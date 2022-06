Ernest Lawson joutui salaamaan Tanssii tähtien kanssa -pestinsä kaikilta – Mikko Leppilammen koskettavat sanat saivat kyyneliin

Vappu Pimiän juontajaparina Tanssii tähtien kanssa -kisassa nähdään Ernest Lawson.

Rakastettu Tanssii tähtien kanssa -ohjelma palaa jälleen ruutuihin ensi syksynä uusin kujein. Vappu Pimiä saa uuden juontajaparin, kun TTK-kisan viime syksynä voittanut juontaja ja näyttelijä Ernest Lawson aloittaa tanssikisan juontajana.

Lawsonille pesti miljoonayleisön keräävän tanssikisan juontajana on unelmien täyttymys.

– Olen odottanut tätä päivää kuin jouluaattoa. Olen tiennyt tästä pitkään, mutta tästä ei tietenkään ole saanut kertoa kenellekään, Lawson myhäilee.

Hän kertoo joutuneensa salaamaan TTK-pestinsä pitkään jopa läheisiltään ja joutuneensa keksimään pieniä valkoisia valheita pitääkseen asian salassa.

– Olen joutunut jopa joillekin läheisilleni valehtelemaan, kun he ovat kysyneet, että voisitko sinä olla uusi TTK-juontaja. Olen vaan vastannut, että ”mitä, ai minäkö?”. Nyt on ihanaa, kun taakka on vihdoin saatu harteilta, hän sanoo.

Lawson sanoo astuvansa ohjelman uutena juontajana suuriin saappaisiin Mikko Leppilammen lähdön jälkeen.

– Onhan se hurja ajatus, että ohjelma on niin valtavan suosittu. Rakastin Vappua ja Mikkoa juontajina, olen ihaillen katsonut heidän työtään. Isot saappaat täytettävänä, mutta onneksi uskalsin sanoa tälle kyllä.

Ohjelmaa kymmenen kauden ajan juontaneelta Leppilammelta hän ei ole saanut erityisiä vinkkejä.

– Hän ei ole antanut vinkkejä, mutta mulla on mielessä keskustelu, jonka kävin Mikon kanssa TTK:n finaalipäivänä. Kenraaliharjoituksen jälkeen Mikko veti minut sivuun ja sanoi seuranneensa työtäni esiintyjänä, Lawson muistelee ja jatkaa.

– Olemme olleet samalla lavalla ja tehneet improa yhdessä. Hän halusi sanoa, kuinka ylpeä hän on nähdessään sen kasvun ja avautumisen, minkä koin ohjelman aikana. Se herkisti minut ihan täysin.

Lawson sanoo painaneensa Leppilammen sanat tarkasti mieleensä.

– Olen kantanut niitä sisälläni, että sain niin suuresti arvossa pitämältäni ihmiseltä tuollaiset sanat. Sitä samaa ajatusta aion pitää mukanani myös tässä uudessa tehtävässä.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa on luvassa myös muita muutoksia. Juontajat pääsevät vaihtamaan rooleja, sillä Vappu Pimiä siirtyy white roomista, eli tähtiparien haastattelupisteeltä parketille ja Lawson puolestaan ottaa koppia parien haastatteluista esitysten jälkeen.

– Muutos on tosi kiva juttu! Vappukin sanoi, että hänelle tulee uutta energiaa, kun hän pääsee tekemään eri juttuja.

Lawsonilla on tuoreessa muistissa se suuri tunnevyöry, jonka kilpailijat kokevat kisan aikana. Hän uskoo voivansa auttaa tulevia tähtipareja omalla läsnäolollaan.

– Minulle takahuoneessa käyty keskustelu tanssijana oli tosi tärkeä. Vappu oli aina siinä tukena ja kannusti. Sellaista samanlaista energiaa haluan itsekin välittää juontajana. Tykkään ihmisistä, joten olen tosi innoissani, että pääsen jakamaan suuria tunteita.