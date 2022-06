Perheenäiti Marietta, 38, valmistaa omakotitalonsa kellarissa ällistyttäviä luomuksia – nappasi himoitun palkinnon Yhdysvalloissa: katso kuvat

Marietta Ivanova voitti elokuva-asukilpailun Kaliforniassa Star wars Celebration -konventiossa geonosialaista soturia esittävällä puvulla.

Vantaalla sijaitsevan omakotitalon etuovella vastaan tulee erikoinen otus, Star Wars -elokuvista tuttu geonosialainen soturi. Emme elä kuitenkaan fantasiatodellisuudessa, vaan puvun alta paljastuu 38-vuotias perheenäiti Marietta Ivanova.

Hän voitti Disneyn järjestämän elokuva-asukilpailun Kaliforniassa Star wars Celebration -konventiossa, joka on yksi suurimpia yksittäisen elokuva-alan tapahtumia. Tapahtuma pidettiin toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Paikalla oli Disneyn ja Lucasfilmin edustajia, näyttelijöitä ja peräti 65 000 kävijää.

Ivanova toi voittopokaalin Suomeen, kun hänen rakentamansa asu palkittiin show’n parhaimpana. Ivanova lähti tapahtumaan hyvin voitontahtoisena, sillä puvun eteen oli nähty paljon vaivaa.

Mariettan voittopuku esittää Star Wars -elokuvissa esiintyvää geonosialaista soturia Sun Facia.

– Kaikkein kivointa oli, että pääsi tapaamaan muita alan harrastelijoita. Tapahtuma tuo yhteen samanhenkisiä ja erityyppisiä ihmisiä. Se on yksi verkostoitumisen mahdollisuus, Ivanova toteaa.

Ivanova astui voittajana tapahtumalavalle geonosialaisena soturina Sun Facina. Star Warsissa geonosilaiset ovat hyönteisten kaltaisia olentoja, joilla on siivet.

Taiteilija koki, että tunnetuimmat Star Wars -hahmot olisivat olleet hänelle liian helppoja valmistettavia, koska niistä löytyy yleensä ohjeita netistä. Ivanova halusi tehdä puvun alusta alkaen yksin ilman apuja. Hän on kuvannut paljon puvun valmistusprosessia Instagram-tililleen.

Pukukilpailussa oli esikarsinta, jota varten piti lähettää kuva puvusta jo useita kuukausia ennen tapahtumaviikonloppua. Järjestävät ovat tarkkoja siitä, millaisia pukuja tapahtumassa nähdään.

Ivanovan valmistama voittopuku on tehty 3D-tulostimella. Ivanova mallinsi sen ensin tietokoneella ennen printtaamista. Puvun osat on tehty maissitärkkelyksestä, mikä oli tietoinen valinta, sillä materiaali on muovia ympäristöystävällisempää, mutta käyttäytyy hyvin muovimaisesti.

3D-tulostimen käyttö ei ole rakettitiedettä eikä se välttämättä vaadi koulutusta. Monien suunnitteluohjelmien joukosta voi ladata yhden tietokoneelleen, ja halutessaan opetella sen käyttöä itsenäisesti.

Kun haluttu kolmiulotteinen malli on tehty tietokoneohjelmalla valmiiksi, tulostin luo mallin ahertaen minuuteista tunteihin tai jopa useimpiin päiviin riippuen siitä, minkä kokoisen kappaleen haluaa. Esimerkiksi voittopuvun päätä tulostin teki viisi päivää putkeen taukoamatta Ivanovan kodin kellarissa. Valmiit osat Ivanova viimeisteli maalaamalla ennen puvun kokoamista.

Ivanova on graafisena suunnittelijana taiteen ja 3D-printtauksen osaaja ja tekee pukuja harrastuspohjalta silkasta ilosta ja kiinnostuksesta.

– Tykkään rakentaa ja kokeilla uusia tekniikoita sekä tuottaa elokuvalavasteita. On ihmeellistä, miten nykypäivänä voi tehdä melkein mitä vain kotona koneella.

