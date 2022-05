Tuoreet kuvat Bradley Cooperista hämmästyttävät – näyttelijää ei ole tunnistaa

Bradley Cooper näyttelee ensi vuonna ilmestyvässä elokuvassa tunnettua säveltäjää.

Hollywoodin kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva näyttelijä Bradley Cooper tähdittää ensi vuonna ensi-iltansa saavaa Maestro-elokuvaa. Suoratoistopalvelujätti Netflixin tuottama elokuva kertoo säveltäjä Leonard Bernsteinistä ja Cooper nähdään sen nimiroolissa.

Cooper, 47, näyttelee tunnettua säveltäjää tämän kaikissa eri elämänvaiheissa. Hänen vastanäyttelijänään nähdään Carey Mulligan. Elokuvan tuottava Netflix julkaisi hiljattain myös ensimmäiset kuvat tulevasta elokuvasta viestipalvelu Twitterissä.

Netflixin jakamissa kuvissa nähdään, miltä Cooper näyttää roolihahmonaan eri vuosikymmeninä.

Kuvat vahvasti maskeeratusta Cooperista saivat Twitter-kansan välittömästi hieraisemaan silmiään. Etenkin kuvat vanhemmaksi Bernsteiniksi maskeeratusta Cooperista sai fanit aktivoitumaan kommenttikentässä.

– Niin yksityiskohtainen maskeeraus. Jopa hänen ihokarvansa ovat harmaat ja vaaleat, hehkutti eräs.

– Tämä tulee niin voittamaan parhaan maskeerauksen Oscarin, ennusti toinen.

Cooper näyttelee itse ohjaamassaan elokuvassa säveltäjä Leonard Bernsteiniä.

Cooperin muodonmuutos ihastutti tähden faneja.

Cooper toimii itse myös elokuvan ohjaajana, kuten hän teki myös muutamia vuosia sitten ilmestyneessä A Star Is Born -elokuvassa, joka toi hänen vastanäyttelijälleen Lady Gagalle myös parhaan alkuperäiskappaleen Oscar-palkinnon.

Bradley Cooper on yksi Hollywoodin menestyneimmistä näyttelijöistä. Hän on ollut ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi peräti kahdeksan kertaa. Hänet tunnetaan muun muassa elokuvista Guardians of The Galaxy, Rajaton, A Star Is Born sekä Unelmien pelikirja.