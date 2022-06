Vilja Schepel, 46, työskenteli kokkina, kunnes sattuma puuttui peliin – nyt hän remontoi kohteita suosikkiohjelmassa ja saa kuulla suosiosta yllättävissä tilanteissa

Huvila & huussi -suosikkiohjelmassa remontoiva Vilja Schepel innostui korjausrakentamisesta, koska hän haluaa ratkoa ongelmia ja tehdä pieniä ihmeitä. Tälle tielle päätyminen oli kuitenkin täysin sattumaa.

Helsinkiläisen omakotitalon pihamaa on myllätty mullin mallin. Pieni vihreä kauhakuormaaja mönkii multakasan vierellä. Ohjaimissa keikkuu Huvila & huussi -ohjelmasta tuttu partainen rakennusmies Dave Myers, 50.

Kun katselee ympärilleen, tontilla pyörii muitakin tv:stä tuttuja hahmoja remonttipuuhissa.

Emme tulleet kuitenkaan etsimään heitä, sillä meillä on asiaa Vilja Schepelille, 46. Vilja on työskennellyt rakennusalalla 21 vuotta ja hän on erikoistunut vanhoihin puutaloihin, kosteusvaurioihin, märkätiloihin sekä projektienhallintaan.

Sieltä multakasan takaa Vilja löytyykin.

– Laitoin puhtaat työvaatteet päälle. Tuntuu vähän oudolta, hän ottaa vieraat vastaan naureskellen.

Vilja on ruutukasvo, mutta Huvila & huussi -ohjelman remontit ovat vain näkyvin työ, joita Daven ja Viljan pyörittämä rakennus- ja saneerausyritys Finnralia tekee.

Yhdellä televisio-ohjelmalla ei pelkästään firmaa pyöritetä. Leipä tulee pöytään myös muualta. Ei tv:ssä esiintymisestä tosin haittaakaan ole.

– Nyt kun aletaan olemaan vähän tunnetumpia, niin kyllä jotkut asiakkaat ovat vähän häkeltyneet, kun me olemme tulleet paikalle, Vilja nauraa.

– Yksikin asiakas totesi, että jos joku olisi sanonut, että olen ottamassa yhteyttä juuri teihin, niin en olisi edes uskaltanut soittaa. Monelle käy niin, että joku suosittelee meitä ja vasta telkkaria avatessa he hoksaavat, että ei helkkari sentään.

Joskus korjausrakentaminen vaatii myös maan mönkimistä.

Mutta kuinka Vilja Schepelistä tuli vapaa-ajan kohteita saneeraava tv-remppaaja?

– Minähän olen ihan ensimmäiseltä ammatiltani kokki, Vilja paljastaa.

– Vaikka ravintolatyö olikin mukavaa, aloin nopeasti kaipaamaan sitä, että työstä jäisi jokin pysyvämpi jälki. Rupesin miettimään, että onko tämä sitten kuitenkaan mun loppuelämäni ammatti?

– Asia ratkesi kun 2000-luvun alussa minut pyydettiin Oranssi ry:lle hommiin. Aluksi olin oppipoikana rakennusmestarin apurina ohjaamassa rakennustyöpajaa ja pikkuhiljaa kasvoin aina isompiin ja isompiin saappaisiin. Lopulta olin Oranssi Ry:n omistaman Oranssi Asunnot Oy:n projektinvetäjänä ja toimitusjohtajana.

Oranssi ry on helsinkiläinen nuorten kansalaisjärjestö, joka mahdollistaa omaehtoista kulttuuri- ja asumistoimintaa. Oranssi Asunnot on Oranssi ry:n omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka tarjoaa edullisia vuokra-asuntoja nuorille.

Oranssin toiminnassa pyörähti lähemmäs kymmenen vuotta, mutta lopulta järjestö sai jäädä.

– Sieltä kannattaa eläköityä viimeistään kolmivitosena, koska silloin alkaa muuttua vanhaksi pieruksi, Vilja nauraa.

Vilja painottaa, että puskaradion vaikutus rakennusalalla on suuri ja tyytyväinen asiakas on paras mainos.

