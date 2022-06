Apu: Anna-Leena Härkönen joutui kiristyksen uhriksi – ex-mies jätti alastonkuvia sisältäneen puhelimen taksin takapenkille

Anna-Leena Härkönen kirjoittaa Apu-lehden kolumnissaan ikävistä taksikokemuksistaan.

Kirjailija ja näyttelijä Anna-Leena Härkönen kertoo Apu-lehden kolumnissaan ikävistä kokemuksistaan takseissa varsinkin muutaman vuoden takaisen taksiuudistuksen jälkeen.

Useamman ikävän rahallisen huijauskokemuksen lisäksi Härkönen joutui muutama vuosi sitten myös kiristyksen kohteeksi. Hän kirjoittaa, että silloinen miesystävä unohti puhelimensa taksin takapenkille.

Kyseessä ei kuitenkaan ollut pelkkä puhelimen katoaminen, sillä puhelin sisälsi myös intiimejä alastonkuvia Härkösestä itsestään.

Härköselle soitettiin muutaman päivän päästä puhelimeen liittyen prepaid-liittymästä. Hän sopi puhelimessa olleen naisen kanssa tapaamisen, jonne Härkösen miesystävä meni. Nainen ei välittömästi palauttanut puhelinta, vaan vaati siitä rahaa.

– Aika moni olis varmasti näistä kuvista kiinnostunut, nainen oli sanonut Härkösen kolumnin mukaan.

Lopulta nainen oli suostunut Härkösen ex-miehen tarjoukseen 50 euron löytöpalkkiosta, ja hän palautti puhelimen. Härkönen kertoo, ettei tehnyt tapauksesta rikosilmoitusta, sillä kuvat hävettivät häntä. Härkönen kuitenkin kertoo katuvansa, ettei hän ilmoittanut asiasta myöskään taksikeskukselle, joka olisi voinut jäljittää kuskin.

Härkönen ei halunnut kommentoida kolumnin lisäksi taksikokemuksiaan Ilta-Sanomille.

Nelisen vuotta sitten voimaan astunut taksiuudistus on tuonut esiin runsaasti lieveilmiöitä. Asiakkaita on huijattu, ja käytetty jopa seksuaalisesti hyväkseen enemmissä määrin.

Helsingin poliisi tiedotti viime vuoden lopulla taksikuskien kasvaneista seksuaalirikoksista. Poliisilla oli tutkittavana liki 30 rikosilmoitusta, joissa taksikuski olisi matkan yhteydessä käyttänyt asiakasta seksuaalisesti hyväkseen. Ennen taksiuudistusta vastaavia epäilyjä oli vain muutamia.

Poliisi on rikosilmiöstä huolissaan.

– Olemme huolestuneita, sillä Suomessa takseilla on ollut hyvä maine. Nyt syytä on pohtia, että minkälaisen taksin ottaa ja mistä ottaa, rikostarkastaja Jari Koski sanoi IS:lle.

Hän on toivonut laajaa keskustelua siitä, mitä asialle olisi tehtävissä.

– Minun näkemykseni on se, että kyllä tällä rikosilmiöllä varmaan jotain tekemistä on taksiuudistuksen jälkeisten muutosten kanssa. Poliisin toiminnalla pystymme selvittämään ja tutkimaan, mutta näiden rikosten ennaltaehkäisyssä tai jopa vähentämisessä poliisi ei ole ainut toimija, joka tähän asiaan voi vaikuttaa tai jonka pitäisi tähän vaikuttaa, Koski kertoi.

Laki edellyttää, että taksissa on nähtävillä taksiluvan haltijan nimi ja yhteystiedot, kuljettajan nimi sekä taksin hintatiedot.

Poliisin mukaan taksia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että kyseessä olisi tunnettu yritys. Esimerkiksi puhelinsovelluksilla tilattavat taksit on myöhemmin tarvittaessa helppo jäljittää.

Poliisi korostaa, että suurin osa taksinkuljettajista ja taksiyrityksistä toimii asiallisesti ja turvallisesti.

Anna-Leena Härkönen ponnahti julkisuuteen 38 vuotta sitten vain 17-vuotiaana esikoisromaanillaan Häräntappoase. Jo sitä ennen hän oli näytellyt Mikko Niskasen ohjaamassa elokuvassa Mona ja palavan rakkauden aika. Suositusta esikoisromaanista tehtiin myös kuusiosainen tv-sarja vuonna 1989.

Anna-Leena Härkönen on teini-ikäisestä alkaen kuulunut suomalaisen kulttuurielämän eturiviin niin kirjailijana, käsikirjoittajana kuin näyttelijänäkin. Härkösen teoksista on myös tehty useita elokuva- ja näytelmäsovituksia, ja hän on käsikirjoittanut monia tunnettuja tv-sarjoja, kuten Vuoroin vieraissa vuonna 1997 yhdessä teatteri- ja elokuvaohjaaja Pekka Milonoffin kanssa.

Anna-Leena Härkönen erosi vuosi sitten pitkäaikaisesta puolisostaan, kirjailija Riku Korhosesta.

Härkönen kertoi Ilta-Sanomille vuosi sitten kiireisestä arjestaan töiden, koronan ja avioeron keskellä.

Härkönen erosi pitkäaikaisesta kirjailijapuolisostaan Riku Korhosesta. Samoihin aikoihin Suomeen iskivät koronarajoitukset ja pelko tulevasta.

Heillä ei ole yhteisiä lapsia, mutta Härkösellä on yksi poika hänen edellisestä liitostaan.

– Kun avioero tuli koronavaiheessa, surutyö tehtiin pikakelauksella.

– Koronan varjoon on jäänyt kaikki. Pääsin nopeammin erosta jaloilleni, koska mietittävänä oli niin iso asia kuin korona, Härkönen kertoi Ilta-Sanomille tuolloin.

Härkönen kertoikin tuolloin luottavansa enemmän ystävyyteen kuin parisuhteeseen, sillä ystävistä harvemmin eroaa.

– Ystävyyssuhteissa ei ole samanlaisia jännitteitä kuin miesten ja naisten suhteissa.

– Parisuhteessa molempien lapsuustraumat puhkeavat, ikään kuin taantuisimme, kun olemme keskenämme mies ja nainen, pariskunta. Sellaista ei ole ystävyydessä, Härkönen totesi.