Sometähtiä kuhisevan gaalan tyrmäävin asu on valittu – äänestyksen ylivoimainen voittaja käänsi katseita halkiopuvussaan

Lukijat äänestivät suosikkinsa Creator Awards -gaalan upeista asuista.

Essi Unkuri on gaalakuningatar.

LAUANTAINA 4. kesäkuuta juhlittiin Pohjoismaiden suurinta vaikuttajagaalaa, kun ensimmäistä kertaa televisioitu Creator Awards järjestettiin Helsingin Arabiassa.

Gaalan punaiselle matolle lipui tähtivieraita toinen toistaan upeammissa asuissa, joista IS pyysi lukijoita äänestämään suosikkiaan.

Tulos on selvä, kun yli 23 000 lukijaa on antanut äänensä. Ylivoimainen gaalakuningatar on Miss Suomi Essi Unkuri, joka kahmaisi 17 prosenttia lukijoiden äänistä.

Essi Unkuri oli saapunut punaiselle matolle lähes suoraan Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauksista. Ruskettunut missi käänsi katseita punaisella glitterpuvullaan, johon kuului syvä halkio.

Unkurin veistosmainen iltapuku käänsi gaalassa katseita.

Ero toiseen sijaan on suuri, sillä toisen sijan jakaneet Martina Aitolehti ja Lotta Harala saivat molemmat 9 prosenttia äänistä.

Liikunta-alan yrittäjä ja somevaikuttaja Martina Aitolehti luotti klassiseen mustaan, kun taas aitajuoksija Lotta Harala oli valinnut ylleen värikkään punaisen puvun.

Martina Aitolehti valitse ylleen yksinkertaisen mustan asun.

Lotta Harala saapui gaalaan puolisonsa Matias Myttysen kanssa.

Seuraavaksi eniten ääniä sai laulaja Sini Sabotage, joka nappasi 7 prosenttia äänistä. Hänen useita yksityiskohtia sisältävään asuunsa kuului näyttävä viitta.