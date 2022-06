Ilta-Sanomien 15 kuvan etsi ero -testin aiheena on tällä kertaa meri, sekä sen eläimet ja kasvit. Kokeile, kuulutko tarkkasilmäisten eliittiin!

Suositut etsi ero -testit ovat puhuttaneet, kiihdyttäneet ja joskus jopa lannistaneet IS:n visailijoita. Mutta tarkimmat ja erityisesti lehmänhermoisimmat ovat onnistuneet saamaan testeissä kaikki 15 kuvaa oikein.

Testissä näytetään tuttuun tapaan neljä kuvaa, joista yhdessä on muihin verrattuna jokin ero. Kuvaryhmiä on 15 kappaletta, ja jokainen kuva on aina edellistä haastavampi. Alussa on muutama lämmittelykysymys, mutta sen jälkeen taso muuttuu erittäin vaikeaksi. IS:n testiryhmässä tämänkertaisessa visassa täydet pisteet saalisti vain kolme prosenttia vastaajista. Eli vain noin joka kolmaskymmenes sai kaikki 15 kuvaa oikein.

Testiin pääset alta. Jos testi ei näy, voit pelata sen tästä linkistä.