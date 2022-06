Ranskassa pitkään asuneen Helena Petäistön mukaan presidentti Emmanuel Macron on kuin täydellinen romaanihenkilö – tämä asia teki vaikutuksen ensitapaamisella

EU-toimittaja Helena Petäistö pitää camembert-juustoa viikon pöydällä ennen syömistä.

– Mietin pitkään kumpi on ranskalaisille tärkeämpää, rakastelu vai herkuttelu ja kyllä se kuulkaa on herkuttelu, toimittaja Helena Petäistö kertoi keskiviikkona 1. kesäkuuta uuden kirjansa julkistustilaisuudessa Helsingissä.

Suomen tunnetuimman EU-toimittajan kolumnikokoelma Gallian kukko kiekuu taas (Otava) tarjoaa kattavan kokoelman Ranskan poliittisesta elämästä ja kulisseista - juustoja unohtamatta.

Petäistö lainasi ranskalaiskenraali ja poliitikko Charles de Gaullea, joka kysyi kerran, kuinka hän voisi hallita maata, joka tuottaa 246 erilaista juustoa. Oikeasti juustoja on hurjasti enemmän.

– Camembert valkohomejuustoa leikataan Ranskassa kuin kakkua, Helena Petäistö kertoi ja heijasti valkokankaalle valokuvan camembert-juustosta, josta oli leikattu kakunpalaa muistuttava viipale.

– En itsekään tiennyt sitä ja leikkasin juustoa kulmasta.

Camembertiä tulisi leikata kuin kakkua.

Petäistön mukaan ranskalaiset voivat olla huithapeleita monissa asioissa, mutta kaikessa mikä koskee ruokaa, on tarkat säännöt ja niitä pitää noudattaa.

– Jos joku asia on vakavasti otettava Ranskassa, niin se on ruoka. Camembert-juustot syödään maalaisleivän kanssa. Meillä aina laitetaan kaikenmaailman makeita sekaan ja jopa hunajaa. Ranskalaiset tykkäävät, että juustot pitää syödä juustoina, Helena Petäistö kertoi.

Ranskassa juustotarjottimella on aina vähintään kolme juustoa. Niiden syömisjärjestys on myös tarkkaa. Juustot syödään aina miedoimmasta voimakkaampaan päähän.

– Ei ole moka, jos syö juustoa ilman leipää, ilman leipää voi syödä, Helena Petäistö kertoi.

Ranskalaisilla on tapana ottaa juustot pöytään reilu tunti ennen tarjoilua, Helena Petäistö kertoi. Itse hän on tosin vienyt käytännön vielä pidemmälle.

– Pidän camembert-juustoa keittiön pöydällä viikon ennen kuin rupean sitä syömään, hän kertoi.

Toimittaja Helena Petäistö signeerasi uutta kirjaansa keskiviikkona 1.6. Helsingissä.

Aina tyylikkään Helena Petäistön lisäksi kirjakustantamo Otavan juhlatiloihin oli saapunut paljon julkisuuden henkilöitä ystävänsä kirjaa juhlimaan. Paikalle olivat tulleet niin ex-kansanedustaja Kimmo Sasi, filosofi Esa Saarinen, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, kirjailija Lasse Lehtinen kuin ex-kansanedustaja Pertti Salolainen. Vain muutamia mainitakseni.

– Kirjan nimi tarkoittaa sekä Ranskaa että Macronia, Helena Petäistö kertoi Gallian kukkoon viitaten.

– Jos Marie Le Pen olisi voittanut vaalit, silloin kirjan nimeä olisi pitänyt muuttaa. Nyt ei onneksi niin käynyt.

Helena Petäistö haastoi yleisön miettimään, miksi Ranskalla on niin komea symboli kuin kukko. Kukaan ei tiennyt.

– Briteillä on aina kaikki selitykset ranskalaisista. Niiden mukaan kukko sopii Ranskalle sen takia, että se on ainut lintu, joka laulaa, vaikka sillä on jalat paskassa.

Tosi asiassa Gallian kukko alkoi kiekua vasta 2017, kun Emmanuel Macron astui Ranskan presidentin virkaan.

– Katsokaa noita suuria sinisiä silmiä, Helena Petäistö sanoi ja heijasti kankaalle presidentti Emmanuel Macronin kuvan.

– Ainakin minuun ne tekivät vaikutuksen, kun ensi kertaa hänet tapasin. Ja niillähän hän osaa tapittaa vastapuolta niin että siinä ihan häkeltyy.

Helena Petäistön mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron on täydellinen romaanihenkilö.

– Hän on sen verran erikoinen persoona, ja hänellä on ollut sen verran erikoinen elämä. Olen saanut jutella hänen kanssaan neljä minuuttia ja ajattelin, että tämä tyyppi on sellainen, josta tulee seuraava pääministeri, mutta en olisi koskaan osannut ajatella, että hänestä tulee vielä seuraava presidentti ja vielä niin nopeasti.

