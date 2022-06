Main ContentPlaceholder

Glee-tähti sai potkut tanssiohjelmasta naiselle lähettämänsä viestin vuoksi – puolustautuu nyt Instagramissa

Näyttelijä Matthew Morrison ei enää tuomaroi So You Think You Can Dance -ohjelmassa. Huhujen mukaan hänellä oli sopimaton suhde naiskilpailijan kanssa.

Glee-tähti Matthew Morrison sai potkut tanssiohjelmasta.

Glee-sarjasta tuttu näyttelijä Matthew Morrison, 43, ilmoitti viime viikonloppuna jättävänsä So You Think You Can Dance -ohjelman vain hieman yli viikko sen jälkeen, kun sarjan ensi-ilta esitettiin. Variety uutisoi, että Morrison ei enää ole tanssiohjelman tuomari, sillä hän ei noudattanut kilpailun tuotantoprotokollaa. – Mahdollisuus toimia sarjan tuomarina oli minulle uskomaton kunnia. Siksi olen todella pahoillani siitä, että joudun ilmoittamaan teille lähteväni ohjelmasta, Morrison kertoo Variety-lehdelle. Nimettömänä pysyvä lähde tuotannosta kertoo People-lehdelle, että Morrison erotettiin sarjasta, koska hänellä oli sopimaton suhde naiskilpailijan kanssa. – He eivät harrastaneet seksiä, mutta hän lähetti flirttailevia viestejä sosiaalisessa mediassa, lähde kertoo. – Nainen tunsi olonsa epämukavaksi ja kertoi asiasta tuottajille, jonka jälkeen Fox-tuotantoyhtiö puuttui asiaan. Morrison erotettiin, kun he olivat tutkineet asiaa tarkemmin. Lähde lisää, että Morrison ja naiskilpailija eivät tavanneet toisiaan kuvausten ulkopuolella. Mattew Morrison oli yksi So You Think You Can Dance -tanssiohjelman tuomareista. Vain päivä näiden syytösten jälkeen Morrison kertoi oman näkemyksensä tapahtuneesta Instagram-videossa. Morrison kutsuu syytöksiä "räikeän epätodeksi" ja lukee videolla ääneen viestin, joka johti hänen eroamiseensa. – Hei, tässä Matthew. Jos sinua ei haittaa, haluaisin saada sinun numerosi ja puhua kanssasi joistakin asioista, viesti kuului. Hän sanoo lähettäneensä kilpailijalle viestin, koska he molemmat jakavat molemminpuolisen kunnioituksen koreografia kohtaan, ja hän yritti auttaa kilpailijaa saamaan työn esityksen koreografina. – On tuhoisaa, että elämme tässä maailmassa, jossa juorut hallitsevat ja ihmisten elämiä käytetään klikkien kalasteluun, hän huomautti. –Juorut ovat myrkyllisiä ja tuhoavat yhteiskuntamme. Meidän on oltava parempia. Morrison julkistettiin ohjelman tuomariksi huhtikuussa yhdessä JoJo Siwan, Stephen Bossin ja Cat Deeleyn kanssa. Koska suurin osa uusimman 17. kauden jaksoista oli jo valmiiksi nauhoitettu, Morrison esiintyy todennäköisesti jaksoissa kesäkuun puoliväliin asti. Matthew Morrison tuli suuren yleisön tietoisuuteen roolistaan Glee-musikaalisarjassa. Hän esitti sarjassa vuosina 2009–2015 opettaja Will Schuesteria. Morrison on näytellyt myös muissa tv-sarjoissa. Morrisonilla on kaksi lasta vaimonsa Renee Puenten, 37, kanssa.