan löytämiseksi.

– Onneksi sain lipun ostettua, koska keikka olikin aika nopeasti loppuunmyyty.

Keikalle Elina on menossa yksin. Tärkeintä on vain päästä näkemään näyttelijätähti livenä, sillä se on ollut Elinalle suuri haave jo pitkään.

– Ihan viimeiset rahat siihen ei menneet, mutta opiskelijana budjetti on melko tiukka eikä ylimääräisiin juttuihin usein ole varaa. Mutta ajattelin, ettei tällainen tilaisuus ihan heti toistu, niin pakkohan siihen oli tarttua.

Erityisesti Elina kertoo ihailevansa Deppissä sitä, miten taitavasti tämä onnistuu muuntautumaan rooliin kuin rooliin.

– Deppissä on paljon asioita, jotka tekevät hänestä ihanan. Fanitus lähti liikkeelle noin 10-vuotiaana, kun pidin hänen elokuvistaan ja hänestä näyttelijänä, Elina kertoo.

Haastatteluiden perusteella Depp vaikuttaa myös Elinan mielestä kiltiltä ja nöyrältä ihmiseltä.

– Tästä syystä keikalle pääsy oli tärkeää, vaikka en ole järin paljon hänen muusikonuraa seurannut. Jonkin verran olen kuunnellut netistä löytyviä kappaleita.

Eniten Elina odottaa ihan vain Deppin näkemistä livenä lavalla. Aikaa Deppin bongailuun keikkapaikan ulkopuolella tuskin on, sillä Elina joutuu ajamaan Tampereelle melko kiireellä koulupäivänsä jälkeen.

– Hienoahan olisi, jos hänet pystyisi jossain bongaamaan ennen keikkaakin. Koulupäiväni loppuu sen verran myöhään, että olen Tampereella varmaan vasta juuri ennen keikan alkua.

Elina kertoo myös seuranneensa hiljattain päättynyttä oikeudenkäyntiä Deppin ja ex-vaimo Amber Heardin välillä. Pitkäaikaisen fanin mielipide Deppistä ei horjunut missään vaiheessa.

– Olen iloinen ja onnellinen Deppin puolesta, että hän sai maineensa puhdistettua ja voi jatkaa elämäänsä kaiken jälkeen, Elina sanoo.

Facebookin Naistenhuone-ryhmässä muutkin innostuneet Depp-fanit kertovat, kuinka ovat hankkineet lippuja kovaan hintaan.

– Just pistin 300 euroa kahteen lippuun, eräs kirjoittaa.

– Oli pakko ostaa lippu Tampereen keikalle, vaikkei periaatteessa ois varaa. Pakko päästä näkemään Johnny, vaikkei mitään nimmareita tmv. saiskaan, toinen kertoo.

Pohdintaa käydään myös siitä, kumpaa keikkaa olisi kannattavampi mennä katsomaan.

– 89.90e normilippu ja priority-lipuke oli sitten noin 130e. Fiksumpi mennä Hesaan kahtomaan koska se Tampereen konsertti on siellä Tampere-talossa ja saman verran makso liput sinne ja ei ollu enää kuin ne yläparven paikat vappaina.

Kaikki fanit eivät aio maksaa lipuista, vaan jäävät porttien ulkopuolelle odottamaan.

– Me aateltiin mennä parin kaverin kanssa festarialueen ulkopuolelle päivystämään. Katotaan jos tärppäis.

– Olisin valmis myymään oikean käteni että pääsis tuonne, somessa huokaillaan.

Monia keskustelijoita on huvittanut ajatus lukuisista Depp-faneista yleisössä. Somessa pohditaan, onko Depp-fanien kansoittamassa yleisössä lopulta yhtäkään kitaristi Beckin fania, joka myös tuntisi kappaleet.

Yhtyeessä soittavat myös basisti Rhonda Smith, rumpali Anika Nilles ja kosketinsoittaja Robert Stevenson.

Näyttelijä-muusikko Johnny Depp on esiintynyt aiemminkin Suomessa. Hän keikkaili Hollywood Vampires -yhtyeensä kanssa Helsingin Kaisaniemessä kesäkuussa 2018.