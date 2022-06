Kiireinen yrittäjä Nina Mikkonen etsii seuraa deittisovelluksesta – ”Elämä menee mukavasti eteenpäin”

Nina Mikkosen perheessä eletään nyt valoisampia aikoja. Yrittäjän kesään mahtuu monia työprojekteja, kuten oma televisiosarja.

– Juuri nyt kuuluu ihan hyvää, kertoo flunssainen mutta iloisen reipas yrittäjä Nina Mikkonen, 57.

Kesä alkoi toisen pojan, Mikaelin ylioppilasjuhlilla. Mikkonen jännittää tällä hetkellä poikansa puolesta, kun Mikael, 20, siirtyy heinäkuussa armeijan harmaisiin.

Mikkonen ei ehdi lomailemaan, sillä koronan viemät työt on saatu moninkertaisesti takaisin. Hän tuottaa yrityksensä kautta sisältöä sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi YouTube-kanavalleen erilaisia ohjelmasarjoja, joissa seurataan Mikkosten perheen arkea.

Mikkosten perheessä sattuu ja tapahtuu muutenkin. Mikkosella ja hänen yhteistyökumppaneillaan on työn alla kesäkuussa julkistettava valtakunnallinen liikuntaprojekti Kuntogimmat.

– Olen äärimmäisen iloinen siitä, että on kaikkea kivaa, mitä tässä tapahtuu. On mahtavaa, että nyt meidän Mikkosen perheen elämä on mallillaan ja menee nyt mukavasti eteenpäin, Mikkonen iloitsee.

Hyvinvointiluennoitsijana työskentelevä Mikkonen on kertonut useasti mediassa surun ja ikävän täyttämästä elämästään. Mikkonen jäi viisi vuotta sitten leskeksi.

Edesmennyt puoliso ja tunnettu tv-kasvo Timo T. A. Mikkonen sai lokakuussa 2011 kallonpohjavaltimotukoksen ja useita aivoinfarkteja kerralla. Hän oli kuollessaan 69-vuotias.

Lue lisää: Tänään tv:ssä: Nina Mikkonen paljastaa synkimmät hetkensä – tunnustaa suunnitelleensa jopa perheensä vahingoittamista

Aviomiehen sairastumisen myötä Mikkoselle puhkesi vaikea masennus. Nyt hänelle on kuitenkin löydetty sopivat mielialalääkkeet, jotka estävät masennusta hallitsemasta arkea. Myös pitkään jatkuneet univaikeudet ovat vähentyneet.

– Elämää näyttää valoisammalta. Ihanat poikani ja ystäväni jaksavat uskoa minuun ja tiedän, että en ole yksin.

Työkiireiden ohella Mikkonen raivaa aikaa deittailun maailmaan palaamiseen. Mikkonen on luonut profiilin kristilliseen deittipalvelu Valoon. Hän kertoo, ettei etsimällä etsi itselleen seuraa, mutta pitää ovet avoinna kaikenlaisille kohtaamisille.

– Katsotaan, tuoko se jotakin tullessaan. Jos sellainen henkilö tulee vastaan, jonka kanssa kemiat ja elämänarvot kohtaavat, annan sille mahdollisuuden.

Elämän on tarkoitus mennä eteenpäin, Mikkonen kokee.

– Tänä päivänä tunnen kiitollisuutta siitä, että olen saanut kokea sellaisen rakkauden, jonka Timon kanssa sain. Timo on edelleen läsnä, mutta toisessa ulottuvuudessa ja ajattelen häntä suurella lämmöllä.

Kyllä tämä elämä kantaa, yrittäjänä työskentelevä Nina Mikkonen tuumii. Suru edesmenneen miehen poismenosta ei ole enää läsnä joka hetki.

Yrittäjällä on siis tiedossa työntäyteinen kesä. Mikkonen kuvaa ensi keväänä julkaistavaa uutta televisiosarjaa Arjen sankarit.

Mikkonen on jo vuosia haaveillut omaishoitajien arjesta kertovasta sarjasta. Idea sarjaan syntyi Mikkosen toimiessa lähes kuusi vuotta miehensä omaishoitajana. Sokeutuneen, halvaantuneen ja lähimuistinsa menettäneen puolison hoitaminen tuntui todella raskaalta.

– Mutta kaikesta siitä selvittiin. Kun Timo nukkui pois vuonna 2017, koin suorastaan velvollisuudekseni tuoda suuren yleisön tietoon omaishoitajien raskasta taakkaa ja eriarvoisia elämäntilanteita, Mikkonen kuvailee sarjan idean syntyä.

Arjen sankarit -sarjassa Mikkonen vierailee omaishoitajien luona ja tutustuu heidän elämäntilanteeseensa iloineen ja suruineen. Rankasta aiheestaan huolimatta ohjelma henkii elämäniloa ja lähimmäisenrakkautta, synkistelyyn siinä ei sorruta. Mikkonen toimii ohjelmassa paitsi juontajana myös sen tuottajana.

– Tämä on minun kunnianosoitukseni omaishoitajille ja heidän perheilleen. Haluan rikkoa sitä stereotypiaa, joka usein omaishoitajiin usein liitetään.

Ohjelma on päätymässä ensi vuonna Alfa-tv:n ohjelmistoon. Mikkola toteaa, että yritti tarjota sarjaa myös muille kanaville.

– Sen koettiin kuuluvan sisällöltään ja aiheeltaan lähinnä Ylen ohjelmistoon sopivaksi. Ylellä oli kuitenkin koettiin, että ideassa on päällekkäisyyttä Kelvoton vanhemmaksi -podcastsarjan kanssa.

Alfa-tv:n ohjelmat rahoitetaan yhteistyökumppaneiden avulla, joten jäljellä on vielä kova urakka sarjan rahoituksen hankinnassa. Tästä syystä Mikkonen päätyikin ratkaisuun, jota ei ole koskaan ennen kokeiltu: sarjan pilottijakso julkaistiin YouTubessa.

– Ehkä löydämme tätä kautta ohjelmalle yhteistyökumppaneita ja sarjaan sopivia esiintyjiäkin.

Viime vuosina Mikkonen on osallistunut myös ahkerasti erilaisiin tv-kilpailuihin.

Vuonna hän 2019 taisteli itsensä Suurin pudottaja -sarjan voittoon, ja viime vuoden keväänä Mikkonen oli mukana Big Brother Vip -ohjelmassa. Hän sijoittui kilpailussa kolmanneksi.