Podcast: Anni Vuohijoki paljastaa, miksi hän elää avoimessa suhteessa – järjestelyn ehdottaminen sai aluksi aviomieheltä tyrmistyneen vastaanoton

Olympiaurheilija Anni Vuohijoki puhuu peittelemättömästi avoimesta suhteestaan VillitWellnessMimmit-podcastissa.

Anni Vuohijoki elää avoimessa suhteessa aviomiehensä kanssa. Pari on ollut naimisissa vuodesta 2019 lähtien.

Uusimmassa VillitWellnessMimmit-podcastin jaksossa vieraana on painonnostaja ja entinen voimanostaja Anni Vuohijoki, 34.

Jaksossa Vuohijoki kertoo avoimesta suhteestaan puolisonsa Sami Köngäksen kanssa.

– En ole koskaan kieltänyt tätä, mutta en ole kauheasti myöskään puhunut tästä, Vuohijoki toteaa.

Pari on ollut yhdessä kymmenen vuotta, ja naimisiin he menivät vuonna 2019. Kumpikin on nyt ensimmäistä kertaa avoimessa suhteessa.

Avoin suhde on yksi polyamorian muoto. Polyamorisessa suhteessa henkilöllä voi olla yhtäaikaisesti useampi seksuaalisia tai romanttisia piirteitä sisältävä ihmissuhde. Jokainen määrittelee itse, mitä omaan polyamoriseen suhteeseen haluaa sisällyttää, ja mikä kaikki on sallittua.

Kun pari oli ollut naimisissa vain tovin, Vuohijoki ehdotti miehelleen suhteen avaamista, joka ei ensin lämmennyt ajatukselle. Vuohijoki kertoo Köngäksen ajatelleen, että Vuohijoki haluaa erota hänestä.

– Puolisoni, ja aika moni kuvittelee, että avoin suhde tarkoittaa seksiä. Kyse ei ole siitä, vaan avoimessa suhteessa saat oman onnesi omaan hallintaan, Vuohijoki selventää.

– En kaipaa seksiä muilta ihmisiltä, mutta kaipaan flirttailua, huomiota ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta sekä vapautta.

Aluksi Vuohijoella oli samoja ennakkoluuloja avoimesta suhteesta, mitä useilla saattaa olla. Hän ajatteli, että suhteessa täytyy olla jokin vika, jos haluaa olla jonkun toisen kuin oman kumppanin kanssa.

– Ihmiset ajattelee, että nyt kun alkoi se avoin suhde, niin heti huomenna olen jossain vieraissa.

Samalla hän hätäili, että pettäisi miestään, jos mikään ei muuttuisi.

– Pelkäsin, että pilaan suhteemme sillä, että teen jotain tyhmää, koska edellisissä suhteissa olen pettänyt.

Uransa ammattiurheilijana tehnyt Anni Vuohijoki kokee avoimen suhteen vapauttavana, sillä hän haluaa rikkoa perinteisen parisuhteen kaavoja.

Avoimeen suhteeseen kuuluu sääntöjä, jotka Vuohijoki on sopinut yhdessä miehensä kanssa. Alussa jo päätettiin, että toiselle ei kerrota yksityiskohtia toisten ihmisten tapaamisista. Halut kuitenkin muuttuvat koko ajan, ja Vuohijoki toteaakin, ettei heillä päde nykyään ne säännöt, joista sovittiin kolme vuotta sitten.

– Ainoa tärkeä sääntö meillä on se, että toista ei saa loukata.

Aiemmista kankeista kaavoista eroon pääseminen oli Vuohijoelle vapauttavaa.

– Olen saanut kristillisen kotikasvatuksen ja minulla oli paineita siitä, millainen pitää olla. Opin, että irtosuhteet ja seksi ovat pahasta. Näin, ettei ole muuta tapaa olla parisuhteessa, kuin tämä, Vuohijoki viittaa perinteiseen monogamiaan eli yksiavioiseen parisuhteeseen.

Vuohijoen puoliso on ollut myös todella mustasukkainen avoimen suhteen aikana.

– Tunnen itsekin mustasukkaisuuden tunteita, kun minä ei huomioida suhteessa tarpeeksi, Vuohijoki myöntää.

Ylitsepääsemättömiä kompastuskiviä ei kuitenkaan ole ollut.

– Haasteena on se, että sinusta ei tule liian itsekäs. On helppo vaatia itselleen vapautta, mutta on todella vaikeaa antaa sitä toiselle, hän summaa.