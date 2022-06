Ainon ja Pepin 25-vuotinen unelma toteutuu pian viimein – Jyrki-ohjelman kuvauksista alkoi ainutlaatuinen ystävyys

Kun Aino-Kuutamo Uusitorppa ja Peppi Puljujärvi huomasivat fanittavansa samaa yhtyettä, Hansonia, alkoi ystävyys. Se kestää yhä, lähes neljännesvuosisata myöhemmin.

Aino-Kuutamo Uusitorpan ja Peppi Puljujärven unelma toteutuu ensi viikolla: yhdysvaltalainen veljesyhtye Hanson esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa.

– Me ollaan odotettu sitä 25 vuotta, he sanovat – yhdessä ja erikseen.

Hanson on Uusitorpalle, 37, ja Puljujärvelle, 37, tärkeä yhtye paitsi nostalgisena nuoruusmuistona ja uudemmankin musiikkinsa takia, myös siksi, että se saattoi heidän ystävyytensä alkuun.

Ystävyys on säilynyt nuoruudesta aikuisuuteen. Sen syvyyttä kuvaa, että Uusitorpalle oli itsestään selvää pyytää Puljujärveä alkusyksystä syntyvän esikoisensa kummiksi.

Hansonia ja nuoruusvuosien intohimoista suhtautumista musiikkiin voi kiittää myös siitä, että sekä Uusitorppa että Puljujärvi työskentelee musiikkialalla.

Miten kaikki alkoi?

Peppi (vas.) ja Aino-Kuutamo 1999 – Hanson oli jo silloin kaikki kaikessa.

Teinienergiaa Peppi Puljujärvi (vas.) ja Aino-Kuutamo Uusitorppa muistelevat myös uudessa podcastissaan.

OLI syksyinen iltapäivä Helsingissä 1998. JYRKI-tv-ohjelma oli voimissaan. Sitä tehtiin arkisin Lasipalatsin isojen ikkunoiden takana. Paikalle kertyi joka päivä ohjelman kohdeyleisöä, musiikista innostuneita nuoria seuraamaan ohjelmantekoa ja odottamaan toiveikkaina, jos omasta suosikkiartistista sattuisi näkemään vilauksen.

Nyt lasin takana oli haastateltavana The Moffatts, ”Kanadan Hanson”, teini-ikäisistä veljeksistä koostuva yhtye.

Paikalla olivat myös 13-vuotiaat Aino-Kuutamo Uusitorppa ja Peppi Puljujärvi. He näkivät toisensa ensimmäisen kerran.

– Aino säpisi muita päätä pidempänä, ja rupesimme heti juttelemaan, Puljujärvi muistelee.

Uusitorppa pääsi myös suoraan tv-lähetykseen, kysymään jotain Moffattsilta.

– Siitä sitten kiusattiinkin koulussa.

Myöhemmin samana iltana Planet Hollywoodissa, Renny Harlinin ja Markus Selinin lanseeraamassa kansainvälisessä, elokuvatarpeistolla koristellussa ketjuravintolassa oli Moffatsin yksityiskeikka. Sekä Uusitorppa että Puljujärvi olivat päässeet sisään.

Kanadalaisteinien esiintymisen jälkeen, ehkä jossain seinällä lasikuvun alla kiiltäneiden näyttelijä Don Johnsonin Miami Vicessä käyttämien kenkien lähettyvillä he ajautuivat juttelemaan.

– Lavan takana seinällä oli tv, jossa pyöri musiikkivideoita. Yhtäkkiä ruutuun tuli Hansonin I Will Come To Youn musavideo. Ja me oltiin molemmat: ”Eiii, Hanson!”, Uusitorppa kertoo.

– Olin saanut jo Moffattsin nimmarit ja otettua bändistä kuvat filmikameralla. Monet jonottivat vielä. Olin mennyt vähän sivuun istumaan ystäväni kanssa. Aino käveli ohitse ja samaan aikaan rupesi soimaan Hansonia. Molemmat innostuivat ja kysyttiin toisiltamme: ”Siis ootko säkin Hanson-fani?” Sen jälkeen päätettiin vaihtaa puhelinnumeroita, Puljujärvi selostaa.

– Se oli 22. lokakuuta, Zac Hansonin syntymäpäivä, Uusitorppa sanoo.

Syntymäpäivät ovat tarkasti muistissa. Sitä on fanitus.

Ja sitä on ystävyys: Puljujärvi kertoo, että heillä on Uusitorpan kanssa keskenään kolme kuukautta ikäeroa.

SYNTYMÄPÄIVÄT ja melkein kaikki muutkin asiat uudesta ystävästä otettiin lähikuukausina haltuun niin kuin vain teinit pystyvät ottamaan. Siis kuin vastarakastuneet, loputtomasti toistensa kanssa aikaa viettäen ja toisen tarinoita väsymättä kuunnellen.

