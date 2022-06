Lotta Hintsan Sports Illustraded -uimapukukuvat kirvoittivat kommentteja eräästä yksityiskohdastaan hänen vartalossaan – näpäyttää nyt terävästi takaisin

Lotta Hintsa kertoo ihailevansa autoimmuunisairaudesta johtuvia vaaleita kohtia ihollaan.

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsan Sports Illustrated -yhdysvaltalaislehteä varten otetut uimapukukuvat ovat keränneet paljon kommentteja.

Osa kommenteista on liittynyt Hintsan iholla näkyviin vaaleisiin kohtiin.

Vaaleat läiskät johtuvat autoimmuunisairaus vitiligosta eli valkopälvestä. Duodecimin mukaan sairaudessa on kyse siitä, että ihmisen valkosolut tuhoavat melaniinipigmenttiä tuottavia soluja ja sen seurauksena iholle muodostuu vaaleita läiskiä.

Hintsa kommentoi aihetta nyt omalla Instagram-tilillään.

Hän kertoo, ettei halunnut läiskiä poistettavan kuvien jälkikäsittelyssä.

– Minulle annettiin vaihtoehto niiden photoshoppaamisesta pois, mutta miksi ihmeessä olisin tehnyt niin, Hintsa kirjoittaa.

Hän kertoo ihailevansa ihollaan olevia läiskiä.

– Niillä on söpöjä muotoja ja kuvioita. Yksi näyttää ihan Australian kartalta, hän kertoo.

– Kuten elämässä yleensäkin, meillä on vapaus valita, miten näemme asiat: tekeekö näkökulmasi sinun ja muiden elämästä parempaa vai huonompaa?

Hintsa on ensimmäinen suomalainen, joka poseeraa arvostetun Sports Illustrated -lehden uimapukunumerossa. Kuvissa hän poseeraa värikkäissä narubikineissä Dominikaanisen tasavallan rantahietikolla.

Lehdessä kerrotaan Hintsasta muun muassa, että fyysisten rajojen ylittäminen on lähellä hänen sydäntään.

Tuhansien hakijoiden joukosta lehteen valittu Hinta on hehkuttanut finalistien joukkoon pääsemistä jo maaliskuussa.

– Olen jo vuosia ollut SI:n uimapukunumeron suuri fani, sillä lehti puhuu vahvojen naisten puolesta ja ajaa muutosta vahvasti siihen, millaisena näemme naiset. Tapa, jolla he määrittelevät naiseuden, on minulle todella inspiroivaa ja on suuri kunnia tukea heidän viestiään, Hintsa kirjoitti.

Kuuluisan lehden kansimalleina ovat realitytähti Kim Kardashian, laulaja Ciara, 74-vuotias malli Maye Musk ja artisti Yumi Nu.

Lotta Hintsa on vuoden 2013 Miss Suomi. Sen jälkeen hän on luonut uraa ammattivuorikiipeilijänä.