Viljan yritys päätyi tekemään Huvila & huussin remontteja puskaradion kautta. Kuvassa ollaa Samu Haberin valmiilla mökillä yhdessä ohjelman sisustussuunnittelijan Mikko Vesasen kanssa.

Vilja teki pienessä rakennusfirmassa kirvesmiehen töitä pari vuotta, kunnes tapasi Dave Myersin.

– Kun tavattiin Daven kanssa, niin päätettiin laittaa oma firma pystyyn. Se oli alusta lähtien aika selvä asia.

Lue lisää: Huvilassa ja huussissa remontoiva australialainen Dave, 50, rakastui suomalaiseen naiseen – sitten tapahtui tragedia, joka käänsi kaiken päälaelleen

Kaksikon yhteistyö alkoi kantaa hedelmää nopeasti.

– Huomasimme, että meillä on samankaltainen lähestymistapa asioihin. Innostumme haasteista.

Yrittäjänä Vilja löysi vapauden, mutta se toi mukanaan myös vastuun.

– Olihan se toisenlaista kuin hanslankarina oleminen. Vastuu on oikeastaan paljon isompi kuin vapaus. Mulla on aina ollut sellainen ihme juttu, että menen mihin tahansa työyhteisöön, niin aika nopeasti joudun niihin vastuuhommiin. Varmaan se johtuu luonteenpiirteistäni.

Välillä stressi painoi, mutta Viljan paineensietokyky on kehittynyt vuosien varrella.

– Olen oppinut ihan hirveästi asioita, ja sitten yksinkertaisesti myös tajunnut sen, että liika hötkyileminen vain vaikeuttaa toimimista. Stressi on pakko pitää kurissa, sillä se myös syö paljon hyvää energiaa, jota voisi käyttää kyseisen tilanteen ratkaisuun.

Luulisi, että stressi vain lisääntyy, kun tekee julkisia remontteja televisiossa. Viljan mukaan Huvila & huussi ei ole kuitenkaan muuttanut suhtautumista työhön millään tavalla.

– Vastuu on ihan samanlainen, vaikka siinä on se telkkari välissä. Televisio-ohjelmaa tehdessä on tietysti osa-alueita, missä on enemmän palloja ilmassa, mutta kuten sanoin, stressaaminen vain huonontaa asioita. On pakko kehittää lehmän hermot.

Vilja työnäytteensä ääressä.

Viljan ja Daven yritys päätyi tekemään Huvila & huussi -remontteja puskaradion kautta.

– Televisioalan ihmiset puhuvat keskenään. Sen aikainen tuottaja oli jutellut mun kaverin kanssa, ja meidät oli mainittu. Tietenkin siellä televisiossa oltiin heti antennit pystyssä, kun he kuulivat, että nainen tekee remontteja.

Yksi kausi huviloiden ja huussien remppaamista riitti. Sen jälkeen Viljalle on soitettu aina uuden kauden kynnyksellä.

– Jotain ollaan tehty oikein, hän hymyilee.

Tyytyväinen asiakas on rakennusalalla paras mainos, tehtiin remontti sitten kameroiden edessä tai yksityisessä tilassa.

– Puskaradio on meille erittäin tärkeä. Mulle jo isä opetti aikoinaan, että tekeminen on tärkein osa kaikesta kommunikaatiosta. On ihan sama, mitä korulauseita puhut, jos et tee niin kuin lupaat. Silloin se on yhtä tyhjän kanssa. Siinä me ollaan myös samanlaisia Daven kanssa, että otamme hirveän vakavasti kaikki asiat, mitä teemme.

Missä te olette vahvimmillanne?

– Kyllä se on tietynlaisien mahdottomuuksien toteuttaminen, Vilja nauraa.

– Se on parasta, kun pitää saada jokin ongelma ratkaistua nopeasti. Sen takia mä tykkään korjausrakentamisesta, koska se on nimenomaan sitä ongelmanratkaisua koko ajan, hän tarkentaa.

Kun remonttia tehdään, vaihtoehtoja ja toteutustapoja on monia. Yksi tapa ratkaista asia ei ole välttämättä ainoa oikea tapa.

