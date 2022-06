Tosi-tv-tähti Suvi Pitkänen perusti yllättäen uuden yrityksen – ero ja läheisen kuolema saivat viimeistelemään vuosi sitten aloitetun projektin

Suvi Pitkänen on tehnyt uuden aluevaltauksen.

TOSI-TV-TÄHTI ja dj Suvi Pitkänen on perustanut levy-yhtiön.

Beauty Beat Productions Oy -niminen levy-yhtiö tulee julkaisemaan Suvi B -taiteilijanimellä Pitkäsen tekemiä kappaleita.

Pitkänen on myös julkaissut levy-yhtiönsä ensimmäinen kappaleen INUT. Tiedotteessaan Pitkänen kertoo rankan kevään inspiroineen häntä työstämään yli vuosi sitten aloitetun kappaleen loppuun.

– Erosin pitkästä suhteesta. Lisäksi veljeni kuoli ja jouduin myös kokemaan pettymyksiä muutamiin läheisiin ihmisiin, Pitkänen kirjoittaa tiedotteessa.

Kappaleen nimi tulee sanoista I Need You To.

– INUT on nyt varmaankin maailman ensimmäinen tuon niminen biisi, eli nimi on myös sopivan outo.

Pitkänen on aiemmin tehnyt musiikkia yhteistyössä italialaisen Bang Records -levy-yhtiön kanssa, jonka alaisuudessa hän on julkaissut kolme singleä.

Suvi Pitkänen on ollut jo pitkään julkisuudessa.

Pitkänen kertoi aiemmin tänä keväänä eronneensa kihlatustaan Marko Sompista. Pitkäsellä ja Sompilla on 5-vuotias tytär. Pitkäsellä on myös tytär aiemmasta liitostaan.

Entinen pariskunta oli yhdessä vuodesta 2015 saakka.

Tosi-tv-ohjelmissa monesti mukana ollut Pitkänen on tullut tunnetuksi vuoden 2006 Miss Suomi -kilpailusta. Hänet tunnetaan myös kauneusalan yrittäjänä ja sisällöntuottajana.