”Ruissalon pirtutorpedo”, linnunpönttö, kylmälaukkuvedätys – suomalaiset paljastavat hämmentävimmät keinonsa viinan salakuljetukseen festareille

Festivaalikävijät paljastavat Ilta-Sanomille, miten he ovat salakuljettaneet alkoholijuomia festivaalialueelle. Provinssin festivaalijohtaja näkee ilmiössä suuren muutoksen ja lähettää painavan viestin kävijöille.

Suomalaisten luovuutta mitataan, kun festivaalikävijät yrittävät luovia keinoja salakuljettaa alkoholia festivaaleille. Omien juomien tuominen on kiellettyä lähes kaikilla kotimaisilla festivaaleilla, mutta osa on valmis näkemään paljonkin vaivaa halvempien väkijuomien nauttimiseen.

Nimettömänä pysyttelevä turkulaismies paljastaa harvinaisen kikkansa, jonka hän toteutti taannoin Ruisrockissa.

– Ostimme linnunpöntön, jonka kylkeen liimasimme plagaatin ”Turun yliopiston biologian laitos, koe nro 552”. Sitten pimeällä ennen festivaalin alkamista menimme alueelle, kaveri kiipesi olalleni ja ripusti viinapullon sisältävän linnunpöntön puuhun, mies kertoo.

Monille tuttu keino on maakätkö, jossa alkoholijuomat kaivetaan alueelle ennen festivaalien alkua. Helsinkiläinen Toni kertoo kuitenkin vaihtoehtoisesta tavasta, ”Ruissalon pirtutorpedosta”.

– Ruisrockin alueella harrastettiin joskus paljonkin kikkaa, jota festarijärjestäjät osasivat jo hieman valvoakin. Se oli nimeltään Ruissalon pirtutorpedo.

– Siinä pari tiukkaa pulloa pakattiin säkkiin muutaman kiven kera, ja säkkiin sidottiin ohut 6-8-metrinen köysi. Sitten pari päivää ennen festareiden alkua säkki käytiin upottamassa mereen vähän syvemmälle ja köysi sidottiin kiinni nyrkin kokoiseen kiveen tai muuhun painoon, joka sitten kaivettiin vesirajassa pohjahiekkaan.

Festivaalien järjestyksenvalvojana toimineen Atso Juntusen haaviin on osunut jos jonkinlaisia älynväläyksiä. Juntunen on törmännyt usein siihen, että turvatarkastuksen eteen viimeisiä juomia nauttimaan kokoontunut porukka saa idean kokeilla kuljettaa viimeisen tölkin alueelle.

– Yleistä on sujauttaa tölkki takin tai hupparin taskuun, ja vaatekappaletta pidetään kädessä tarkastuksen ajan. Kyllä me siinä kohtaa tarkistamme, painaako vaate poikkeuksellisen paljon, Juntunen muistuttaa.

Atso Juntusen mukaan röyhkeimmät yrittävät juosta porttien yli ilman passia. – Kerran näin suorituksen, joka melkein ansaitsisi mitalin. En tiedä olivatko kaverit ihan oikeita aitajuoksijoita, kun niin hyvällä vauhdilla hyppivät tupla-aitojen yli väliaskelilla. Sinne ne hävisivät yleisön sekaan, eikä heitä enää pystynyt tavoittamaan.

Järjestyksenvalvoja osaa jo tunnistaa tyypilliset kikat.

– Keski-ikäisillä naisilla on usein hyvin pieni, lähes taktisen kokoinen käsilaukku. Ennen kuin mitään lähdetään tarkastelemaan, he toteavat ”eihän tähän edes mahdu mitään”. Paitsi että sinne mahtuu se 35cl minttupullo, Juntunen hymähtää.

Yksi nerokkaimmista Juntusen kohtaamista viritelmistä oli kylmälaukun sisään kätketty hanaviinipussi.

– Tällä porukalla oli reilut piknik-kantamukset, ja he olivat sulauttaneet kylmälaukun pohjalle viinitonkan foliopussin. He mokasivat siinä, että pussin hana törrötti ulos kylmälaukusta.

Juntunen muistuttaa, että jos alueelle on kuljettamassa suuria kantamuksia, jonosta ohjataan usein suoraan toiselle tarkastuspisteelle, jossa tavarat tutkitaan perusteellisesti.

– Näin vältetään myös jonon seisahtuminen, kun tarkastukseen menee enemmän aikaa, hän sanoo.

Eräs festivaalikävijä on kuljettanut viinaa alueelle onnistuneesti kirjan sisälle kaiverretussa kolossa.

Seinäjoella järjestettävän Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen niin ikään on vuosien varrella törmännyt mitä erikoisimpiin yrityksiin.

– Alkoholia on yritetty piilottaa kaikenlaisiin astioihin ja esineisiin sekä eri ruumiinosiin. Osa on kekseliäämpiä kuin toiset, Rumpunen selvittää.

– Viime vuosina olen kuullut, että hiuskampauksiin on piilotettu alkoholituotteita ja että esimerkiksi ranskanleivän sisään kaiverrettuun koloon oli laitettu jaloviinapullo.

Festivaalijohtajan mukaan toinen tapa salakuljettaa juomia on harhauttaa järjestyksenvalvojia.

