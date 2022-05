Tosi-tv-tähti julkaisi videon kiipeilystään suojellun Manta-patsaan päälle kultajuhlissa – näin hän perusteli päähänpistoaan

Temptation Islandilta tuttu Mathilda ”Mattu” Westerberg oli yksi Suomen kiekkokultaa Mantalla juhlineista suomalaisista.

Moni suomalainen suuntasi eilen torille juhlimaan niin Tampereella kuin Helsingissäkin, kun Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Vaikka mestaruus oli kaikkiaan neljäs laatuaan, oli voitto historiallinen, sillä koskaan aikaisemmin Leijonat ei ole päässyt kotikisoissa edes mitaleille, saati napannut kaikista kirkkainta pystiä.

Helsingissä perinteeksi on muodostunut kansanjuhla kauppatorilla, eikä tämä vuosi ollut poikkeus. Tällä kertaa kauppatoria koristava Havis Amanda -patsas oli kuitenkin yritetty suojata innokkailta juhlijoilta pystyttämällä patsaan ympärille aita. Aita kuitenkin petti alta aika yksikön, ja riemastuneet jääkiekkofanit pääsivät kuin pääsivätkin kiipeämään Mantan huipulle.

Yksi patsaan päälle kiivenneistä oli sosiaalisen median perusteella Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttu Mathilda ”Mattu” Westerbeg. Mattu oli julkaissut oman henkilökohtaisen Instagram-tilinsä tarinat-osiossa lukuisia videoita sekä kisakatsomostaan että myöhemmin kauppatorilta. Videoilla seurue juhlii ensin villisti Suomen voittoa ja ajaa myöhemmin torille Pojun Poika saunoo -biisin soidessa taustalla.

Myöhemmin Mattu julkaisi Instagram-tarinoissaan videon, jossa hän kuvasi Mantan ympärille pystytettyä aitaa. Videon yhteyteen hän oli lisännyt tekstin ”ei pääse mantaan”. Lopulta Mantan ympärille pystytettyjen suojausten petettyä myös Mattu pääsi kiipeämään patsaan päälle, joka tosi-tv-tähden omien sanojen mukaan oli hänen suuri haaveensa. Hän julkaisi myös tästä videon Instagram-tarinoissaan.

– Olipa kultajuhlat. Nyt mä menen nukkumaan. Mutta hei, mun unelma toteutu. Mä oon aina halunnu mennä sinne Havis Amandan ylös ja tänään mä olin siellä. Terkkuja, Mattu totesi viimeisimmässä Instagram-tarinassaan.

Havis Amanda on ollut urheiluhuumaa juhlivien kantapaikka vuosien ajan, mutta viime vuosina on alkanut herätä huolta yli 110-vuotiaan patsaan kestävyydestä.

Suihkulähteessä on perinteisesti uitu, ja myös kiekkokultaa juhlineet ovat kiivenneet Mantana tunnetun vanhan pronssipatsaan päälle.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja Laura Aalto kertoi STT:lle jo ennen finaaliottelua, että kaupunki varautuu suojaamaan suihkulähteen.

– Manta on iäkäs ja hauras. Varaudumme siihen, että Manta on helsinkiläisten ilona jatkossakin, Aalto perusteli.

Maanantaiaamuna juhlapaikalla oli käynnissäsiivoustyöt ja roskia sekä tyhjiä pulloja raivattiin pois. Juhlakansa oli pukenut Havis Amandan patsaalle leijonapaidan, joka oli Mantan päällä vielä aamullakin.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar ilmaisi huolensa Mantan kohtalosta jo vuonna 2019. Tuolloin jääkiekkomaajoukkue oli juuri voittanut MM-kultaa Slovakiassa ja kuvat railakkaista juhlijoista Havis Amandan patsaan päällä levisivät mediassa.

– On ollut ihana seurata MM-kullan juhlintaa ja ihmisten riemua. Mantalla on ollut monta halaajaa, mutta Manta on kuitenkin jo 111-vuotias ja hyvin hauras. Vaarassa ovat niin patsas kuin juhlijatkin. Seuraavaan kultajuhlaan pitäisi keksiä joku muu juhlintapaikka, Razmyar kirjoitti tuolloin.