– Nopeasti tutustuimme myös toistemme perheisiin ja vietimme viikonloppuja yhdessä, Puljujärvi kertoo.

Peppi (vas.) ja Aino-Kuutamo 2004.

Aino-Kuutamo ja Peppi Lontoossa 2007, ensimmäisellä yhteisellä Hanson-haastattelureissulla.

Ystävät ovat tärkeitä. Erityisesti elämän käännekohtien herkissä vaiheissa.

– Vietin tuolloin aika railakasta teinielämää. Asuin sijaisperheessä ja kipuilin tuohon aikaan aika paljon vaikeaa lapsuuttani. Pystyin puhumaan siitä kaikesta Ainolle, Puljujärvi kertoo.

Esimerkki läheisyydestä olivat myös Puljujärven rippijuhla, jossa Pepin isä soitti tyttärensä kanssa tekemäänsä musiikkiesitystä. Isä oli ylpeä, mutta tytär ei.

– Ryntäsin omaan huoneeseeni itkien, koska se oli mun mielestä niin noloa. Aino tuli perässä. Lohduttamaan ja sanomaan, että ei se ollut yhtään noloa. Tämä oli kuvaavaa, koska paikalla oli vain sukulaisia – ja Aino.

– Luottamus oli tosi vahvaa tosi nopeasti, Uusitorppa sanoo.

– Toiseen pystyi tukeutumaan, kun teininä elämä on aikamoista vuoristorataa, Puljujärvi kiteyttää.

SAMAAN AIKAAN hittilistoilla: Hanson.

Tai jos tarkkoja ollaan, Hanson oli kokenut uransa kaupallisen huipun jo lähtölaukauksena. Vuonna 1996 ensin omakustaneena julkaistu MMMBop nousi seuraavana vuonna jättihitiksi eri puolilla maailmaa, ja se on edelleen yhtyeen tunnetuin kappale.

Hansonin veljekset uran alussa: Zac (vas.), Isaac ja Taylor.

Mutta Aino-Kuutamo Uusitorpalle tai Peppi Puljujärvelle ei kannata mennä sanomaan, että Hanson oli ”vain teinibändi” ja sen nykyinen kiertäminen on pelkkää entisten nuorten nostalgialla rahastamista.

– Huomaan toisinaan hieman kiivastuvani, jos joku vähättelee Hansonia tai sanoo, ettei se ole tehnyt mitään hyvää sitten MMMBopin, Uusitorppa naurahtaa.

Miesportinvartijoiden pop-teollisuudessa on perinteisesti väheksytty artisteja ja bändejä, joiden faneista suurin osa on kasvuiässä olevia tyttöjä. Teinipojat ovat vuosikymmenten ajan halveksineet ikäisiään poikabändejä, joita saman luokan tytöt ovat palvoneet.

Hanson on siis popin historiassa hyvässä seurassa muun muassa aluksi vain teinihysteriaa herättäneiden bändien, muun muassa Beatlesin ja Dingon kanssa.

– Bändi on aktiivinen edelleen ja tekee hyviä levyjä, Puljujärvi ilmoittaa.

Isaac, Taylor ja Zac Hanson nauttivat siis uskollisten faniensa arvostusta edelleen, 25 vuotta MMMbopin julkaisemisen jälkeen.

Mutta eivät Uusitorppa ja Puljujärvi kiellä sitä, että tulevaan Suomen-keikkaan purkautuu paljon nostalgisia tunteita. Siitä, että omaa suosikkia on odotettu Suomeen neljännesvuosisata!

” Kun kuulimme, että keikka toteutuu vihdoinkin, olo oli epätodellinen. Tekstailimme ja soittelimme koko illan ja olo oli kuin silloin teinivuosina.

Hansonin veljekset keikalla Torontossa vuonna 2017. Kuvassa Taylor (vas.) ja Isaac.

Koskettimissa Zac Hanson.

Rummuissa Taylor Hanson.

– Kun kuulimme, että keikka toteutuu vihdoinkin, olo oli epätodellinen. Tekstailimme ja soittelimme koko illan ja olo oli kuin silloin teinivuosina.

FANITUS VAIKUTTI myös molempien ammatinvalintaan. Musiikki vei mukanaan.

Uusitorppa on työskennellyt reilut 10 vuotta Warner Music -levy-yhtiössä. Hän hoitaa muun muassa valikoitujen artistien viestintää sekä on mukana artistiurien suunnittelussa.

Puljujärvi on toiminut Mikael Gabrielin, Reino Nordinin ja Pastori Piken managerina, lisäksi hän on työskennellyt muun muassa YleX:n musiikkipäällikkönä ja Universal Music -levy-yhtiössä.

Aluksi kumpikin kirjoitti musiikista freelance-toimittajana. Yhteistä oli sekin, että ura alkoi varhain.

– Tarjosin Koululaiseen juttua Hansonista. Olin 15-vuotias, Uusitorppa kertoo.

