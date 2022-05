Sanna Marin vetäisi pelipaidan päälleen ja putkahti kiekkofinaaliin Tampereelle – näin pääministeri kannustaa Leijonia voittoon Markus-puolisonsa kanssa

Sanna Marin ja Markus Räikkönen kannustavat Leijonia MM-finaalissa.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) kannustaa miesten jääkiekkomaajoukkuetta MM-finaalissa. Leijonat pelaa kullasta Kanadaa vastaan.

Marin on nauttimassa lätkähuumasta katsomossa puolisonsa Markus Räikkösen kanssa.

– Ny mennää hakee kultaa, Marin kirjoittaa kuvatekstissä.

Sekä Marin että Räikkönen ovat pukeutuneet Suomen pelipaitoihin. Myös pääministerin housuvalinta on varsin rento, sillä hänellä on yllään revityt farkut. Puoliso niin ikään on pukeutunut farkkuihin.

Pääministerin viikko on pitänyt sisällään paljon muutakin kuin jääkiekkohuumaa. Marin vieraili torstaina Ukrainassa ja tapasi presidentti Volodymyr Zelenskyin maan pääkaupungissa Kiovassa.

Ukrainan-vierailullaan Marin kävi muun muassa Irpinissä ja Butshassa. Molemmat kaupungit ovat kärsineet sodassa merkittävästi.

– Oli erittäin vaikeaa katsoa sitä kaikkea, mitä Venäjä on tehnyt näille kaupungeille. Monet ihmiset ovat kuolleet. Samaan aikaan sankarillinen yhteishenki ukrainalaisilla, jotka taistelevat vapaudestaan ja koko Euroopan puolesta, on ihailtavaa, Marin kommentoi Ukrainan presidentin kanslian julkaisemassa tiedotteessa.

