"Sinä naurat ja itket kanssamme", prinssi Charles sanoi ja kiitti äitiään kuningatar Elisabetia tunteikkaassa puheessa

Prinssi William keskittyi puheessa kuninkaallisen perheen huoleen planeetan tulevaisuudesta.

Britanniassa kuningatar Elisabetin 70-vuotisen valtakauden kunniaksi järjestetty juhlakonsertti keräsi Buckinghamin palatsin edustalle yli 20 000 katsojaa. Lontoon keskustassa sijaitsevan palatsin luona järjestetty konsertti oli lauantain toinen tapahtuma, aiemmin päivällä kuningattaren kunniaksi järjestettiin laukkakisa.

Vaikkei kuningatar osallistunut neljä päivää kestävien juhlallisuuksiensa lauantain ohjelmaan, sai konserttiyleisö nauttia kuningattaren läsnäolosta etukäteen nauhoitetulla videolla. Konsertin avanneella videolla kuningatar nautti teetä lastenkirjoista tutun karhuherra Paddingtonin kanssa.

– Hyvää Jubileeta rouva ja kiitos. Kaikesta, Paddington-karhu sanoi kuningattarelle.

– Tämä on hyvin ystävällistä, kuningatar vastasi, jonka jälkeen kaksikko alkoi naputella hopealusikoillaan rockyhtye Queenin We will rock you -kappaleen aloittavaa rumpukomppia.

Queen-yhtyeen kitaristi Brian May.

Ensimmäisenä esiintyjänä kuultiin luonnollisesti Queen-yhtyettä. Ulkoilmakonsertissa esiintyvät myös muun muassa Motown-legenda Diana Ross ja oopperatähti Andrea Bocelli.

Kuninkaallisista konserttiin osallistuvat muun muassa prinssi Charles ja hänen poikansa prinssi William. Kuningattaren itsensä on kerrottu seuraavan konserttia televisiosta Windsorin linnassa.

Sekä Charles että William pitivät konsertissa odotetun kaltaisesti puheet.

– Sinä naurat ja itket kanssamme ja mikä tärkeintä, olet ollut tukenamme nämä 70 vuotta, kuningattaren esikoispoika Charles sanoi BBC:n mukaan.

Charlesin mukaan Britannian kansa on syy siihen, että hänen äitinsä nousee ylös aamuisin.

– Meidän kaikkien puolesta, halusin omalta osaltani osoittaa kunniaa elinikäistä epäitsekästä palveluanne kohtaan, Charles lausui tunteikkaaksi kuvaillussa puheessaan.

Charles muisti puheessaan myös viime vuonna kuollutta isäänsä, jonka hän sanoi takuulla olevan hengessä mukana juhlallisuuksissa.

Kun kuvakavalkadi Elisabetin vuosista kuningattarena heijastettiin Buckinhamin palatsin etuseinään, sanoi Charles kuvien kertovan paitsi kuningattaren elämäntarinan, niin myös kaikkien muiden.

– Joten, teidän majesteettinne, tämän vuoksi me kaikki sanomme: kiitos.

Prinssi William piti puheen.

Kruununperimysjärjestyksessä isäänsä Charlesia seuraava prinssi William keskittyi puheessaan perheensä huoleen planeetasta sekä optimismiinsa siitä, että ihmiset tulisivat yhteen suojellakseen maapalloa.

– Jos hyödynnämme ihmiskunnan parhaat puolet ja palautamme planeettamme entiseen kuntoonsa yhdessä, suojelemme sitä lapsillemme, lastenlapsillemme ja tuleville sukupolville, William sanoi.

Williamin pikkuveli Harry sekä tämän puoliso Meghan eivät olleet konsertin yleisössä vaikka ovat osallistuneet juhlintaan aiempina päivinä.

Kuninkaallisen perheen lukuisten jäsenien lisäksi konsertista nauttivat aitiopaikoilta muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson ja hänen vaimonsa Carrie Johnson.

Terveisensä kuningattarella lausuivat videoitse muun muassa jalkapallolegenda David Beckham, näyttelijä Daniel Craig sekä Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama.

– Olitpa sitten toivottamassa hermostuneen ensimmäinen naisen tervetulleeksi Buckinghamin palatsiin ensi kertaa tai olipa kyse poikkeuksellisesta ystävällisyydestäsi lapsiamme kohtaan, tunnen syvää ylpeyttä siitä, että olen saanut viettää aikaa kanssasi vuosien varrella, Obama sanoi ja kiitti kuningatarta tämän antamasta merkittävästä esimerkistä.

Kuningatar Elisabet tapasi presidenttipari Barck ja Michelle Obaman.

Juhlamenot kuningattaren kunniaksi alkoivat torstaina, jolloin Elisabet tervehti kansaa Buckinghamin palatsin parvekkeelta. Perjantain kiitosjumalanpalvelukseen 96-vuotias kuningatar ei kuitenkaan jaksanut osallistua.

Kuningatar jätti väliin myös lauantain julkisen ohjelman. Kyseessä on vasta neljäs kerta sitten vuoden 1952, kun Epsom Derby -laukkakisa on jäänyt väliin kuningattarelta, joka tunnetaan suurena hevosharrastajana.

Juhlallisuudet päättyvät sunnuntaina, jolloin ohjelmassa on muun muassa juhlapiknik sekä poptähti Ed Sheeranin esiintyminen.