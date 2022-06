Sami Hedbergin kymppitonnien mökkiremontti jäi kesken Huvila & huussi -ohjelmassa – teki Saija Tuupasen kanssa hommat loppuun: katso kuvat!

Sami Hedberg remontoi mökkipihansa uuteen uskoon Huvila & huussi -ohjelmassa 2016. IS Tv-lehti vieraili mökillä nyt, eikä paikkaa ole uskoa samaksi. Sami ja Saija kertovat, mitä tapahtui.

Saija Tuupasen ja Sami Hedbergin oma piilopirtti Karjaalla on kokenut täydellisen muodonmuutoksen sen jälkeen, kun mökkipiha remontoitiin Huvila & huussi -ohjelmassa.

Suomen suloisin kesänviettopaikka valitaan jälleen ensi viikolla, sillä Suomen kaunein koti: Kesämökit -ohjelma on nyt esitellyt kaikki kauden 30 kohdetta ympäri Suomea. Finaalissa nähdään kymmenen hyvin erilaista mökkiä.

Uutuutena ohjelmassa esitetään juuri ennen finaaliviikkoa erikoisjakso, jossa vieraillaan kolmella julkisuudesta tuttujen henkilöiden kesähuvilalla.

IS Tv-lehti pääsi kurkistamaan ohjelman kuvauksiin Sami Hedbergin mökillä Karjaalla kaksi viikkoa sitten. Paikalla oli myös Samin avovaimo Saija Tuupanen, jolla on ollut suuri vaikutus siihen, miltä siellä nykyään näyttää.

Tv-katsojat ovat jo aiemmin päässeet kurkistamaan Samin mökkipihaan, sillä koomikko esitteli sen jo vuosia sitten Huvila & huussi -ohjelmassa, kun pihaa remontoitiin vuonna 2016.

Terassialueita on rakennettu ympäri tonttia, ja yksi niistä löytyy ylimpänä tontilla olevan päämökin yhteydestä.

Vuonna 2013 ostetun mökin rinnetontti oli hankittaessa melko luonnonmukaisessa tilassa, ja lähes koko piha laitettiin ohjelmassa uusiksi. Tuolloin tontille tehtiin muun muassa rantalentopallokenttä, paljualue ja uusi laituri rantaan.

Huvila & huussi -ohjelmassa tosin vain osa tontista uudistettiin, sillä hintalappu koko paikkaan oli liian korkea. Siksi pihahommia on edelleen riittänyt.

– Ohjelmassa tehty remontti maksoi jo useamman kymppitonnin, joten päätin tehdä loput pihasta itse. Se onkin sitten ollut monen vuoden projekti, Sami sanoo.

Piha onkin muuttunut kuuden vuoden aikana melko reippaasti, sillä lentopallokentän paikalla on kesäkeittiö ja vierasmökki, josta avautuvat upeat maisemat järvelle.

– Ohjelman jälkeen uusiksi on tehty ranta, koko mökkipihan yläosa, terassit ja parkkipaikka. Uutta ovat kesäkeittiö ja vierasmökki – ja sauna on rakennettu uusiksi, Sami kertoo.

Alas rantaan on tuotu vastikään laavu ja sen eteen on rakennettu yksi tontin monista tulipaikoista, joita Hanna Sumari ihastelee.

Uutta on myös aivan rantaan rakennettu laavu, ja laavun vieressä on hiekkaranta.

– Tämä on ollut meillä vasta viikon, Sami kertoo istuessaan laavun edessä Saijan ja Suomen kaunein koti: Kesämökit -ohjelman juontaja-tuomarin Hanna Sumarin kanssa.

Sumari ihastelee laavua ja ihmettelee, miten mökkipihan joka nurkasta löytyy jonkinlainen alue, jossa voi sytyttää tulet.

– Silmiinpistävintä täällä on ehdottomasti näiden tulipaikkojen määrä. Niitä on tällä mökillä enemmän kuin missään muualla, Hanna naurahtaa.

