Pauliina, 29, ja Mikko, 46, ovat naimisissa, mutta harrastavat seksiä muiden kanssa – nostavat esiin olennaisen seikan, jota kritisoijat eivät tule ajatelleeksi

Pauliinan ja Mikon avioliitossa on lupa harrastaa seksiä muiden kanssa yhdessä tai erikseen. BDSM-leikkejä harrastava pari avaa makuuhuoneensa ovet nyt myös tv-kameroille Sex Tape Suomi -ohjelmassa.

Lakanan päälle on aseteltu seksileluja ja erilaisia piiskoja. Kameran kuvakulma paljastaa Pauliinan, 29, makaavan sängyllä köysiin sidottuna.

– Kohta mietitään, mitä näillä voisi tehdä, hänen puolisonsa Mikko, 46, sanoo ennen tositoimiin ryhtymistä.

Kyseessä oli tyypillinen hetki avioparin arjesta ja seksielämästä, jota he kuvasivat Sex Tape Suomi -ohjelmaa varten. BDSM:ää, seksibileitä ja swinger-iltoja harrastavien Pauliinan ja Mikon tarina nähdään Discovery+-palvelussa ilmestyvän Sex Tape Suomen toisen kauden toisessa jaksossa.

Mikä sai Mikon ja Pauliinan osallistumaan ohjelmaan ja päästämään kamerat makuuhuoneeseensa? Pari seurasi tiiviisti ohjelman ensimmäisen kauden, joka teki vaikutuksen erityisesti Pauliinaan. Hän tajusi heti, että ohjelma voisi sopia heillekin.

– Ohjelmassa keskustellaan asioista ilman, että tarvitsee sensuroida mitään ja käsitellään myös vaikeita asioita. Olen aina tykännyt puhua seksistä suoraan, Pauliina kertoo.

– Meillä on Mikon kanssa todella avoin suhtautuminen seksuaalisuuteen, joten halusin näyttää esimerkkiä tästä asiasta myös muille, Pauliina huomauttaa.

Mikko empi vielä haastatteluissakin asiaa, mutta suostui lopulta. Päätös oli lopulta oikea, sillä ohjelma antoi heille paljon.

– Ei kaduta yhtään, että osallistuimme. Kameratkin unohtuivat todella nopeasti. Ehkä se johtui siitä, että olemme ennenkin kuvanneet makuuhuonepuuhiamme, Mikko nauraa.

Mikon ja Pauliinan avioliitto on avoin, mikä tarkoittaa, että heillä on lupa harrastaa seksiä myös muiden kanssa – yhdessä tai erikseen.

Seksistä puhutaan ohjelmassa kaunistelematta ja suoraan. Avoimuus on ollut aina suuressa roolissa myös Mikon ja Pauliinan suhteessa. Pari tapasi toisensa vuonna 2017, mutta aivan perinteisistä kahvilatreffeistä ei ollut kyse, sillä kaksikko löysi toisensa swinger-piirien kautta. Swinging eli parinvaihto tarkoittaa tilaisuuksia, joissa pariskunnat tai sinkut etsivät toisistaan seksiseuraa.

– Vaihdoimme aluksi viestejä aiheeseen liittyvällä sivustolla ja tapasimme sitten bileissä, Mikko kertoo.

Ensikohtaaminen helsinkiläisessä swinger-tilaisuudessa ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä, mutta kiinnostus oli selvää puolin ja toisin.

– Ei siinä montaa kuukautta mennyt, kun tajuttiin, että tässä on jotain syvällisempää menossa, Pauliina komppaa.

Ainoaksi haasteeksi koitui se, että Mikko asui Hyvinkäällä ja Pauliina asui Lapissa. Tuhannen kilometrin välimatka turhautti tapailun alkuvaiheessa molempia.

– Oli se rankkaa, että jouduimme olla useita viikkoja erossa, mutta tiesimme tilanteen, Pauliina kertoo.

Etäsuhde kannatti, ja lopulta Pauliina muutti Mikon luokse. Nyt pariskunnalla on myös yhteinen, puolitoistavuotias lapsi. Naimisiin he menivät yllättäen ristiäisissä.

– Ne olivat todelliset yllätyshäät kaikille. Koronan takia paikalla olivat vain kaikista läheisimmät ihmiset, pari kertoo.

BDSM on alusta alkaen ollut paria yhdistävä tekijä. Sexpo-säätiön mukaan BDSM on lyhenne, jossa b-kirjain viittaa sitomista tarkoittavaan “bondage”-sanaan, d-kirjain hallitsemiseen ja valtaan viittaavaan “domination”-sanaan, s-kirjain joko sadismiin, eli haluun tuottaa toiselle kipua tai termiin “submission”, joka kuvastaa alistuvaa asemaa.

Mikon ja Pauliinan kohdalla kyse on nautinnon antamisesta puolin ja toisin. Pauliina on alistuva osapuoli, kun taas Mikko on dominoiva. Käytössä ovat turvasanat, joista pari kertoo tv-ohjelmassakin. Vihreällä saa jatkaa, keltaisella pitää hidastaa ja punaisen kohdalla lopettaa heti.

Sitomisleikkejä ei myöskään harrasteta, jos lapsi on samassa asunnossa, sillä se olisi riskitekijä yllättävien tilanteiden sattuessa.

