Suomessakin vierailleen juontajatähden elämä muuttui pysyvästi 19-vuotiaana – pelottava hetki sukellusreissulla käänsi kaiken päälaelleen

Uusiseelantilainen juontaja ja tv-tuottaja Phil Keoghan on osallistunut kymmenien eri tv-ohjelmien tekoon, mutta parhaiten hänet tunnetaan Amazing Race -tv-kilpailusta, jota hän on isännöinyt jo vuodesta 2001.

Phil Keoghan, 55, on rakastetun ja pitkään jatkuneen yhdysvaltaisen tosi-tv-sarjan Amazing Racen juontaja.

Alkuvuodesta julkaistiin jo sarjan 33. tuotantokausi. Ensimmäinen kausi starttasi vuonna 2001. Keoghan on juontanut sarjaa sen alkumetreiltä lähtien.

Hän taittaa matkaa kilpailuun osallistuvien kanssa, ja on käynyt yli 130 maassa. Keoghan on esimerkiksi kolunnut noin kaksi kolmasosaa lukuisista Afrikan maista, mutta yhdessä paikassa hän haluaa vielä vierailla – Etelämantereella.

Suomikin on Keoghanille tuttu. Vieraillessaan Lapissa vuonna 1998 hän innostui kuullessaan poroajokortin olemassaolosta, ja halusi heti suorittaa sen. Hänen piti kulkea suksilla metsäreitti poron ohjatessa. Parhaimmillaan poro laukkasi 30 kilometrin tuntinopeudella. Keoghan onnistui pysymään pystyssä vaarallisen ajomatkan loppuun asti. Myös Amazing Racen 10 kaudella käytiin Suomessa.

Keoghan on kotoisin Uudesta-Seelannista, mikä kuuluu hänen puheessaan aksenttina, vaikka onkin asunut Los Angelesissa perheensä kanssa jo vuosia. Keoghan on naimisissa australialaisen tv-tuottajan Louise Rodriguesin kanssa. Pariskunnalla on yksi lapsi, vuonna 1995 syntynyt tytär Elle.

Keoghan on voittanut yhteensä kymmenen Emmy-palkintoa Amazing Race -sarjasta.

Vielä Uudessa-Seelannissa asuessaan Keoghan sai odottamattoman tilaisuuden työskennellessään 19-vuotiaana kamera-assistenttina lasten tv-ohjelmassa Spot On. Ohjelman juontaja ei saapunut koe-esiintymiseen, joten tuottaja kääntyi Keoghanin puoleen. Hän sai paikan ja työskenteli lukuisissa muissakin Uuden-Seelannin ohjelmissa ennen kuin muutti vaimonsa kanssa Yhdysvaltoihin 23-vuotiaana.

Oli hyvin lähellä, että Keoghan olisi juontanut vuonna 2000 alkanutta Selviytyjät-ohjelmaa, mutta Jeff Probst valittiin hänen tilalleen. Uusi tilaisuus tuli heti seuraavana vuonna vastaan, kun hän aloitti Amazing Racen juontajana.

Keoghan oli seikkailunhaluinen jo teini-iässä, mutta on joutunut moniin vaaratilanteisiin. Hän sai 19 vuoden iässä paniikkikohtauksen veden alla 40 metrin syvyydessä, kun menetti näköyhteyden ystäväänsä sukeltaessaan laivahylyssä.

Kokemus muutti hänen elämänsä, ja on ammentanut sitä urallaan muun muassa kirjoittamalla kirjan No Opportunity Wasted — Eight Steps to Getting The Most Out of Life. Hän oli niin kiitollinen selviytyessään kokemuksesta, että kirjoitti välittömästi luettelon asioista, joita hän halusi vielä saavuttaa. Listan pohjalta hän loi Buckit-podcastin, jossa keskustelee vieraiden kanssa elämän suurista kysymyksistä.

Keoghan on tuottanut ja juontanut useita kymmeniä tv-projekteja. Amazing Race ei ole ainut ohjelma, jota Keoghan on isännöinyt. Hänet tunnetaan myös muun muassa amerikkalaisista sarjoista No Opportunity Wasted ja Tough as Nails.