Nykyään halvimpia 3D-tulostimia saa muutamalla sadalla eurolla, joten kuka tahansa voi luoda käyttökelpoisia tavaroita omaa arkeaan helpottamaan, Ivanova kertoo. Ainoastaan materiaali täytyy hankkia itse. Ivanovan printterillä voi tulostaa maissitärkkelyksen lisäksi muun muassa muovia, puuta ja metallia.

Ivanovan tulostama hahmo ei esiinny Star Wars -tarinassa kuin pienen hetken, mutta hän tutki joka sekunnin huolellisesti vangitakseen mieleensä kaikki yksityiskohdat. Koko puku rakennettiin tyhjästä. Vaikka Ivanova oli innoissaan kilpailusta, hän halusi luoda puvun varsinkin muita Star Wars -faneja varten.

Pukukilpailun voitosta Marietta Ivanova sai mainetta ja kunniaa, sekä tietysti väriä vaihtavan lasisen pokaalin.

Toisin kuin voisi olettaa, Ivanova itse ei ole koskaan ollut iso Tähtien sota -fani. Scifiin erikoistuminen ei ollut suunniteltua.

– Pidin Tähtien sotaa fantasiatyyppisenä avaruussaippuaoopperana, Ivanova vitsailee.

– Kun elämässä rupeaa tekemään jotain, niin samanlaisia juttuja kertyy lisää ja lisää. Sitä sattumalta ajautuu johonkin alalle. Kun aikoinaan tein yhden scifi-aiheisen teoksen, minulta heti pyydettiin, että tekisin muutamalle muulle samanlaisen.

Ivanova haki ensin inspiraatiota muiden puvuista, kun osallistui samaiseen tapahtumaan Chicagossa vuonna 2019. Kun ensimmäinen idea syntyi, Ivanova käytti pahimman korona-ajan pukua valmistaessa.

– Aika moni on korona-aikana löytänyt uuden harrastuksen, ja totta puhuen niin kävi myös minullekin.

Marietta rakensi voittoasuaan korona-ajan kotonaan Vantaalla. Idea asusta syntyi jo kolme vuotta ennen kisoja.

Ivanova haluaa harrastuksellaan ilahduttaa ihmisiä.

– Ihanaa oli se, kun kävelin hahmon kanssa ympäriinsä tapahtumassa, lapset olivat niin innoissaan. Pienen tytöt halusivat ottaa kuvia ja kyselivät, että miten tämä on tehty, Ivanova kertoo.

– Kun olin lapsi, mietin, että voisipa tehdä jotain tällaista. Nykypäivän lapsilla on periaatteessa mahdollista tehdä kaikki itse. Olen miettinyt viime aikoina, että olisi todella kiva tarjota kouluikäisille lapsille kursseja siitä, kuinka mallintaa kotikoneella ja tulostaa mitä vain leluista hyödyllisiin asioihin.

Puvun kanssa käveleminen on todellista pohjetreeniä, sillä Marietta leikkasi korkeiden saappaiden korot pois, jotta jalan rakenne olisi identtinen hahmon kanssa.

Perhe on ollut Ivanovan tukena hänen harrastuksessaan alusta asti.

– Haluan kiittää avomiestäni, sillä hän on ollut apunani ja kannustanut puvun printtaamiseen, etten leikkaisi sitä vain jostain vaahtomuovista.

Ivanovalle voittopystin tuoneessa Star Wars Celebration -tapahtumassa suositun elokuvatrilogian fanit kokoontuvat vuosittain yhteen ja tapaavat samanhenkisiä ihmisiä ympäri maailman.

Pukukilpailun lisäksi tapahtumaviikonlopun aikana käydään muun muassa useita paneelikeskusteluja ja luentoja. Ensi vuonna tapahtuma nähdään Lontoossa.

Marietta on tehnyt 3D-tulostimella myös muita Star Wars -hahmoja, kuten Storm Trooper -sotilaan.

Myös Suomessa järjestetään science fiction- ja fantasiatapahtuma Finncon. Tämä tieteis- ja fantasiakirjallisuuden ystävien kohtaamispaikka pidetään heinäkuussa Espoossa. Ivanova on esittelemässä tapahtumassa omia luomuksiaan, myös voittoasua.