Tosi-tv:stä tuttu Anne-Mari, 33, biletti villisti Kyproksella Leijonien voittoa ja vilautteli Suomi-bikineitään – suomalaisturistit herättivät hämmästystä baarikadulla

Lentoemäntänä ja matkaoppaana työskennellyt Anne-Mari Planting käänsi suomalaisturistien kanssa katseita Kyproksella.

Tosi-tv:stä tuttu Anne-Mari Planting (ent. Miettinen) oli sunnuntaina seuraamassa Leijonien finaaliottelua Kyproksella.

Matkaoppaana ja lentoemäntänä työskennellyt Planting, 33, juhlisti Suomen maailmamestaruutta Ayia Napalla yhdessä entisen matkaopaskollegansa Anna-Kaisa Saarenpään, 34, kanssa. Molemmat tunnetaan Matkaoppaat-realitysarjasta.

Anne-Mari Planting on lomailemassa ja työskentelemässä Kyproksella. Samaan aikaan sattui olemaan myös Leijonien finaaliottelu.

Plantingilla ja Saarenpäällä on Matka floppaa -niminen matkailupodcast, jonka tiimoilta kaksikko oli suunnannut Kyproksen lämpöön.

– Tulimme työreissulle, mutta tietenkin tällaisina kiekkofaneina halusimme nähdä matsin. Suunnitelmana oli mennä sen jälkeen nukkumaan, mutta toisin kävi, Helsingissä asuva Planting naurahtaa.

Kaksikolla oli aluksi hankaluuksia löytää ottelua esittävää paikallista baaria, mutta lopulta yksi ravintola tarjoutui laittamaan heille oman katsomon pystyyn. Pian muutama ohi kulkenut suomalainen liittyi suomalaisfanien joukkoon.

– He kuulivat kaukaa, että jossakin on Antero Mertaranta selostamassa, Planting kertoo.

Innostunut fanijoukko herätti huomiota myös paikallisten keskuudessa.

– Kyllä me katseita ja ihmetystä saatiin. Tuntui, että osa hädin tuskin tiesi, mitä on jääkiekko, saati missä Suomi sijaitsee. Mutta nyt he tietävät!

Planting ja Anna-Kaisa Saarenpää ovat tuttuja Matkaoppaat-tv-sarjasta.

Tunnelma oli Plantingin mukaan huipussaan. Hänellä oli Suomen lipulla kuvioidut bikinit ja Suomi-viitta.

– Vilauttelin Suomi-bikineitäni pitkin iltaa, Planting tokaisee.

Ilta jatkui vilkkaasta yöelämästään tunnetun Ayia Napan baarikadulle.

– Pyörittiin siellä Suomi-viitat hulmuten, ja seuraan liittyi lisää suomalaisia. Monet halusivat lainata viittaa. Monessa baarissa pyysimme henkilökuntaa kuuluttamaan englanniksi, että Suomi on maailmanmestari, ja saimme myös suomalaisia biisejä, Planting kertaa vauhdikasta iltaa.

Ex-matkaoppaan mukaan baarien sulkeuduttua porukka siirtyi ”salaiseen jatkobaariin”.

– Juhlat jatkuivat rankasti aamuun.

Anne-Mari Planting joutui jättämään lentoemännän työt koronapandemian alkaessa. Tällä hetkellä hän työskentelee media-alalla ja tekee muun muassa podcastia.

Plantingin mukaan railakkaasti juhlineet suomalaiset eivät herättäneet pahennusta paikallisten tai muiden turistien keskuudessa.

– Täällä on kaikenlaiseen totuttu. Me suomalaiset ollaan kyllä varmaan pahimpia – ainakin, kun juuri on voitettu maailmanmestaruus, Planting naurahtaa.