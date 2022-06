Salkkari-tähti Sami Uotila kertoo OP:n asiakaslehdessä hurjan tarinan käteensä iskeneestä lihansyöjäbakteerista – oli vähällä menettää kätensä olkapäätä myöten

Näyttelijä Sami Uotila sairastui vakavasti vuosia sitten.

Yhdeksän vuotta sitten näyttelijä Sami Uotila sai käteensä tulehduksen.

– Se oli jonkinlainen lihansyöjäbakteeri, näyttelijä kertoo OP Medialle.

Uotila meni sairaalaan viimeisellä mahdollisella hetkellä.

– Käsikirurgian ylilääkäri sanoi, että hyvä kun tulit nyt – illalla sinulta olisi jouduttu irrottamaan käsi olkapäätä myöten.

Uotila vietti sairaalassa kymmenen päivää. Käsi operoitiin kolme kertaa.

– Bakteeri oli sellainen, että se hyppäsi nivelestä seuraavaan nopeasti. Se oli kujanjuoksua, että saiko sen pysähtymään.

Uotila jopa valmistautui lähtemään sairaalasta yksikätisenä.

– Tuo muistutti terveydestä ja siitä, että joka hetki elämässä on arvokas. Se paljonko minulla on pankkitilillä, on hyvin toissijaista, Uotila toteaa lehdelle.

Tieteen kuvalehti kirjoittaa, että lihansyöjäbakteerit eivät itse asiassa syö lihaa vaan ne erittävät myrkkyä, joka saa veressä muodostumaan hyytymiä ja veritulppia. Tällöin verenkierto infektoituneella alueella katkeaa ja lihaskudos kuolee hapen puutteeseen.

Duodecim-lehden mukaan ihorikkoutumien hyvä hoito ehkäisee iho- ja pehmytkudosinfektioita.

UOTILA on näytellyt Salatuissa elämissä sarjan alusta asti. Hän kuitenkin poistui sarjasta vuonna 2002, mutta palasi Aki Nikkisen rooliinsa vuonna 2014.

Uotila kihlautui huhtikuussa Berliinin-lomallaan näyttelijä Kerttu Rissasen kanssa.

Rissanen ja Uotila vahvistivat seurustelunsa syksyllä 2019. Pariskunnan romanssista oli tuolloin huhuttu jo pitkään ja Salatut elämät -suosikkisarjan katsojat olivat puolestaan saaneet seurata heidän roolihahmojensa Aki Nikkisen ja tätä huomattavasti nuoremman Sannin suhteen kehittymistä.

Vuonna 2014 Salatut elämät -näyttelijäkaartiin liittynyt Rissanen poistui sarjasta vuonna 2020. Rissanen on nähty kilpailijana Selviytyjissä sekä Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -ohjelmassa.