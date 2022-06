Ensitreffit alttarilla -Miika julkaisi dramaattisen videon hääpaikaltaan – viskasi vihkisormuksensa tylysti mereen

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioitunut Miika luopui vihkisormuksestaan näyttävällä tyylillä. Eroprosessi on yhä kesken, mutta parin suhde tuli tiensä päähän jo kuvausten aikana.

Miikan ja Tuulan eroprosessi on virallisesti yhä kesken.

Ensitreffit alttarilla -suosikkiohjelman viimeisimmältä kaudelta tuttujen Miikan ja Tuulan avioeroprosessi on parhaillaan käynnissä. Miika ja Tuula jättivät avioerohakemuksen yhdessä 16. joulukuuta. He voivat hakea lopullista eroa aikaisintaan 17. kesäkuuta.

Lue lisää: Varo juonipaljastuksia! Ensitreffit alttarilla -sulhanen lausuu kohtalokkaat sanat ja lyö luurin korvaan – ”Turha kiduttaa itseään pidempään”

Vaikka eroprosessi on yhä vaiheessa, tuli Miikan ja Tuulan liitto päätökseensä jo kuvausten aikana. Sarjan kuvaukset ajoittuivat viime kesälle, eli välissä on ehtinyt vierähtää lähes vuosi. Nyt Miika on julkaissut TikTok-videosovelluksessa päivityksen, jossa hän tekee symbolisen, erosta viestivän eleen.

TikTokissa julkaisemallaan videolla Miika kävelee Villa Ivan Falinissa, joka sijaitsee Vuosaaren satamassa. Villa Ivan Falin toimi viime kesänä myös Ensitreffit alttarilla -pariskuntien häälokaationa. Videolla Miika kävelee paikassa ympäriinsä ja heittää lopulta vihkisormuksensa mereen.

– Sieltä mistä kaikki alkoi, kaikki myös päättyy, Miika kirjoitti videon yhteyteen.

Miikan ja Tuulan liitto oli vaikeuksissa alusta saakka.

Miika ja Tuula päätyivät eroamaan jo kesken Ensitreffit alttarilla -kauden. Miikan ja Tuulan matkaan mahtui ylä- ja alamäkiä, eikä riidoiltakaan vältytty. Parin liitto oli ongelmissa lähes alusta saakka. He kipuilivat muun muassa läheisyyden puutteen ja kommunikaatiovaikeuksien kanssa.

Lue lisää: Ensitreffit alttarilla -Tuulan puhelimesta löytynyt Tinder kuumensi tunteita suosikkiohjelmassa – paljastaa nyt, mitä kulisseissa oikeasti tapahtui

Parin välejä hankaloitti myös se, miten erilaiset odotukset heillä oli avioliiton alulle. Miika tunnusti jo ohjelman aikana, että hänen ajatuksissaan alttarilta olisi löytynyt täydellinen kumppani, jonka kanssa kaikki olisi sujunut heti mutkattomasti. Miika tunnusti IS:lle maaliskuussa, että ohjelman lopputulos harmittaa häntä yhä.

– Se ei mennyt ihan putkeen. Olimme Tuulan kanssa kolikon eri puolet. Itse olisin pystynyt lähtemään parisuhdekokeiluun nopeammallakin tempolla, mutta meillä oli vähän eri ajatukset, kuinka nopeasti voitaisiin edetä, hän totesi tuolloin.

Miikan ja Tuulan eroprosessi on virallisesti yhä kesken.

Miika harmitteli IS:n haastattelussa myös hänestä ohjelmassa annettua kuvaa, joka ei hänen mielestään vastannut todellisuutta. Hän avautui myös ohjelman aikana sekä sen päättymisen jälkeen sosiaalisessa mediassa kohtaamastaan kiusaamisesta ja saamistaan ikävistä kommenteista.

– En koe olevani sosiaalisesti niin kömpelö kuin ohjelmassa annettiin ymmärtää. Kyllä minä näin, ettei se toinen ollut kiinnostunut. Ei sitä suhdetta voinut lähteä viemään pidemmälle, Miika pohti IS:lle maaliskuussa.

– Moni on sanonut, ettet sä Miika ole tuollainen. Kuva on ristiriitainen, eikä missään nimessä koko totuus. Tietyllä tapaa minulle tehtiin källi ja sain palkinnoksi epämääräisen julkisuuskuvan, hän tilitti.