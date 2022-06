Pernilla Böckerman edusti punaisella matolla uuden kumppaninsa kanssa ensimmäistä kertaa: Arttu-puolisolla oma roolinsa vaikuttajan töissä

Fitness-urheilija Pernilla Böckerman on iloinen vaikuttajille omistetusta gaalasta ja fitness-kategoriasta.

Fitness-urheilija ja sosiaalisen median vaikuttaja Pernilla Böckerman, 22, edusti julkisuudessa Creator Awards 2022 -vaikuttajagaalassa yhdessä uuden Arttu-kumppaninsa kanssa ensimmäistä kertaa.

Böckerman kertoi aiemmin omassa sosiaalisessa mediassaan, ettei hän tuo uutta parisuhdettaan julkisuuteen.

– Mieli on ilmeisesti nyt muuttunut. Tässä sitä ollaan, ei voi enää paeta paikalta, Böckerman ja Arttu toistelevat.

Pari tapasi sosiaalisessa mediassa.

– Se on se sosiaalisen median ihmeellinen maailma, Böckerman lisää.

Pernilla Böckerman ja Arttu-puoliso edustivat julkisuudessa ensimmäistä kertaa.

Pernilla Böckerman juhli vuosi sitten junioreiden bikini-fitnessin 21–23 -vuotiaiden +166cm:n sarjan maailmanmestaruutta. Hän iloitsee, että fitness on saanut palkintogaalassa oman kategorian.

Böckerman lukeutuu Suomen seuratuimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin ja fitness-urheilijoihin. Artusta Böckermanin sosiaalisen median työ tuntui alkuun shokeeraavalta.

– Aluksi mietin, että lisätään vähän kuvia sinne ja tänne. Sitten huomasin, miten paljon se teettää työtä. Siitä on tullut myös itselleni vähän sivuduuni, otan valokuvia välillä, Arttu toteaa.

– Meillä on ihan tiimi. Arttu ottaa kuvia, ja jos seuraajat miettivät, miten kuvatekstitkin ovat niin hienoja, niin ne on Artun käsialaa, Böckerman jatkaa naurahtaen.

Böckermanista vaikuttajille omistettu, televisioitu gaala on tärkeä.

– On maailman hienointa, että meidän alamme saa arvostusta ja näinkin paljon huomioita. Ihmiset ovat miettineet, mitä tämä on ja voiko sosiaalista mediaa tehdä työkseen. Täällä me ollaan ja täällä on valtavasti porukkaa.