Hyvinkääläinen Aura Niiranen sai leipurinuransa toistaiseksi hulppeimman työtarjouksen: Hänet pyydettiin leipomaan 70 vuotta täyttävälle Iron Maiden -rumpali Nicko McBrainille syntymäpäiväkakku.

18-vuotias Aura Niiranen on painanut koulujen päättymisen alla pitkää päivää. Kotiseudullaan kysytty nuori leipomoyrittäjä on saanut rutkasti tilauksia loihtia kaikenlaista maistuvaa erinäisiin valmistujaisjuhliin.

Yhtä kakkutilausta hän ei sentään osannut odottaa. Sen oli lähettänyt brittiläinen Iron Maiden – yksi kaikkien aikojen legendaarisimmista metalliyhtyeistä.

Bändin rumpali Nicko McBrain täyttää nimittäin huomenna sunnuntaina kunnioitettavat 70 vuotta. Yhtye juhlistaa tahdinantajansa pyöreitä tänään huipentamalla Hyvinkäällä järjestettävän Rockfest-festivaalin lauantain – ja nautiskelemalla kakkukahvit.

– Yhtyeen edustaja oli tiedustellut, löytyisikö Hyvinkäältä jotakin leipomoa, jolta voisi tilata synttärikakun. Soitin sitten oitis pari puhelua ja sain varmistuksen, että minulle tämä ainutlaatuinen tarjous tosiaan sitten lankesi, Niiranen kertoo.

Hän on pyörittänyt omaa Oispa kakkua -nimistä leipomoaan syksystä 2020.

Niiranen kuvailee tunnelmiaan ”aika absurdeiksi”.

– Aika hankala oloa on kuvailla. Enhän minä olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että saisin leipoa jotakin tuollaiselle maailmankuululle bändille.

Kaiken lisäksi Niiranen on intohimoinen Iron Maiden -fani itsekin.

– Jo kuutisen vuotta olen diggaillut. Isäni kautta löysin bändin!

Aura Niiranen ei olisi voinut kuvitellakaan, että leipoisi kakun ihailemansa bändin rumpalille.

Millainen kakku rumpalilegendalle sitten tuli?

– Bändiltä tuli toivomus, että kakku saisi olla virvelirummun muotoinen ja että siinä voisi maistua suklaa ja vanilja.

– Kakkuun tuli suklaapohja, sitten suklaamoussea ja vaniljakreemiä. Koristeluun käytin vadelmia.

Rumpukakku valmistui nopeassa aikataulussa kahden päivän aikana, koska yllätystilaus putosi Niirasen syliin kaiken muun valmistujaisjuhlakiireen keskelle. Perjantaina työstö venähti pikkutunneille asti.

Mutta oli se sen arvoista, Niiranen hihkuu.

– Totesin vain, että jos Iron Maiden minulta tilaa kakun, niin kyllähän sellainen pitää tehdä!

Lauantain aikana Niiranen viimeisteli vielä kakun koristelut.

– Olen lopputulokseen hyvin tyytyväinen! Kun näitä kakkuja on tässä jo jonkin aikaa ammatikseen tehnyt, niin kyllähän siinä kehittyy tietty rutiinitatsi ja valmista tulee nopeallakin aikataululla.

Vadelmalla koristeltu kakku valmistui poikkeuksellisen tiukalla aikataululla. Sen päämaut ovat suklaa ja vanilja.

Koko viikonloppua Niirasen ei onneksi tarvitse huhkia näpit jauhossa: Hän on tietenkin menossa illan päätteeksi kuuntelemaan ihailemansa raskaan rockin legendan konserttia.

– Tämä on ensimmäinen kertani. Sehän tässä onkin vielä erityisen hienoa, että he esiintyvät kotikaupungissani.

Tällä hetkellä näyttää tosin siltä, että Niiranen ei pääse tapaamaan heviveteraaneja henkilökohtaisesti.

– Mutta sain lähettää heille videotervehdyksen, sekin oli jo jotain!

Ja jollei Niirasen viikonloppu olisi jo valmiiksi kyllin juhlallinen, on hän valmistunut tänään myös ylioppilaaksi.

– Ne juhlat pidetään tosin vasta ensi viikonloppuna, kun tämä on ollut niin hullu viikonloppu. Kyllä minä silti sanoisin, että kakun leipominen Iron Maidenille on vielä valmistumistakin kovempi juttu!

Iron Maiden on lauantai-illan jälkeen esiintynyt Suomessa kunnioitettavat 28 kertaa. Ensimmäinen esiintyminen oli vuonna 1980.

Iron Maiden on perustettu basisti Steve Harrisin toimesta Lontoossa vuonna 1975. Se on julkaissut yhteensä 17 studioalbumia. Uusin Senjutsu-niminen pitkäsoitto ilmestyi syksyllä 2021. Yhtyeen levyjä on myyty maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa kappaletta.

Yhtyeen laulaja Bruce Dickinson tunnetaan myös lentokapteenina. Lisäksi hänet nimettiin Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi vuonna 2019.

Aura Niiranen nimeää suosikkinsa Iron Maidenin tuotannosta:

– Suosikkilevyni on Somewhere in Time (1986), mutta myös tuo uusin Senjutsu on ollut kovassa kuuntelussa. Suosikkikappaleeni on Somewhere in Timelta löytyvä Wasted Years.

Nicko McBrain liittyi bändiin vuonna 1983. Hän on yhtyeen iältään vanhin jäsen.