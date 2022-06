Johnny Deppin saapuminen Suomeen räjäytti lipunmyynnin – näyttelijän fanit hamstrasivat minuuteissa valtavat määrät lippuja

Johnny Depp sai ihmiset kiinnostumaan Jeff Beckin keikasta.

Eilen uutisoitiin, että näyttelijä ja muusikko Johnny Depp saapuu brittiläisen kitaravirtuoosin Jeff Beckin kiertuekokoonpanon mukana Suomeen.

Kokoonpano nähdään Helsinki Blues Festival –tapahtuman pääesiintyjänä Kaisaniemen puistossa Helsingissä sunnuntaina 19. päivä kesäkuuta.

Tampere-talossa yhtye konsertoi maanantaina 20. kesäkuuta.

Huippumuusikoista koostuvan kokoonpanon muut jäsenet ovat basisti Rhonda Smith, rumpali Anika Nilles ja kosketinsoittaja Robert Stevenson.

Tapahtuman tiedottaja Lasse Norres kertoo Ilta-Sanomille, että tieto Deppin saapumisesta Härmään kiihdytti lipunmyyntiä räjähdysmäisesti.

– Eilen Tampere-taloon myytiin satoja lippuja ja se meni heti loppuun. Kyllä sen näillä tiedoilla voi sanoa, että lipunmyyntipiikki on Deppin ansiota.

Lasse Norres on musiikki- ja viihdealan vaikuttaja. 1980-luvulla hän toimi muun muassa Dingo-yhtyeen managerina

Jos Deppin haluaa nähdä, Kaisaniemessä se on vielä mahdollista.

– Siellä on 3 500 katsojan kapasiteetista jäljellä ehkä noin 10 prosenttia. Toista tuhatta lippua sinnekin eilen myytiin.

Jeff Beck on soittanut useissa 1960-luvun merkittävissä brittiyhtyeissä.

Vuonna 1965 Beck liittyi The Yardbirds-yhtyeeseen, jonka kitaristi Eric Clapton oli jättänyt bändin ja siirtynyt John Mayall´s Bluesbreakersiin.

Vuonna 1967 Beck perusti omaa nimeään kantavan yhtyeen, jossa lauloi Rod Stewart ja bassot hoiteli The Rolling Stones -mies Ron Wood.

Beck tapasi Johnny Deppin ensimmäisen kerran Japanissa viisi vuotta sitten.

– Joku koputti pukuhuoneeni ovea, emmekä ole lakanneet nauramasta sen jälkeen, Beck muisteli ensikohtaamistaan Hollywood-tähden kanssa.

– On aivan erityislaatuista soittaa ja tehdä musiikkia Jeffin kanssa. Hän on yksi suurista. Minulla on suuri kunnia saadessani kutsua häntä veljekseni, Depp puolestaan kertoo.