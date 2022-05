Suvi Teräsniskan aviomies Simo esiintyy ensimmäistä kertaa tv:ssä puolisonsa rinnalla – tällaista arkea yksityisyyttään varjeleva pari elää

Huvilan & huussin 13. kauden viimeisessä jaksossa nähdään harvinainen kurkistus Suvi Teräsniskan elämään puolisonsa Simo Aallon kanssa.

Laulaja Suvi Teräsniskan, 33, ja hänen puolisonsa Simo Aallon Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva loma-asunto kokee uskomattoman muodonmuutoksen Huvila & huussi -kauden viimeisessä jaksossa.

Jaksossa saadaan samalla harvinainen kurkistus Teräsniskan avioliittoon. Teräsniska on ollut yhdessä Aallon kanssa vuosia ja puhunut liitostaan haastatteluissa ja tv:ssä, mutta häntä ei ole aiemmin nähty näin avoimesti julkisuudessa miehensä kanssa.

Nyt aviopari raotti ovia arkeensa ja loma-asuntoonsa Huvilassa & huussissa. Teräsniska ja Aalto kiittelevät jaksossa sitä, miten loma-asunnosta saatiin sopiva juuri heidän viisihenkisen perheensä käyttötarkoituksiin.

– Ohhoh, Aalto toteaa häkeltyneenä Teräsniskan kiljahdellessa asunnon muodonmuutoksen nähdessään.

Teräsniska ja Aalto avioituivat elokuussa 2014. Parilla on kolme poikaa: Terho, Toivo ja Usko.

– Jätkät tykkää, Aalto toteaa jaksossa hymyillen nähden lapsille tarkoitetun upouuden makuuhuoneen.

Huvila & huussin tiimin tekemä muodonmuutos saa Suvi Teräsniskan ja Simo Aallon (oikealla) häkeltymään.

Avioparin rakkaus roihahti jo yli 10 vuotta sitten, kun Teräsniska palkkasi Aallon yhtyeensä monitorimiksaajaksi. Teräsniska kertoi rakkaustarinan alkamisesta Vain elämää -ohjelmassa viime vuonna.

– Mä palkkasin bändiini uuden teknikon. Sittenhän siinä kävi lopulta niin, että me ihastuttiin, rakastuttiin, mentiin kihloihin ja naimisiin ja nyt meillä on kolme lasta, Teräsniska kertoi.

–Aika pianhan me jäätiin vaan kiinni siitä. Tosi moni ihminen haluaa ottaa kunnian siitä, että minä ja Simo ollaan päädytty yhteen, Teräsniska paljasti.

Muu bändi otti Teräsniskan mukaan asian hyvin vastaan.

– Ne oli koko kevään ajan vitsailleet, että hei, tässä on nyt kaksi sinkkua tässä bändissä, että eikö tässä ois nyt mitään. Se ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä, mutta sitten kun se lähti kytemään se asia, niin sitten siinä ei kauaa mennyt, Teräsniska muisteli tv:ssä.

Aviopari asteli vihille 2014.

Onnellista ja vauhdikasta arkea elävä pariskunta on kokenut myös karikkoja liitossaan. Teräsniska avautui Vain elämää -ohjelmassa suhteensa isosta kriisistä.

– Korona ei ole ollut varmaan yhdellekään parisuhteelle helppo asia. Eilen kun puhuttiin siitä häpeästä, että täytyy uskaltaa sanoa, niin mä uskallan sanoa ääneen, että... Tämä kevät ei ole ollut kauhean helppo meidän parisuhteessa, Teräsniska kertoi ääni väreillein ja kyynelehtien.

Hän paljasti pariskunnan hakeutuneen terapiaan selvittääkseen ongelmansa.

– Meillä on meneillään kriisi, jota me käydään läpi. Mutta siellä on paljon hyvää. Me ollaan molemmat hakeuduttu terapiaan, hän jatkaa.

Laulajan mukaan terapia on auttanut paria löytämään uudenlaisen keskusteluyhteyden.

– Olen onnellinen siitä, että olemme päässeet purkamaan asioita kahdestaan ihan uudella tasolla, jolla ei ehkä koskaan aiemmin olla keskusteltu, vaikka ollaan oltu miehen kanssa kymmenen vuotta yhdessä, Teräsniska kertoi ohjelmassa.

Teräsniska kertoi IS:lle vuoden 2021 lopussa, että parilla menee hyvin. Teräsniska kertoi kokevansa, että avioliittokriisi kasvatti häntä ihmisenä ja auttoi näkemään itsessään uusia piirteitä.

– Vedämme yhteistä köyttä nyt ja samaan suuntaankin vielä. Totta kai meillä edelleen tulee erimielisyyksiä, mutta se kuuluu asiaan. Jos niitä ei tulisi, ei se olisi normaalia.

Mökin muodonmuutos on tehty ajatellen Teräsniskan viisihenkistä perhettä, johon kuuluu puoliso ja kolme lasta.

Pariskunta myös työskentelee yhdessä, mikä tekee arjesta poikkeuksellista. Teräsniskan mukaan hänen ja Aallon keikkaillessa ympäri Suomea pääsevät myös lapset reissaamaan. Teräsniskan pojat ovat tottuneet siihen, että majapaikat vaihtuvat ja välillä asutaan hotelleissa.

Laulaja on kertonut, että perheen ollessa tien päällä kaikilla omat rutiininsa. Simo Aallolla on ääniteknikkona erilaiset aikataulut kuin laulajalla itsellään, joten Aalto majoittuu usein toiseen huoneeseen ja Teräsniska, lapset ja lastenhoitaja toiseen.

– Jotta me kaikki jaksamme paremmin, on hyvä, että Simo saa aamulla nukkua pidempään ja liikkua omien aikataulujensa mukaan. Minulla taas on mukana ihana lapsenvahti, joka vie yleensä jätkät aamupalalle niin, että myös minä saan nukkua vielä, laulaja selvitti.

Teräsniska kertoi IS:lle tänä keväänä, että Huvilassa & huussissa nähty loma-asunto on ollut iso yhdistävä tekijä hänelle ja hänen miehelleen. Uudesta keittiöstä tuli Teräsniskan lempipaikka, vaikka hän lisääkin, että Aalto kokkailee heillä yleensä.

– Siellä puuhailu on tuonut mielekästä tekemistä, ja meidän molempien yhteiset haaveet liittyvät tähän.

Pariskunta on myös remontoinut itse paikan pihasta löytyvän lisärakennuksen, johon he aikovat majoittaa mökkivieraitaan.

– Tykkään sisustamisesta ja selailen usein netistä ideoita. Simo onkin välillä pulassa ideoideni kanssa, sillä minä olen se, jolta pursuaa visioita toisensa perään, Teräsniska nauraa.

