Sointu Borgin seksikkäät kuvat aiheuttivat ikävän ongelman – huomasi miesten käytöksessä toistuvan piirteen ja pian totuus paljastui

– Tomin kanssa olen oppinut rakastamaan myös itseäni, kehuu Sointu Borg puolisoaan Tomi Solosta. Aiemmissa suhteissaan hän oli ahdistunut helposti, sillä usein seurustelukumppani ei antanut hänen olla oma itsensä. Sointu Borg, Marko Kilpi ja Kaj Kunnas kertovat, mikä sai heidät rakastumaan tulevaan puolisoonsa.

Tapahtuma-alan yrittäjä Sointu Borg, 29, ja rap-muusikko Tomi Solonen, 38, ovat kesän lopulla olleet pariskunta viisi vuotta. Niin ei pitänyt käydä. Tarkoitus ei ollut aloittaa parisuhdetta, mutta Solonen hurmasi vapaana sieluna viilettäneen Borgin.

Solonen erosi muista miehistä, jotka lähestyvät Borgia.

– Minulla oli vähän sama ongelma kuin monilla nuorilla naisilla, jotka laittavat nettiin vähänkään seksikkäämpiä kuvia. Se vetää puoleensa tietynlaisia lähestymisiä, Sointu Borg perustelee.

Monta kertaa Borg sai huomata, että kiinnostus kohdistui vain pinnallisiin asioihin.

– Tomi sen sijaan oli aidosti kiinnostunut siitä, mitä pääni sisällä liikkuu.

Sellainen tekee vaikutuksen. Sen lisäksi Solonen teki myös oman kiinnostuksensa selväksi.

– Luottamus heräsi heti alussa, koska hänen kanssaan ei tarvinnut arvuutella, missä mennään. Tomi vastasi viesteihin viivyttelemättä eikä hänen kanssaan ollut mitään muutakaan pelailua, Sointu kiittelee.

Yhteydenpito alkoi, kun Solonen laittoi Borgille viestin somessa. Ohimennen oli kohdattu jo kuusi vuotta aiemmin räppibileissä Tampereella.

– Juttelimme silloin vain pari sanaa. Meni yli kuusi vuotta, ennen kuin aloimme jutella somessa, Sointu taustoittaa.

Vähitellen viestiteltiin joka päivä, mutta meni reilut pari kuukautta ennen kuin tavattiin.

– Tomi on tosi hyvä keskustelija. Jos jostain on keskusteltava, Tomi kykenee siihen. Hän myös oikeasti kuulee, mitä sanon. Se on hyvin tärkeää, niin alussa kuin edelleenkin.

Tavatessa Borg huomasi pitävänsä Solosta sekä mukavana että komeana.

– Onhan sekin tärkeää, että toinen miellyttää silmää. Ajattelen sen olleen siinä kohtaa ihastusta, joka syveni hiljalleen rakkaudeksi. Luulen, etten ole ollut ennen Tomia oikeasti rakastunut, Borg arvioi.

Aiemmin hän ahdistui suhteissa helposti.

– Olin villi sielu, jolle paikallaan oleminen oli vaikeaa. Jossain kohtaa vähän pelkäsinkin, että milloin ahdistus taas iskee, mutta Tomin kanssa sitä ei ikinä tullutkaan.

Sointu Borg kiittää miestään siitä, että hän saa vapaasti olla oma itsensä.

Borg sanoo Solosen saapuneen elämäänsä vaiheessa, jolloin oli raskasta. Paniikkihäiriö oireili silloin vielä vähän, vaikka ei näkynytkään ulospäin, Borg mainitsee.

– Tomi pisti minut kirjoittamaan paperille kaikki huonot uskomukset itsestäni. Sen jälkeen paperi piti repiä.

Tuo oli yksi nistä kohdista, jolloin tajusin rakastavani Tomia. Tuollaisilla konkreettisilla tavoilla hän on auttanut minua eheytymään, Borg painottaa.

– Minulle rakkaus on syvää luottamusta, turvaa ja kumppanuutta. Koen rakkauden tulleen suhteeseemme ensimmäisen vuoden aikana.

Borg kiittää miestään siitä, että hän saa vapaasti olla oma itsensä.

– Suhde Tomin kanssa on ollut elämässäni käänteentekevä. Tomi eheytti minut, ja hänen kanssaan olen oppinut rakastamaan myös itseäni.

Yhdessäolo Solosen kanssa on ollut monella tapaa erilaista kuin aiemmat seurustelut.

– Minulla oli ollut miesystäviä, jotka saivat esiin huonoja puoliani.

Borg ei aiemmin kokenut tulevansa hyväksytyksi omana itsenään.

– Moni tuntui ihastuvan rohkeaan ulosantiini ja seksikkääseen imagooni, mutta jos alettiin seurustella, en enää olisikaan saanut olla sellainen. Se mihin ihastuttiin, haluttiinkin kitkeä pois, Sointu huomasi.

– Joitakin miehiä tuntui jopa hävettävän käytökseni, vaikka olen aina ollut hyvin luotettava, kiltti ja uskollinen.

Sointu sanoo huomanneensa nykyisessä parisuhteessaan, millaiselta tuntuu, kun toinen oikeasti arvostaa ja antaa tilaa.

– Tomi on hellä ja muistaa sanoa päivittäin, että rakastaa. Hän on kunnioittava ja todella luotettava. Meillä molemmilla on liikkuva työ, menemme pitkin kyliä ja tapaamme paljon ihmisiä. Ikinä ei ole ollut huolta siitä, että jotain sattuisi, Sointu sanoo.