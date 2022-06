Valamiehistö kertoi päätöksensä Johnny Deppin ja Amber Heardin välisessä kunnianloukkaus­oikeudenkäynnissä.

Valamiehistö julisti tuomionsa ex-aviopari Johnny Deppin, 58, ja Amber Heardin, 36, välisessä oikeustaistossa.

Oikeus katsoi, ettei Heardin Deppiä vastaan esittämiä kunnianloukkaussyytteitä voitu todistaa oikeiksi.

Valamiehistö langetti Heardin maksamaan 15 miljoonan dollarin korvaukset Deppille kunnianloukkauksesta.

Valamiehistön mukaan Depp herjasi Heardia, mutta se tapahtui hänen asianajajansa Adam Waldmanin kautta ja vain yhdessä kolmesta syytteestä.

Valamiehistö langetti myös Johnny Deppin maksamaan Heardille kunnianloukkauksesta kahden miljoonan vahingonkorvauksen. Se ei sisältänyt rangaistuksellista vahingonkorvausta.

Heard ilmaisi pettymyksensä tuomioon:

– Pettymys, jota tunnen tänään, on sanoinkuvaamaton, Heard totesi tuoreeltaan.

– Olen pettynyt siihen, mitä tämä tuomio merkitsee muille naisille. Se on takaisku. Se siirtää kellon taaksepäin aikaan, jolloin nainen, joka puhui ja puhui, voitiin julkisesti häväistä ja nöyryyttää. Se kumoaa ajatuksen siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on otettava vakavasti.

Deppin ja Heardin suhdetta puitiin Virginian Fairfaxin oikeustalossa useiden viikkojen ajan. Todistajina kuultiin näyttelijöiden itsensä lisäksi muun muassa psykologeja, entisiä työntekijöitä sekä Deppin ex-naisystävää supermalli Kate Mossia, 48.

Oikeudenkäynti näytettiin suorana lähetyksenä internetissä, ja oikeustalon eteen kerääntyi päivittäin runsaasti ihmisiä kannustamaan erityisesti Deppiä. Myös oikeussalin yleisölehterit olivat jatkuvasti täynnä uteliaita faneja.

Oikeudenkäynnissä oli kyse kunnianloukkauskanteesta, jonka Johnny Depp oli nostanut ex-vaimoaan Amber Heardia vastaan. Taustalla on Heardin joulukuussa 2018 Washington Post -lehdessä julkaistu mielipidekirjoitus, jossa hän kertoi olevansa lähisuhdeväkivallan uhri. Deppiä, tai ketään muutakaan, ei mainittu tekstissä nimeltä, mutta sen katsottiin yleisesti viittaavan Deppiin.

Lukuisat fanit päivystivät oikeustalon edustalla päivittäin odottamassa Johnny Deppiä.

Depp vaati Heardilta 50 miljoonan dollarin korvauksia, koska katsoi kirjoituksen tuhonneen hänen uransa. Depp on menettänyt kohun seurauksena lukuisia elokuvarooleja.

Heard puolestaan nosti Deppiä vastaan vastakanteen, jossa vaati Deppiltä 100 miljoonan dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta Deppin asianajajan kutsuttua Heardin väitteitä väkivallasta huijaukseksi.

Heard myös väitti Deppin koordinoinen ”ahdistelukampanjan” häntä vastaan sosiaalisessa mediassa ja laatineen netissä vetoomuksia, joiden tarkoituksena oli saada Heardille potkut Aquaman-elokuvasta ja kosmetiikkayritys L’Orealista.

Depp hävisi vuonna 2020 Britanniassa käydyn kunninanloukkaus­oikeudenkäynnin, jota hän kävi The Sun -lehteä vastaan. Lehti nimitti keväällä 2018 Deppiä ”vaimonhakkaajaksi” jutussaan, joka käsitteli Deppin valintaa Ihmeotukset-elokuvasarjan päärooliin.

Amber Heard (vas.) poistui siskonsa Whitney Heardin (oik.) kanssa oikeustalolta istunnon päätöspäivänä.

Oikeudessa on kuultu rajuja väitteitä puolin ja toisin. Heard on väittänyt Deppin pahoinpidelleen häntä sekä fyysisesti että psyykkisesti useita kertoja. Rajuimman väitteen mukaan Depp olisi raiskannut hänet lasipullolla Australiassa vuonna 2015.

Myös Deppin puolustus on viitannut kyseisen Australian-matkan tapahtumiin. Tapahtumien aikaan Heard ja Depp olivat menneet vasta naimisiin, ja Depp kuvasi Australiassa viidettä Pirates of the Caribbean -elokuvaa.

Johnny Depp kiitti oikeussalin henkilökuntaa oikeudenkäynnin loputtua.

Depp kertoi Heardin heittäneen suutuspäissään kaksi vodkapulloa häntä kohti ja toisen pulloista räjähtäneen niin, että sirpaleet leikkasivat hänen sormestaan palan. Deppin lääkäri on oikeudessa vahvistanut matkustaneensa Australiaan hoitamaan Deppin haavaa, joka oli niin syvä, että sormen luut tulivat esiin.

Deppin mukaan hän valehteli tuolloin vamman synnystä lääkäreille Heardia suojellakseen. Hän väitti sormensa jääneen oven väliin. Oikeudessa katseltiin verisiä kuvia tuolta illalta ja Depp esitteli nyt jo parantunutta, vääntynyttä keskisormeaan kutsuen sitä ”hassun näköiseksi”.

Heardin puolustus pyrki todistelullaan osoittamaan Deppin väitteet Heardin valehtelusta epäluotettaviksi. Oikeudessa esitettiin runsaasti kuvia ja videoita, joissa Depp on väitetysti käyttänyt päihteitä ja ollut päihteiden vaikutuksen alaisina.

Deppin puolustus puolestaan alleviivasi Heardin väitettyä väkivaltaisuutta aiempien kumppaniensa kanssa ja esitti todisteena ääninauhan, jolla Heard myöntää ”läimäisseensä” Deppiä.

Oikeudessa puitiin myös Deppin ja hänen ystäviensä välisiä viestejä, joiden sävy oli hyytävä.

Depp lähetti Paul Bettanylle viestin, jossa Depp ehdotti Heardin hukuttamista ja sitten polttamista. Depp kirjoitti harrastavansa seksiä kuolleen Heardin kanssa varmistaakseen, ettei tämä elä enää. Bettany vastasi Deppille samaan sävyyn ja totesi ajattelevansa samalla tavalla ja haluavansa varmistaa, ettei Heard ole noita.

Toiselle ystävälleen, Isaac Baruchille, kirjoittamassaan viestissä Depp on kuvaillut Heardin ”pilanneen heidän coolin elämänsä” ja toivonut tämän ruumiin mädäntyvän Honda Civicin tavaratilassa.

Depp myös samassa yhteydessä myönsi käyttäneensä huumeita Bettanyn ja Marilyn Mansonin kanssa.

Huomiota herätti myös Amber Heardin asianajajan esittelemä tietty Milani Cosmeticsin meikkipaletti, jolla hän väitti Heardin peitelleen pahoinpitelyn jälkiä kasvoistaan. Kosmetiikkayritys kiirehti kumoamaan väitteen TikTok-videollaan. Kävi ilmi, että kyseinen tuote ilmestyi markkinoille vasta yli vuosi Heardin ja Deppin eron jälkeen.

