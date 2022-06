Bon Jovin alkuperäinen basisti kuoli

Alec John Such oli kuollessaan 70-vuotias.

Alec John Such kuoli 70 vuoden iässä. Hän soitti Bon Jovi -yhtyeessä vuodet 1983-1994.

Bon Jovi -yhtyeen alkuperäinen basisti Alec John Such on kuollut, yhtye ilmoittaa Facebook-sivuillaan. Yhtye on kuolinuutisesta surunmurtama. Kuolinsyytä ei kerrottu.

– Alec, sinua tullaan kaipaamaan.

– Alec oli aina villi ja täynnä elämää, yhtyeen Facebook-sivuilla kirjoitetaan.

Such oli vuonna vuonna 1983 perustetun yhtyeen perustajajäsen. Hän soitti Bon Jovissa aina vuoteen 1994 asti, kunnes hänet erotettiin.

– Tietysti se tuntuu pahalta. Mutta olen oppinut elämään asian kanssa. Alec halusi pois jo jonkin aikaa, joten täydellisenä yllätyksenä tämä ei tullut, kuului yhtyeen laulajan ja nokkamiehen Jon Bon Jovin liki ainoa kommentti erottamisesta.

Alec Jon Suchilta aiheesta ei kuultu sanaakaan. Eikä hänestä sen jälkeen kuultu juuri muutenkaan. Jon Bon Jovi nimittäin kielsi jo 1990-luvun alussa basistiaan puhumasta medialle. Basisti paljasti kuitenkin rocklehti RAW:n artikkelissa heinäkuussa 1994, miksi ei soittanut Bon Jovin tuolloin tekeillä olleella seuraavalla levyllä.

– Jonin mukaan olen niin surkea. Eikä minulla ole halua lähteä siihen vääntämiseen enää. Pärjään paremmin lavalla kuin studiossa.

Basisti joutui vuonna 1991 pahaan moottoripyöräonnettomuuteen. Hän loukkasi soittokätensä niin pahasti, että joutui opettelemaan uuden tavan käsitellä bassoaan. Onnettomuuden vaikutuksesta miehen soittokykyihin on spekuloitu lähinnä bändin fanien keskustelupalstoilla.

Alec Jon Suchin viimeisiksi esiintymisiksi Bon Jovin riveissä jäivät Cross Road -kokoelman promootiokiertueen keikat Euroopassa 1994.

