Tässä ovat ensimmäiset Miss Suomi semifinalistit – mukana hallitseva Miss Helsinki

Useat tämän vuoden missikandidaateista olivat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon ja joukossa oli myös tohtoriopiskelijoita.

Miss Helsinki 2021 Oona Komi on yksi Miss Suomi -kilpailun semifinalisteista.

Miss Suomi 2022 -kilpailun haku alkoi lauantaina suljetussa casting-tilaisuudessa Helsingissä. Tilaisuuteen oli kutsuttu 50 esikarsinnan läpäissyttä missikandidaattia.

– Tänä vuonna erityisesti korostui, että on paljon harjoiteltu esiintymistä ja muita missin tehtäviin kuuluvia taitoja, kertoo Finnartist Oy:n toimitusjohtaja Sunneva Sjögren tiedotteessa.

Casting-tilaisuuden tuomaristossa istuivat hallitseva Miss Suomi Essi Unkuri, Miss Suomi 2020 Viivi Altonen, missiasiantuntija Heidi Maijala, More Than Beauty Academyn pääkouluttaja Jaana Villanen, ja matkailualan erikoisasiantuntija Terhi Alanya.

Tuomaristo piti hallussaan 4 kappaletta kultaisia lippuja, jotka he saivat halutessaan luovuttaa missikokelaalle heti casting-tilaisuuden tuomarihaastattelun yhteydessä, ja näin antaa tälle suoran pääsyn kilpailun semifinaalivaiheeseen. Tuomaristo sai halutessaan jättää liput myös jakamatta.

Historian ensimmäiset kultaiset liput itselleen lunastivat Emmi Pekkanen, Oona Komi, Ella Lännistö ja Karoliina Vettenniemi. Oona Komi on hallitseva Miss Helsinki.

– Kultaisen lipun vastaanottajasta tulee huokua itsevarmuus ja intohimo esiintymistyötä kohtaan. Tämä on tosi jännittävä uudistus. Nyt on oltava alusta saakka selvää jokaiselle, että kyseessä on kova kilpailu. Itse harjoittelin 4 vuotta ahkerasti voittaakseni tittelin, kertoi Miss Suomi Essi Unkuri.

Loput 16 semifinalistia valittiin päivän päätteeksi perinteisen menettelytavan mukaisesti. Semifinaalipaikkoja on siis yhteensä 20 kappaletta, ja heidät esitellään yleisölle kesäkuussa.

Tuomari Jaana Villanen kertoo, että useat tämän vuoden hakijoista olivat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon ja joukossa oli myös muutama tohtoriopiskelija.

– Kandidaatit olivat perehtyneet omiin arvoihin sekä siihen, mikä heille on elämässä tärkeää ja mitä he haluaisivat omassa elämässään edistää. Miss Suomi -kilpailu nähdään vahvana kanavana vaikuttaa. Enää kilpailuun ei haeta “pystymetsästä”, vaan kilpailuun aloitetaan valmistautuminen ajoissa ja se nähdään tärkeänä osana uraa, Villanen sanoo.

Moni asia missikisoissa on muuttunut. Casting-tilaisuudessa ei nähty uimapukukierrosta, kilpailun aikana ei oteta eikä ilmoiteta vartalon mittoja eikä kiertueen aikana kuvata alusvaatekuvia.

– Uudistamalla perinteitä pysymme ajan vaatimassa kehityksessä mukana. Tahdomme löytää sanavalmiin kauniisti itsevarman brändilähettilään, joka on valmis kehittämään omaa osaamistaan, Sunneva Sjögren sanoo.