– Nämä asiat perustuvat vahvaan luottamukseen puolin ja toisin, Pauliina ja Mikko korostavat.

Marja Kihlström luotsaa Sex Tape Suomi -ohjelmassa pareja ja sinkkuja kohti uusia oivalluksia.

Sex Tape Suomi toi parin seksielämään uutta vivahdetta, sillä he löysivät itsestään uusia puolia. Nykyään Pauliina ja Mikko myös switchaavat eli vaihtavat silloin tällöin rooleja toisin päin.

Ohjelman aikana koettiin muitakin käänteentekeviä hetkiä. Juontaja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Marja Kihlström antoi Pauliinalle tehtäväksi käydä ostamassa kauniit alusvaatteet, jonka jälkeen boudoir- ja alastonkuvaamista harrastava Mikko kuvasi puolisoaan ensimmäistä kertaa lapsen syntymän jälkeen.

Kokemus oli erityisesti Pauliinalle merkityksellinen, ja onnistunein alusvaateotos komeilee tälläkin hetkellä parin olohuoneen seinällä.

– Se oli ensimmäinen kerta synnytyksen jälkeen, kun näin itseni ja mietin, että noin hyvältäkö näytän, Pauliina sanoo.

Ehkä eniten muissa mielenkiintoa ja keskustelua herättävä seikka Mikon ja Pauliinan suhteessa on se, että heidän avioliittonsa on avoin.

– Se tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus harrastaa seksiä muiden ihmisten kanssa ja tapailla muita ihmisiä yhdessä ja erikseen, Mikko kertoo.

Pari on luonut yhteiset pelisäännöt, joiden avulla luottamus on mahdollista säilyttää.

– Meidän täytyy aina tietää, missä toinen on ja kenen kanssa. Se on turvallisuuskysymyskin, varsinkin kun uusia ihmisiä tapaa, Pauliina muistuttaa

– Puhumme myös keskenämme, miltä kummastakin tuntuu se, että on nähty jotakuta toista. Kerromme, mitä toisen kanssa tehtiin ja millaisia fiiliksiä se herätti. Puhuminen on tärkeintä, Pauliina sanoo.

Mustasukkaisuus nostaa joskus päätään, mutta hyvin harvoin.

–Siinäkin tärkeintä on puhuminen, jotta asiat eivät jää pimentoon, Mikko sanoo.

– Minua auttaa se, että saan kertoa, jos tulee pelkotiloja Mikon menettämisestä. On tärkeää, että Mikko ottaa ne huomioon, eikä paina asiaa villaisella, Pauliina sanoo.

Joidenkin monogaamisessa eli yksiavioisessa suhteessa elävän voi olla haastava ymmärtää avoimen suhteen viehätystä.

– En koe, että Mikon ja minun suhde tarvitsisi muita osapuolia kipinän säilyttämiseen. Kyllä se säilyisi muutenkin, mutta onhan se kivaa ja jännää tavata uusia ihmisiä. Se ei tarkoita, että täytyy tavata muita, vaan kyse on mahdollisuudesta, Pauliina korostaa.

Molemmat myös muistuttavat seikasta, jota harva heidän elämäntyyliään kritisoiva tulee ajatelleeksi.

– Me tapaamme toisia luvan kanssa ja puhumme asiasta. Sen sijaan usein yksiavioisissa suhteissa muiden tapaileminen tapahtuu ilman lupaa, ja siinä voi loukata toista pahasti, Pauliina muistuttaa.

– Yksiavioiset ihmiset saattavat paheksua elämäntyyliämme, mutta sitten tekevät samat asiat itse salassa. Siinä on vähän kaksinaismoralismia, Mikko toteaa.

Mikko ja Pauliina tapasivat seksibileissä, ja niissä käyminen on edelleen osa heidän liittoaan.

Swinger-illat ja seksibileet ovat edelleen aktiivinen osa Pauliinan ja Mikon liittoa.

– Bileet ovat ihan puhtaasti seksibileitä. Tietenkään kaikki eivät harrasta siellä seksiä. Siellä voi myös oleskella ja viettää aikaa tutustuen toisiin, Mikko kertoo.

Tilaisuuksista on jäänyt käteen paljon muutakin hyvää: Pauliina ja Mikko kertovat saaneensa paljon uusia ystäviä, joiden kanssa he viettävät aikaa myös muissa merkeissä.

– Siellä on avoin ilmapiiri, ja kaikki saavat tulla sinne omana itsenään. Olemme tutustuneet todella ihaniin ihmisiin, Pauliina kertoo.

Palautetta Sex Tape Suomi -jaksosta on tullut paljon. Parin mukaan Marja Kihlström mainitsi heille juuri äskettäin, että Pauliinan ja Mikon jakso on saanut aikaan paljon keskustelua.

– Meidän jakso on kuulemma jo inspiroinut ihmisiä puhumiseen ja uusiin kokeiluihin makkarin puolella, pari iloitsee.

Positiivista palautetta on niin ikään tulvinut läheisiltä, jotka ovat nähneet jo parin jakson.

– Tutut ja kaverit ovat antaneet pelkästään positiivista palautetta. Meitä on kehuttu rohkeiksi ja avoimiksi, koska kyse on kuitenkin herkistä aiheista. Siitä on jäänyt todella hyvä fiilis, pari kertoo.

Sex Tape Suomi discovery+-palvelu kaksi jaksoa perjantaisin.