– Sitä kuulee urbaaneja festivaalitarinoita, että ollaan omissa käsissä kannettu juomat alueelle, kun on onnistuttu harhauttamaan turvahenkilökunnan huomio muutamaksi sekunniksi. Kaikenlaista tilannetajua suomalaisilta löytyy, hän hymähtää.

Osa sen sijaan pyrkii alueelle sisään ilman ostettua lippua. Helsinkiläinen Toni kertoo tilanteesta, jossa toinen henkilö pääsi tarkastuspisteen läpi omalla tekaistulla festivaalipassillaan.

– Sisäänpääsyportille tuli kesäfiiliksissä oleva nuori mies, jolla oli kaulassa huomiota herättävän iso laminoitu ”festaripassi”, josta erottui sekä muiden festareiden että suomalaisten radioasemien logoja sekä iso teksti ”voittaja”. Kaveri esittäytyi järkkäreille olevansa ”se radion kesäfestarikisan voittaja”, josta oli kuulemma ollut mediassa juttua ja festareillakin oli haastatteluita tiedossa.

– Mukana hänellä oli kertakäyttökamera, jonka hän ojensi sen toiselle järkkäreistä ja pyysi ottamaan kuvan, kun toinen leimasi kaulassa roikkuvasta vip-passista Ruisrockin logon. Ja järkkärit hieman hämmentyneinä tekivät, mitä kaveri käski; leimasivat passin ja ottivat kuvan. Kaveri kiitti vuolaasti ja sanoi, että nyt pitää jo kiirehtiä sisään, kun siellä odotetaan. Järkkärit sen kummempia miettimättä toivottivat hänet tervetulleiksi festareille.

Tapauksesta häkeltynyt Toni pinkaisi henkilön perään ja sai selville, että kyseessä oli varsin kylmäpäinen vedätys, joka henkilön sanojen mukaan oli toiminut muillakin festareilla.

Festivaalijohtaja Rumpunen toteaa, ettei esimerkiksi itse tekaistuilla festivaalipasseilla kannata yrittää sisään Provinssiin. Hän peräänkuuluttaa, että asiakkaiden kannattaa keskittyä nauttimaan festivaalikokemuksesta ilman omia virityksiään, sillä turvatarkastajien valvonta on tarkkaa.

Rumpusen mukaan sääntörikkomuksista huolimatta sisääntuloalueella ei juuri koskaan tapahdu järjestyshäiriöitä Provinssissa.

– Turvatarkastukset portilla ovat hyvin rauhallisia ja hyvähenkisiä. Kyllä ihmisillä on hyvä fiilis ja hymyillen astellaan sisään, Rumpunen alleviivaa.

Festareilla alkoholinkäyttö saattaa toisinaan riistäytyä käsistä.

Moni on toden totta valmis näkemään vaivaa salakuljetukseen. Järjestyksenvalvoja Juntunen näkee, että etenkin nuorisolla pääsyynä on festivaalijuomien hintataso verrattuna kaupan hintoihin.

Toinen syy voi olla jännitys sekä halu selvittää, toimiiko oma nerokkaaksi arvioitu kikka.

– Ehkä se kuuluu vähän turkulaisuuteen, että Ruisrockiin yritetään tuoda omat viinat, ja on se myös osa suomalaista festarikulttuuria. Se tuo tietynlaisen jännitteen mukaan viikonloppuun, turkulainen festivaalikävijä pohtii.

Kokenut porttimies Juntunen kertoo joutuneensa itsekin pohtimaan luovasti, millaisia viritelmiä voi tällä kertaa olla vastassa.

– Omaa ajattelua täytyy laajentaa ja miettiä, miten itse salakuljettaisi alkoholia. Tarkastus kuitenkin tehdään rutiininomaisesti, ja yleensä juomat kyllä löydetään, hän huomauttaa.

Tätä nykyä laatu korvaa määrän enenevissä määrin, festivaalijohtaja kertoo. Rumpusen mukaan ilmiössä on tapahtunut suuri muutos, sillä nykyään omia juomia yritetään salakuljettaa huomattavasti vähemmän. Hän näkee, että festivaalikulttuurissa ollaan opittu arvostamaan laadukasta tapahtumakokemusta.

– Ero on merkittävä. Yksi suurimmista syistä on tapahtuma-alueen palvelutason parantuminen. Nykyään tarjolla on laadukas ruoka- ja juomavalikoima ja motivaatio omien juomien salakuljetukseen on laskenut.

Rumpusella on painava viesti kävijöille, jotka harkitsevat tänä vuonna oikotietä halvempiin prosentteihin.

– Luottakaa siihen, että festivaalien tarjonta on tänä vuonna korkeatasoisempaa kuin koskaan aiemmin. Makuelämyksiä löytyy niin ruoan kuin juoman puolelta niin paljon, että niistä kannattaa ottaa kaikki irti ja nauttia kokemuksesta täysin rinnoin.

Oletko yrittänyt ja epäonnistunut tai onnistunut joskus salakuljettaa jotain festareille? Lähetä kuva tai tarina Ilta-Sanomiin WhatsApp-viestinä numeroon 040 660 9019. Saatamme julkaista kertomasi IS:n verkkosivuilla.