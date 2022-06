Samu Haber jakaa palkinnon vaikuttajien Creator Awards -gaalassa: paljastaa ehdottoman lempikaupunkinsa maailmassa esiintyä

Sunrise Avenue on viettänyt kiireistä jäähyväiskeikkakiertuetta.

Sunrise Avenuen laulaja Samu Haber jakaa lauantaina vientipalkinnon Creator Awards -vaikuttajagaalassa.

– Odotin jotain pientä, mutta tulin punaiselle matolle ja wou, ihan kuin jossain Berliinin filmifestivaaleilla olisi, Haber ihastelee.

Kiireistä jäähyväiskeikkakiertuetta Sveitsissä ja Itävallassa viettänyt laulaja kertoo, että hän saapui Suomeen kaksi päivää sitten. Pitkän uran tehnyt Haber on bändin lopettamisesta myös haikeissa tunnelmissa.

– Haikea olo on ja lavalla on paljon erilaisia tunteita. Siistein kiertue koskaan, kun on viimeistä kertaa siinä maassa tai kaupungissa. Tosi koskettavaa.

Haber paljastaakin ehdottoman lempikaupunkinsa esiintyä.

– No on se Helsinki. Tämä on kotikaupunki ja täällä jännittää aina eniten, Haber naurahtaa.

Vaikuttajagaalasta huolimatta Haber myöntää, ettei ole itse kova sosiaalisen median päivittäjä.

– Varsinkin ulkomailla levy-yhtiöiltä saan viestejä, että hei et ole postannut mitään kahteen viikkoon, Haber toteaa vitsaillen.

Jäähyväiskiertueen jälkeen Haber aikoo jatkaa musiikin tekemistä suomen kielellä.

– Tietenkin jäähyväiskiertue vie leijonaosan vuodesta ja haluan nauttia vielä siitä.