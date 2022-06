Teflon Brothers versioi Juicea ja ottaa Viron kansalaisuuden – ”Verot maksamme Suomeen jatkossakin”

Juice-klassikko Eesti (On My Mind) on päivitetty Teflon Brothersin versiona 2020-luvulle. Biisi toimii myös yhtyeen lähtölaukauksena ”virolaistumiseen”.

Keskiviikkona Viron Suurlähetystössä on tiedotettu seuraavaa: suomalaisen Teflon Brothers -yhtyeen jäsenet Mikko Kuoppala eli taiteilijanimeltään Pyhimys, Heikki Kuula ja Jani Tuohimaa eli Voli ovat ottaneet Viron e-kansalaisuuden.

– Olemme jatkossa virolainen yhtye, bändi tiedottaa.

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että jatkossa yhtye levyttää Universal Music Estonialle. Muutos ei ole suuren suuri, sillä yhtiö toimii Universal Music Finlandin alaisuudessa.

Yhtye jatkaa myös aktiivista, 11 kuukautta vuodessa jatkuvaa keikkailuaan Suomessa.

Oheistoimintoihin muun muassa ruokatuotteiden osalta aktivoitunut Teflon Brothersin osakeyhtiö on myös perustanut Viroon oman sisaryrityksen.

Pyhimys korjaa väärinkäsitykset ennen kuin niitä pääsee syntymään:

– Maksamme jatkossakin verot Suomeen. Täällä lapsemme ovat päivähoidossa, suosikkiräppäri toteaa.

Miksi sitten Viroon?

Monestakin syystä.

– Sinne on tarkoitus kehittää ihan omaa liiketoimintaa, Pyhimys sanoo.

Lisäksi yhtye on pyrkinyt levittäytymään Suomen rajojen ulkopuolelle aiemminkin. 2018 bändi levytti Maradona (kesä ´86) -kappaleensa espanjaksi jalkapallon MM-turnauksen kunniaksi. Viime vuonna yhtye pyrki Euroviisuihin yhdessä ruotsalaislaulaja Pandoran kanssa kappaleella I Love You.

– Ei Suomen kiertäminen kyllästytä, mutta on kiva nähdä jotain muutakin.

Siksi siis Viro, joka on tullut bändille tutuksi Abi goes Tallinn -tapahtumista. Bändi on ollut jo vuosia tapahtuman talon yhtye. Tallinnan Viru-hotelliin matkustaa kevättalvella jopa 13 000 suomalaisnuorta juhlistamaan kouluajan päättymistä ja kuuntelemaan Teflon Brothersia. Yleisö vaihtuu illasta toiseen, bändi ei.

– Noilla reissuilla on ollut aikaa tutustua Tallinnaan, Pyhimys kertoo.

Hän on pitänyt näkemästään. Pyhimys, Voli ja Heikki Kuula suunnittelevat epäilemättä monenlaista jatkossa paitsi suomalaisten, myös virolaisten viihteeksi.

Yhtye tunnetaan eräänlaisena kokonaistaideteoksena. Se on muun muassa vaihtanut nimensä vähäksi aikaa makeisyhteistyön takia. Se on myös myynyt bändistä neljännen jäsenen paikan – 50 000 euroa hommasta maksoi pokeriammattilainen Ilari Sahamies.

EESTI (on my mind) -kappale on suomirockin klassikko. Juice Leskinen kirjoitti sen vuonna 1983. Silloin hän ei ollut käynyt lainkaan Virossa.

1980-luvun lopulla Tallinnan laululavalla järjestetyt Rock Summer -konsertit olivat tärkeä osa Viron itsenäistymistä. Siellä Juice Leskinenkin esiintyi – ja Teflon Brothersin perjantaina julkaistavan version videollakin nähdään Juice Tallinnassa, heiluttamassa sini-musta-valkoista Viron lippua.

– Abi-keikoilla olemme laulaneet biisiä Juicen version päälle. Nimenomaan Kuopio-Iisalmi-Nivala -livelevyllä julkaistun version, Pyhimys kertoo.

– Se on siitä harvinainen biisi, että sen sanoitus ei käsittele rakkautta tai eroa tai viinanjuontia.

Kappaleen videolla esiintyvät myös räppääjänä jälleen kunnostautuva ex-kiekkoilija Siim Liivik, Anu Saagim sekä Sakari Kuosmanen.

Eesti (on my mind) -kappaleesta on tehty myös vironkielinen versio. Ivar Vigla kaipaa kappaleessa Soome Suomeen – tietysti.