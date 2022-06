Kim Kardashianin mukaan hänen tiukassa laihdutuskuurissaan oli kyse vain äärimmäisestä sitoutumisesta. Hän vertasi The New York Timesin haastattelussa itseään näyttelijöihin, jotka muokkaavat kehoaan roolejaan varten.

Realitytähti ja somevaikuttaja Kim Kardashian, 41, aiheutti kohun toukokuun alussa pukeutumalla Met-gaalassa Marilyn Monroen ikoniseen pukuun, jossa Monroe lauloi presidentti John F. Kennedylle syntymäpäivälaulun vuonna 1962.

Kardashian kävi läpi hurjan dieetin mekkoon mahtuakseen. hän joutui pudottamaan painoaan noin kahdeksan kiloa, koska puku ei mahtunut hänen ylleen ensimmäisessä sovituksessa. Lopulta paljastui, ettei mittaamattoman arvokas puku siltikään mahtunut kokonaan kiinni ja punaiselta matolta poistuttuaan Kardashian vaihtoi nopeasti ylleen alkuperäisestä puvusta tehdyn kopion.

Kim Kardashian esiintyi Met-gaalan punaisella matolla Marilyn Monroelle kuuluneessa puvussa. Hän joutui laihduttamaan nopeasti useita kiloja lyhyttä esiintymistä varten.

Dieetti sai osakseen valtavan kritiikkivyöryn sosiaalisessa mediassa, missä häntä syytettiin epäterveellisten kauneusihanteiden ja dieettien ylläpitämisestä vain pienen hetken kestävää punaisen maton tilaisuutta varten.

Kardashian kertoi myös syöneensä gaalan jälkeen puolisonsa Pete Davidsonin kanssa pitsaa ja donitseja, koska dieetti oli ohi. Myös tämä herätti närää, sillä monien mielestä ei ole terveellistä käydä läpi äärimmäistä dieettiä ja sen jälkeen ”ahmia itseään täyteen”.

– Pyydän, että lopetatte kertomasta nuorille tytöille, että tässä olisi jotain hienoa, eräs twiittaaja kommentoi.

Kardashian otti kohuun kantaa kesäkuun alussa The New York Timesin haastattelussa. hän vertasi itseään kuuluisiin näyttelijöihin, jotka ovat muokanneet kehoaan rooleihinsa sopiviksi.

– Ajattelin, että ’Okei, Christian Bale voi tehdä saman elokuvaroolin tähden, ja se on hyväksyttävää’. Jopa Renee Zellweger lihotti itseään roolia varten. Sama koskee minua. Viestini ei ole sanoa, että kaikkien pitäisi pudottaa painoa lyhyessä ajasta.

Batman-trilogiaa vuosina 2008–2012 tähdittänyt Christian Bale on tunnettu hänen äärimmäisistä dieeteistään elokuvarooleja varten. The Machinist (2004) -elokuvaa varten 82-kiloinen Bale pudotti painostaan 28 kiloa.

Machinistin kuvausten päätyttyä Bale veti kroppansa toiseen äärilaitaan keräämällä lihasmassaa Batman Begins -seikkailun (2005) pääroolia varten. Vice – vallan oikeat kasvot (2018) elokuvaa varten Bale puolestaan lihotti itseään 18 kiloa syömällä valtavia määriä piirakoita.

Renee Zellweger puolestaan lihotti itseään yli 10 kiloa Bridget Jones -elokuvien pääroolia varten vuosina 2001 ja 2004. Uusimassa roolissaan The Thing About Pam -elokuvassa Zellweger sen sijaan turvautui täytettävään pukuun, joka teki hänestä lihavamman näköisen.

Christian Bale laihdutti 28 kiloa rooliaan varten The Machinist -elokuvassa.

Kardashianin mukaan laihdutuskuurissa kyse oli ainoastaan sitoutumisesta tavoitteeseen, samoin kuin nyrkkeilijällä, jonka täytyy saavuttaa tietty paino punnituksessa ennen ottelua.

Dieetin aikana Kardashian muun muassa piti saunapukua yllään kahdesti päivässä, juoksi juoksumatolla, luopui täysin sokerista ja hiilihydraateista ja söi vain kasviksia ja proteiineja.

– En tehnyt mitään epäterveellistä, Kardashian sanoo New York Timesille.

Kardashian myös paljastaa, ettei olisi osallistunut gaalaan lainkaan, jos olisi epäonnistunut tavoitteessaan.

– Minulle oli vain tärkeää saavuttaa tavoitteeni, Kardashian sanoo.

MET-GAALA on Metropolitan Museum of Art -taidemuseon Costume-instituutin vuosittainen varainhankintatilaisuus.

Met-gaalassa on joka vuosi jokin erityinen pukeutumisteema. New Yorkissa pidettävä juhla on perinteinen muotialan jättitapahtuma, johon eturivin julkisuuden henkilöt pukeutuvat hyvin näyttävästi.