– On niin monia eri tekniikoita, monia eri materiaaleja, että on tosi vaikea sanoa, että joku niistä olisi se ainoa oikea joka kohteeseen. Jos sä pelkästään monistat sen, mitä näet telkkarista, niin jossain muualla se voi olla ihan väärä tapa tehdä. Aina tulee suunnitella jokainen kohde yksilöllisesti.

Vilja on varma, että periaatteessa kaikki on korjattavissa.

– Tiettyyn pisteeseen asti näin on. Toki on olemassa taloja, joita ei voi tai ei kannata enää korjata, mutta ei niitäkään hirveän paljon ole. Usein vanha rakennuskanta, joka on ihan alkuperäisessä kunnossa on helppo kohde. Toki jokaisella vuosikymmenellä on omat helmasyntinsä, mitä rakentamiseen tulee. Esimerkiksi 70-luvulla kaikki paikat vuorattiin lasivillalla ja siihen muovit perään. Kaikki tuuletusreitit tilkittiin umpeen. Ne ovat olleet aika hirveitä katastrofeja.

Vilja katselee ympärilleen Helsingin Kumpulassa, jossa on paljon vanhoja puutaloja.

– Täällä on yli 100 vuotta vanhoja taloja, jotka ovat erittäin hyvässä kunnossa. Se on paljon, kun nykyään uudistuotannossa talon elinkaareksi lasketaan vain 50 vuotta. Se on aika sekopäistä. Kärjistäen se menee niin, että jos kaksikymppisenä rakennat perheelle omakotitalon, niin seitsemänkymppisenä sitä ei paperilla enää ole.

Viljan porukan motto on selkeä: Tehdään töitä, nauretaan paljon ja varmistetaan, että asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Maailmanlaajuinen materiaalipula iski jo viime kesänä Huvila & huussi -ohjelmaan. Tilanne on vaikeuttanut merkittävästi myös ohjelman seuraavan kauden kuvauksia, joiden piti pyöriä täysillä tänä kesänä.

Nelosen kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas kertoi IS:lle toukokuun puolivälissä, että ohjelma toteutuu, mutta tavallisen sijaan seuraavaksi on luvassa ”erikoiskausi”, jonka yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.

Vilja kertoo samaa tarinaa: sota ja pandemia ovat sotkeneet asiat.

– Kukaan ei tiedä, mihin pisteeseen tämä oikeasti menee. Se on raastavaa, koska meidän pitää olla tuotannon kanssa kellontarkkoja siinä, mitä tehdään. Ei pysty ajattelemaan vain meidän remonttia, sillä siinä on aika monta muutakin tuotantoihmistä meidän perässä. Jos asioita pitää venyttää, siksi ettei saada jotain materiaalia, niin homma muuttuu hirveän raskaaksi.

Mutta yksi asia ei huvilaremonteissa muutu: se jännitys, joka riipii niin remontin tekijöitä kuin teettäjiä, kun valmis työ esitellään.

– Ne hetket ovat ihan todella jännittäviä. Mikkohan (sisustusarkkitehti Mikko Vesanen) joutuu menemään kohdehenkilöiden pään sisälle ja me vain toteutamme, mutta silti se hetki on kuumottava kaikille. Jollain konstilla hän onnistuu aina hommassaan ihan älyttömän hyvin, Vilja kehuu ja antaa kunnian sille, jolle se kuuluu.

– Hän ei tee pelkästään hyvännäköistä jälkeä, vaan ratkaisut myös toimivat. Jos nukkumaan pitää mahtua kahdeksan ihmistä, niin varmasti myös mahtuu.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan Viljan ja Daven pyörittämälle yritykselle, jos vaikka tv-työt jäävät tauolle? Sitä Vilja ei osaa vielä sanoa varmasti.

– Emme me välttämättä mitenkään megalomaanisesti haluta laajentua. Se voi viedä ojasta allikkoon. Kyllähän tässä vanhennutaan koko ajan, eli tuskin me jaksamme koko loppuelämäämme betonisäkkiä kantaa. Tehdään töitä ja pidetään huolta siitä, että meillä on hauskaa ja asiakkaat ovat edelleen tyytyväisiä.

