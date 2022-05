Muun muassa ranskalaislehti Voici kirjoitti vastikään Monacon ruhtinasparin mahdollisesta avioerosta. Ruhtinasparin lähipiiri on ampunut väitteet alas.

Monacon ruhtinaspari on joutunut aviokriisispekulaation keskelle.

Monacon ruhtinatar Charlene edusti jälleen julkisuudessa puolisonsa, ruhtinas Albertin kanssa F1-kisoissa, kertoo muun muassa Daily Mail.

Ruhtinaspari esiintyi yhdessä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun ranskalaislehti Voici kirjoitti, että pari olisi päätymässä avioeroon. Lehden mukaan ruhtinas Albert maksaisi eron jälkeen Charlenelle peräti 12 miljoonaa euroa vuodessa korvauksena siitä, että pariskunnan lapset, 7-vuotiaat kaksoset, Jacques ja Gabriella, eivät muuttaisi äitinsä mukana Sveitsiin.

Prinsessa Charlene ja ruhtinas Albert olivat pitkästä aikaa yhdessä Monacon F1-kisoissa.

Ruhtinasparin lähipiiri on kuitenkin ampunut ranskalaislehden väitteet alas. Page Sixin haastattelemien sisäpiirilähteiden mukaan ruhtinasparilla ei ole tarkoituksenaan erota. Lähteiden mukaan Charlene saisi erosta suuren summan rahaa, mutta ruhtinas Albertin ei tarvitse maksaa hänelle pitääkseen Charlenen parisuhteessa.

Charlenen ja Albertin välillä ei ole aviokriisiväitteiden aikana nähty juurikaan läheisyyttä tai romantiikkaa, ja pari on viimeisen vuoden aikana ollut paljon erossa toisistaan. Nyt pariskunnan välillä nähtiin hieman läheisyyttä, sillä Charlene ja Albert edustivat myös käsikädessä.

Ruhtinatar vaihtoi myös muun muassa F1-kuskien Max Verstappenin ja Sebastian Vettelin kanssa lämpimät poskipusut. Ruhtinatar Charlene oli aiemmin tuttu näky F1-kisoissa, mutta tätä ennen Charlene edusti Monacon Grand Prix -kilpailussa viime kerran vuonna 2019.

Ruhtinasparin avioliiton tilaa on epäilty, mutta nyt pari edusti muun muassa käsikädessä.

Ruhtinatar Charlene palasi julkisuuteen vappuaattona pitkän hoitojakson jälkeen. Toukokuun aikana Charlene on nähty useampaan otteeseen edustustilaisuuksissa, ja perheensä kanssa hän edusti toukokuun ensimmäisenä päivänä sitten marraskuun.

Charlene antoi muutama päivä sitten harvinaisen lausunnon terveydentilastaan. Ruhtinatar vietti talvella kuukausia hoitolaitoksessa Sveitsissä pian sen jälkeen, kun hänen Etelä-Afrikan-matkansa venähti sairastelun vuoksi ja palasi perheensä luo Monacoon maaliskuussa.

Monacon ruhtinaspari tapasi myös F1-kuskeja, kuten Max Verstappenin.

Ruhtinatar Charlene kritisoi aviokriisiväitteitä tuoreessa haastattelussa.

Charlene paljasti Reutersin mukaan haastattelussa, ettei hän ole vielä parantunut täysin ennalleen, vaan tuntee edelleen olonsa hauraaksi.

– Terveydentilani on edelleen hauras, enkä halua kiirehtiä asioiden kanssa, Charlene sanoi Nice Matin -lehdelle Monte-Carlo Fashion Weekin yhteydessä.

Hovi tiedotti viime syksynä, että Charlenea hoidettiin yksityisessä hoitolaitoksessa vaikean fyysisen ja henkisen uupumuksen vuoksi. Sitä ennen hän sairastui nenän ja nielun alueen infektioon Etelä-Afrikassa ja joutui sairaalakierteeseen. Charlene kuvailee aikaa äärimmäisen vaikeiksi.

– Se on ollut pitkä, vaikea ja tuskallinen polku. Tänä päivänä tunnen oloni rauhalliseksi, hän totesi haastattelussa.

Ruhtinatar Charlene on ollut pitkään poissa julkisuudesta.

Ruhtinatar kritisoi myös spekulaatioita aviokriisistä tuoreessa haastattelussa. Charlenen mukaan Albert on ollut hänen tukenaan vaikeina aikoina. Hän huomauttaa, että parilla on normaaleja tunteita ja heikkouksia aivan kuten kenellä tahansa ihmisillä, mutta koska he ovat julkisuudessa, nousevat pienimmätkin heikkoudet herkästi esille.

Ruhtinattaren mukaan paluu Monacoon on ollut hänelle ennen muuta suuri helpotus.

– Olen todella iloinen, että olen taas Monacossa, hän sanoi aiemmin.

Juttua muokattu 29.5. klo 13:41: Prinsessa-sana vaihdettu kahdesta kohdasta sanaan ruhtinatar.

