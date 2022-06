Maria ja Reino Nordinin neljäs lapsi syntyi

Pariskunta on saanut perheenlisäystä.

Laulaja Reino Nordin, 39, ja hänen puolisonsa Maria Nordin, 38, ovat saaneet neljännen lapsensa.

Reino Nordin paljasti ilouutisen Instagram-tilillään sunnuntaina.

– Kaunis päivä syntyä. 4 keikkaa ja yks lapsi lisää. Ns. ihan ok viikonloppu, Nordin päivitti Stories-osiossa.

Laulaja julkaisi herkän kuvan vastasyntyneen käsistä.

– Joo varmaan pianisti. Tuhannet kiitokset onnitteluista ja kaikesta rakkaudesta, hän jatkoi.

Maria Nordin puolestaan julkisti vauvauutisen Twitterissä ja kertoi kotisynnytyksestään.

– Juhlin kansainvälistä kotisynnytyspäivää synnyttämällä kotona nopeasti, lempeästi, kivuttomasti ja turvallisesti neljännen lapsemme. Kiitos elämä, Maria Nordin kirjoitti emojien kera.

Maria Nordin julkaisi lauantaina Stories-osiossa videon, jossa hän makasi sängyllä ja Reino Nordin soitti pianoa parin tyttären kanssa. Sunnuntaina hän kuvasi jälleen puolisoaan soittamassa pianoa ja kirjoitti videon yhteyteen: ”Hän saapui”.

Parilla on entuudestaan kolme lasta: Fidel, Luna ja Reina. Reinolla on lisäksi yksi lapsi edellisestä suhteestaan.

Maria Nordin on kertonut myös kolmannen lapsensa kotisynnytyksestä. Asiantuntijat eivät kuitenkaan suosittele kotisynnytystä, koska siihen liittyy paljon riskejä. Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) synnytysten ja naistentautien ylilääkäri Leea Keski-Nisula kertoi IS:lle, että esimerkiksi apu ei välttämättä ennätä tarpeeksi nopeasti perille, jos kotisynnytyksessä ilmenee komplikaatioita.

– Ei missään tapauksessa kotisynnytystä. Synnytyksessä voi sattua yllättäviä tapahtumia, jotka eivät ole ennustettavissa, Keski-Nisula sanoi.

Monet toivottavat Nordinille tuolloin onnea perheenlisäyksen johdosta, mutta kotisynnytyksen glorifioimista ja sen nostamista sairaalasynnytyksen yli myös kritisoitiin.

Lue lisää: Maria Nordinin tuorein synnytys puhuttaa – Ylilääkäri: ”Ei missään tapauksessa kotisynnytystä”

REINO ja Maria Nordin ovat olleet naimisissa yli 15 vuotta. Maria Nordin kertoi vanhemmuudestaan Reinon kanssa IS:lle kesällä 2020. Maria totesi Reinon antavan perinteisen miehen mallia lapsille hyvässä mielessä. Hänen mukaansa Reino osaa laittaa jämäkästi lapsille rajat, joita niitäkin tarvitaan. Maria on mielestään miestään huonompi kurinpalautuksessa.

– Reino puhuu myös syvällisiä asioita lasten kanssa. Hän kertoo elämän tarkoituksesta, luonnosta, maailmankaikkeudesta, tähdistä ja fysiikasta, Maria kuvaili.

– Mutta ihan loputonta meillä on myös pieruhuumori, joka on Reinon ja lasten yhteinen juttu, hän kertoi naurahdellen.

Maria mainitsi kuitenkin yhden asian, jonka hän haluaisi muuttaa perheenisässä.

– Aamuheräämisissä Reino voisi vähän tsempata. Jos on golfkisa, hän herää ihan vaivattomasti, mutta tavallisena arkiaamuna häntä on vaikea motivoida heräämään ajoissa, Maria muotoili.

Lapset kutsuvat isäänsä papaksi tai iskäksi. Heille isän kuuluisuus ei ole mitenkään suuri asia.

– He ottavat sen tosi coolisti. Joskus pyytävät nimmaria kavereilleen. Kaksivuotiaan mielestä on kyllä tosi mahtavaa nähdä isä keikalla. Ja autossa he haluavat aina kuunnella Reiskan musiikkia, Maria kertoi tuolloin.