Läpi meni. Ja jutusta maksettua palkkiota tärkeämpää taisi olla se, että haastattelua tehdessään Uusitorppa pääsi tapaamaan Hansonin veljekset.

– Kysymykset suunniteltiin yhdessä, Puljujärvi naurahtaa.

Jo tuolloin, vuosituhannen vaihteessa, Uusitorppa pyysi bändiä tulemaan Suomeen keikalle. Ja kohteliaasti yhtye on aina luvannut tulla. Kohteliaitahan pop-artistit haastatteluissa tapaavat olla.

Amsterdamissa yhdessä Hansonien kanssa 2017: Isaac (vas.), Aino-Kuutamo, Taylor, Peppi ja Zac.

Sama keikkakutsu on esitetty tuon jälkeen joka kerta, kun yhtyeeseen on törmätty. Viimeksi muutama vuosi sitten Lontoossa, jossa Hanson toteutti keikan lisäksi fanikävelyn. Sen idea oli kerätä osallistujilta rahaa hyväntekeväisyyteen. Osallistujat saivat paitsi laupiaan mielen, myös kävellä yhtyeen kanssa ilman kenkiä ja jutella.

– Oli hauska kohdata heidät ilman työroolia, ilman että oli tekemässä haastattelua, Uusitorppa sanoo.

Se, että Uusitorppa ja Puljujärvi ovat yhä musiikkifaneja, auttaa heitä heidän nykyisessä työssään.

– Oman taustamme ansiosta pystymme paremmin ymmärtämään, miten fanit ajattelevat tai mitä he haluavat tietää idoleistaan. Se on varmasti auttanut paljon meitä uriemme aikana.

YSTÄVYYTEEN on mahtunut eri kausia. 1990-luvun loppu ja 2000-luvun alku olivat tutustumisen ja ystävyyssuhteen perustan rakentamisen aikaa. Toisen kanssa jaettiin huolet ja Hanson, ilot ja itkut.

” Yhdessä olimme vahvempia. Jo ysärillä oli paikkoja, joissa ei ollut fiksua liikkua nuorena tyttönä yksin, mutta yhdessä oli turvallisempaa.

– Yhdessä olimme vahvempia. Jo ysärillä oli paikkoja, joissa ei ollut fiksua liikkua nuorena tyttönä yksin, mutta yhdessä oli turvallisempaa, Puljujärvi sanoo.

Tuttu kaveri seuraksi keikalle tai bileisiin oli hyvä viesti myös vanhemmille. Lupa menemiseen irtosi helpommin, kun luotettava ystävä oli mukana.

Aikuistuessa moni teiniajan ystävyyssuhde joutuu koetukselle. Elämä vie eri suuntiin. Tulee uusia ystäviä, parisuhteita.

Uusitorpan ja Puljujärven välille tuli ihan fyysistäkin etäisyyttä, kun Puljujärvi muutti parikymppisenä New Yorkiin.

– Siihen, että olemme kasvaneet omiksi itseksemme, on mahtunut monenlaisia aikoja. Yhteyttä ei aina ole pidetty yhtä tiiviisti. Mutta vaikka joskus olisi ollut jotain pientä kränääkin, on pohjalla aina ollut luottamus, että meidän väliimme ei tule mitään. Nuorempana saattoi tuntea itsensä uhatuksi, kun toisella oli joku uusi kaveri. Nyt tuntuu hienolta, että kummallakin on parisuhteet ja muitakin hyviä ystävyyksiä, Puljujärvi sanoo.

Ystävyys on säilynyt, vaikka elämäntilanteet ovat vaihdelleet. Aino-Kuutamo Uusitorppa (oik.) pyysi Peppi Puljujärveä alkusyksystä syntyvän lapsensa kummiksi.

Ystävyys on säilynyt aikuisuuteen, ja nyt nuoruutta voi katsoa lämpimin silmin. Se, mikä joskus oli noloa, tuntuu ehkä nyt liikuttavalta.

Ja Hansonista tykkäämisessä ei ollut mitään noloa silloin – eikä ole nytkään, jos Uusitorpalta ja Puljujärveltä kysytään.

Oman ystävyytensä eri muotoja, omaa ja aikalaistensa nuoruutta sekä sen ajan ilmiöitä ystävykset muistelevat myös uudessa Teen Spirit -podcastissaan.

Osa nuoruuden haaveista on toteutunut, Hansonin Suomen-konsertti toteutuu ensi viikolla – ja osa on toteutumatta. Ainakin toistaiseksi.

– Olemme ihan teinistä saakka haaveilleet siitä, että voisimme elellä jossain paritalossa, Puljujärvi paljastaa.

– Näinköhän meidän puolisot kestäisivät sitä?

Hanson esiintyy Helsingin Kulttuuritalossa keskiviikkona 8. kesäkuuta.