Tulipaikkoja on peräti seitsemän ympäri tonttia, sillä Sami ja Saija kertovat nauttivansa liekkien äärellä istuskelusta. Tulella on äärimmäisen rauhoittava vaikutus muuten varsin hektistä elämää elävälle pariskunnalle.

– Kun saavumme mökille, Sami saattaa istua kaksi tuntia hiljaa paikoillaan jossakin kannon päällä ja tuijotella eteensä, Saija kertoo.

– On ihana nähdä, miten Sami rauhoittuu aina tänne tullessaan.

Kesäkeittiöksi alunperin suunnitellusta tilasta tulikin vierasmökki, josta avautuvat upeat maisemat järvelle, saunalle, kesäkeittiöön ja päämökille.

Saija puolestaan nukkui koronavuoden alkuvaiheessa mökillä peräti kolmen tunnin päiväunia.

– Nukuin vuosien väsymystä pois, kun pandemia alkoi. En tiennyt, että olin niin uupunut.

Pandemian jälkeen työt ovat alkaneet pitää molempia jälleen kiireisinä. Kumpikaan ei ehdi tällä hetkellä viettää mökillä niin paljon aikaa kuin haluaisi, joten mökkiä on tarkoitus myös vuokrata eteenpäin.

Sami viimeistelee parhaillaan pandemian vuoksi kahdella vuodella siirtynyttä juhlakiertuettaan.

Hanna Sumari ihastelee vierasmökin avaruutta ja valoa, vaikka tilat eivät ole suuret.

Laulukeikkoja ahkerasti tekevä Saija puolestaan aloittaa työt kesäteatterissa Ränssin Kievarin kaunis Anna -näytelmässä juhannuksena.

– Minulla on aina ollut haaveena päästä esittämään pääroolia kesäteatteriin, ja nyt se vihdoin toteutuu, Saija iloitsee.

Molemmat iloitsevat siitä, että työrintamalla on vihdoin palattu normaaliin.

– Korona-aika stressasi tosi paljon, Sami myöntää.

– Mutta itse arvostan Samissa just sitä, että vaikka olisi kuinka stressaava tilanne, Sami löytää aina sen positiivisen asian kaikesta. Hän on tosi tsemppaava, Saija jatkaa puolisoaan lempeästi katsellen.

Alue koostuu useasta elementistä, sillä alkuperäinen päämökki sijaitsee tontin yläpäässä (kuvassa takana), ja keskeltä tonttia löytyy kesäkeittiön ja vierasmökin lisäksi pieni saunarakennus (kuvassa).

Liikkuvat työt vievät paljon aikaa myös parisuhteelta.

– Onneksi me molemmat ymmärretään toisiamme ja työtämme. Olemme tottuneet siihen, että olemme paljon pois kotoa, mutta on siinä haasteensakin, Saija sanoo.

– Siksi yhteistä aikaa arvostaa aivan eri tavalla. Tulemme mökille aina kun mahdollista, Sami jatkaa.

Toki sielläkin riittää jatkuvasti töitä, sillä Sami on innokas rakentelija.

– Isäni opetti minut jo 5-vuotiaana nikkaroimaan kaikennäköistä, ja olen siitä saakka viihtynyt vasara kädessä. Myöhemmin olen rakentanut äidilleni taloa. Täällä mökillä olen tehnyt paljon pihatöitä. Aina on menossa joku projekti, Sami nauraa.

Sauna on pariskunnan lempipaikkoja, vaikka kumpikaan ei tunnustaudu kovaksi saunojaksi. Saunan suuresta ikkunasta näkyy koko järvelle.

Saija kehuu Samin vastikään valmiiksi saamaa parkkipaikkaa, joka löytyy mökkipihan ylätasanteelta.

– Samilla on muutenkin aina jotain ideoita, mitä hän haluaa tehdä. Päämökin keittiön sijainti meni uusiksi siten, että Sami heräsi aamulla ja sanoi, että nyt vaihdetaan keittiön paikkaa, Saija kertoo huvittuneena.

