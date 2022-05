Jääkiekon MM-huuma teki Ramista, 30, kertaheitolla musiikkitähden – juhlat Leijonien kanssa päättyivät kotimatkaan aamujunalla

Villieläin on noussut MM-huuman myötä Leijonien teemabiisiksi, ja kappale raikui myös maanantain kultajuhlissa. Mutta kuka on hitin takaa löytyvä artisti Ramses II?

Suurelle yleisölle vielä tuntematon artisti Ramses II, 30, löysi itsensä maanantaina Tampereen Hakametsän jäähallin pihalle pystytetyltä lavalta Leijonien kultajuhlista. Laulajan ensimmäinen sinkku Villieläin nousi hittibiisiksi Suomen voitettua MM-kultaa.

Helsinkiläisellä Ramses II:lla on kuitenkin musiikkikokemusta jo vuosien ajalta. Oikealta nimeltään Rami Shikeben on laulanut balkanilaisfolkia ja reggaeta yhdistelevässä St. Rasta -yhtyeessä ja hänellä on mies ja kitara -projektista bändiksi kasvanut kokoonpano Rami & Rantojen miehet.

– St. Rasta koostui nuoruuden ajan kaveriporukasta. Vaikka teimme yli sata keikkaa, se oli enemmän harrastetoimintaa. Koin silti upeita hetkiä ja sain esiintymiskokemusta.

Villieläin soi jäällä ja kisojen jälkeen palkintojenjaossa, mutta myös Leijonien pukukopissa.

– Biisi soi kopissa aina pelien jälkeen, se on meidän biisi, Mikael Granlund kertoi Aamulehdelle.

Kultajuhlissa muun muassa JVG:n, Vesalan ja Haloo Helsingin rinnalla esiintynyt Ramses II sai lietsottua Leijonat yhteislauluun. Shikeben mainosti Leijonille, että hänellä on jopa tuplakultajuhlat. Villieläin nimittäin striimasi Spotifyssa kultaa.

– Ei tätä kyllä olisi kuvitellut, että tällaisella aikataululla menee kultaan. Poikkeuksellista, että biisi ottaa vasta vuoden päästä tuulta purjeidensa alle, Shikeben hämmästelee.

Leijonat ovat aina olleet Shikebenille sankareita. Pelaajat itse pyysivät häntä esiintymään kultajuhliin, mikä hiveli artistin itsetuntoa.

– Olen suuri jääkiekon ystävä. Väistämättäkin ajattelin, kun kuulin, että pelaajat tykkäävät Villieläimestä, että olisiko mahdollista päästä esiintymään kultajuhliin.

Shikebenin mukaan kultajuhlat olivat yksi hänen elämänsä upeimmista päivistä. Menestystä juhlittiin läpi yön, ja juhlista lähdettiin kotiin Helsinkiin vasta ensimmäisellä aamujunalla.

Artisti on julkaissut yhteensä kolme singleä. Viraaliksi noussut ensimmäinen debyyttisinkku Villieläin julkaistiin viime vuoden kesäkuussa. Biisi oli pitkään valmiina ennen kuin Shikeben uskalsi jännitykseltään julkaista sen. Seuraava kappale Tuhma ilmestyi lokakuussa, ja viimeisin PE LA SU julkaistiin juuri ennen vappua.

Tulevat julkaisut eivät enää ole omakustanteisia, sillä Ramses II solmi levytyssopimuksen Kaikun kanssa muutama viikko sitten kesken maailmanmestaruuskisojen.

Nöyrä Shikeben ei ole vielä ehtinyt tottua suureen suosioon ja yhteiskuviin fanien kanssa.

– Kyllähän tämä on todella outoa, mutta samalla elämäni suurimpia täyttymyksiä.

Shikeben esiintyy tänä kesänä Ruisrockissa ja Stadin Juhannuksessa. Suunnitteilla on myös muita keikkoja kesälle ja syksylle, ja uusia sinkkujakin voi odottaa vielä tämän vuoden puolella. Hän haluaa tehdä hyväntuulista, ilosta popmusiikkia.

– Työnteko tästä vasta alkaa. Hetken saa nauttia, mutta sitten pitää oikeasti keskittyä hommiin, Shikeben summaa.

Lue lisää: Leijonien villit voitonjuhlat jatkuivat! Mörkö kokkasi, Pesonen tarjoili, Granlund sai minitykin: ”Pelaajat ovat kuin veljeksiä”