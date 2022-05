Maajussi-Roy muutti Kanadasta Suomeen ja huomasi valtavan eron jääkiekkofaneissa – lataa nyt suorat sanat kanadalaisten käytöksestä: ”Ei mitään järkeä”

Roy Rissasen molemmat kotimaat ovat maailman kovimpia jääkiekkomaita. Valinta niiden välillä on hänelle helppo, sillä hän ei halua missata torijuhlia, jos Suomi voittaa.

Sunnuntai-iltana koetaan kutkuttavia hetkiä, kun Suomi kohtaa Kanadan jääkiekon MM-kisojen finaalissa kolmatta kertaa peräkkäin. Tilanne on erityisen jännittävä Maajussille morsian -sarjasta tutulle Roy Rissaselle, sillä kaukalossa ovat vastakkain hänen kaksi kotimaataan.

Rissanen kertoo, että hän kannattaa sunnuntai-illan jääkiekko-ottelussa Suomea – tietenkin.

– Minulta kysytään joka vuosi, että kumpaa kannatan, Suomea vai Kanadaa. Tänä vuonna päätin tehdä kantani selväksi, Rissanen kertoo IS:lle.

Suomalaistaustainen Rissanen muutti Suomeen vajaa vuosi sitten. Hän oli asunut koko ikänsä Kanadassa, mutta suomalaiset juuret veivät mukanaan Maajussille morsiamen jälkeen. Rissanen päätti pistää koko elämänsä uusiksi ja lähteä kokeilemaan arkea toisessa kotimaassaan.

– Suomi tuntuu kodiltani ja siksi tuntuu luontevalta kannattaa maata myös jääkiekossa, hän sanoo.

Rissanen seuraa jääkiekkoa lähinnä maailmanmestaruuskisojen ja olympialaisten aikaan. Hän nauttii siitä, että otteluissa on kerralla kaikki pelissä ja että kaukalossa ratkotaan sitä, ketkä ovat maailman parhaita.

– Pidän isoista peleistä ja siitä, että se on kerrasta poikki.

Rissanen on seurannut vuosien varrella sekä Kanadan että Suomen pelejä. Hän kuitenkin myöntää, että jos Suomi on pudonnut pois kisoista, on hänen mielenkiintonsa lopahtanut nopeasti. Piskuisen Suomen maajoukkueessa on sitä jotain, joka saa Rissasen innostumaan.

– Olen isänmaallinen ja minusta on hienoa kannattaa Suomea. Suomen joukkue ja fanit tuntuvat enemmän perheeltä ja totta kai haluat tukea perhettäsi.

– Myös suomalaisten ”torilla tavataan” -meininki on mahtavaa! En halua kannattaa Kanadaa, koska entä jos Suomi sitten voittaa, enkä voi lähteä torille? Rissanen kertoo nauraen.

Myös Kanadassa asuessaan Rissanen kannatti usein Suomea. Kun hän kokoontui ystäviensä kanssa katsomaan pelejä, oli hän ainoa, joka liputti Suomen puolesta.

Rissasen ei kuitenkaan Kanadassa jaksanut innostua jääkiekosta aivan samalla tavalla kuin nyt Suomessa, sillä siellä siihen liittyi ikäviä ilmiöitä.

– Kanadassa taistellaan hampaat irvessä ja pää veressä, eikä sillä ole väliä, vaikka toiset satuttaisivat itsensä pahasti. Jossakin vaiheessa faneilla oli ikävä tapa, että he lähtivät pelin jälkeen kaduille rikkomaan ikkunoita, mellakoimaan ja sytyttämään tulipaloja. Siinä ei ollut mielestäni mitään järkeä, hän kertoo.

– Jopa paikallispeleissä vierasjoukkuetta piti suojata, kun he tulivat jäälle, sillä ihmiset heittelivät heitä tavaroilla. Heti jos vierasjoukkue sai maalin, syttyi valtava buuaus. En pystynyt ymmärtämään sitä, sillä se vaikutti todella epäkunnioittavalta.

Suomen fanikulttuuri saa sen sijaan kiitosta Rissaselta. Hän on päässyt kerran kokemaan kunnon voiton Suomessa, kun Leijonat nappasi olympiakultaa helmikuussa Pekingissä. Silloin Rissanen pinkaisi heti ”torille”, sillä hän oli seurannut jo Kanadasta käsin vuoden 2019 MM-kullan juhlahumua ja ”torilla tavataan” -ilmiötä.

– Näin silloin videoita ”torilta” ja tänä talvena pääsin itsekin viimein sinne. Olin todella ihmeissäni, että siellä oli niin paljon ihmisiä niin aikaisin aamulla. Siellä he olivat keskellä talvea kauppakassiensa kanssa, joissa oli olutta ja lonkeroa. Se oli melkoinen näky, Rissanen kertoo huvittuneena.

Marko ”Mörkö” Anttila on Roy Rissasen suosikkipelaaja.

Kauppatorin kultahumussa Rissaseen teki vaikutuksen se, että suomalaiset juhlivat sulassa sovussa ja paikalla oli myös varttuneempaa väkeä.

– Oli hienoa, että torilla ei ollut vain nuorisoa sekoilemassa, vaan juttelin myös vanhemman parin kanssa, joilla oli mukana muoviset samppanjalasit, joista he joivat viiniä. Kyse ei ollut huligaanien juhlista, vaan kaikilla oli hauskaa ja he juhlivat hyvillä mielin.

Sunnuntain ottelua kiinteistönvälittäjänä työskentelevä Rissanen katsoo kotisohvalta poikansa lätkäpaita päällä kanakorin kera. Hän epäilee, että jos Suomi voittaa kultaa, voi edessä olla aamun työtehtävien uudelleenjärjestely ja uusi reissu torille.

– Täytyy katsoa, voinko siirtää tapaamiseni iltapäivälle ja lähteä torille. Saa nähdä, mitä tapahtuu.

Rissanen ei osaa vielä sanoa, miten illan pelissä käy. Hän odottaa jännityksellä, miten Suomi vastaa Kanadan rajuun pelitapaan ja uskoo, että jos Leijonat pystyvät pysymään poissa jäähyaitiosta, voivat he kukistaa hänen toisen kotimaansa.

Entä ketä Rissanen seuraa eniten jäällä? Vastaus on selvä.

– Olen tietenkin Mörkö-fani! Hän on niin pitkä, häntä on hauska katsoa jäällä ja myös lempinimi on hauska. On hienoa, että hän on siellä ja onnistuu peleissä.