Mökin sisustuselementit ovat tarkoin harkittuja, sillä pariskuntaa yhdistävät esteettisyys ja kauniit esineet – sisustus on pitkälti yhdistelmä uutta, käytettyä ja vanhaa.

Sami on tuonut Balilta saakka muutaman taulun, ja esimerkiksi keittiön pöydäksi päätynyt mäntytaso on löytynyt muutamalla kympillä netistä.

Vierasmökin seinässä on Samin Balilta tuoma taulu. Sami ja Saija ovat innokkaita remontoijia ja sisustajia, jotka ovat harkinneet vierasmökin sisustuksen tarkoin.

Sisustus on pääosin vaaleaa, ja se lisää tilan tuntua, sillä itse mökit ovat melko pienet. Myös ikkunoita on järven suuntaan runsaasti, joten maisemat ovat joka rakennuksesta avarat.

– Olemme halunneet säilyttää täällä tietynlaisen mökkimäisyyden – liian modernia ei saa olla, Sami sanoo.

Sami ja Saija suunnittelevat tosin jo päämökin tilalle isompaa, sillä rinteessä olevan rakennuksen perustukset alkavat tulla vähitellen tiensä päähän.

Päämökki on melko pieni, ja siihen kuuluu tupakeittiön lisäksi makuualkovi. Maisemat isoista ikkunoista ovat upeat. Tuvan ruokapöytä löytyi muutamalla kympillä netistä.

Kumpikaan ei ole erityisen kova saunoja tai uimari – sen sijaan hyvä ruoka ja viini ovat molempien intohimoja.

– Huomasimme viiden tunnin ensitreffeillä, että meillä on tosi paljon samanlaisia juttuja, joista pidämme, Saija kertoo.

Kohta neljä vuotta yhdessä ollut pari tapasi toisensa turkulaisessa ravintolassa kesällä 2018, kun molemmat olivat eronneet edellisistä suhteistaan.

Kaksikon piti nähdä sokkotreffeillä jo 15 vuotta aiemmin, mutta Saija nauraa nyt, että on todella hyvä, etteivät he tavanneet silloin.

– Tavatessamme olimme rauhoittuneet ja kasvaneet ihmisinä, kun aiemmin sitä vain suhasi paikasta toiseen. Nyt tykkäämme eniten siitä, että voimme istua yhdessä hiljaa ja katsella mökillä takkatulta.

Saija ja Sami ovat olleet lapsuudesta saakka mökki-ihmisiä ja tykkäävät erityisesti järvimaisemista.

Yhdessä on myös opittu uusia taitoja, kuten parempaa kommunikaatiota.

– Sanoisin, että Sami on avautunut ja alkanut puhua tunteistaan enemmän suhteemme aikana, Saija pohtii.

– Joo kyllä, puhuminen on varmasti lisääntynyt. En ole herkkyysasteella mielestäni muuttunut, mutta olen löytänyt tietynlaisen rauhallisuuden Saijan kanssa.

Kaksikon väleistä aistii rentouden ja huumorin, mutta Saija myöntää, että osaavat he yhteenkin ottaa.

– Ikä on tuonut sen, että kaikenlaiset tunteet on jo helpompi hyväksyä. Ne tulevat ja menevät, eikä niissä huonommissakaan tunteissa ole mitään pahaa, Saija sanoo.

Vuoden 2003 tangokuningatar täytti vastikään tiistaina 40 vuotta ja sai mieheltään viime viikonlopun syntymäpäiväjuhliinsa tukun yllätysesiintyjiä ja muutaman erityisen lahjan.

– Jotain söpöä ja kivaa, Sami kertoo antamistaan lahjoista.

Pariskunnalla on erityisen ihana tapa antaa toisilleen joka kuukausi jonkinlainen lahja.

– Meillä on sellainen kuukausittainen muistamistilanne, jossa molemmat antavat toiselle jonkun pienen lahjan tai yllätyksen. Se on ollut meidän molempien yhteinen juttu, joka on säilynyt ihan alusta saakka, Sami kertoo.

