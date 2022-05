Suositun The Handmaid’s Tale -sarjan tähti jättäytyy yllättäen pois sarjasta

Suosikkinäyttelijää ei nähdä sarjan viidennellä kaudella.

Alexis Bledel kuului The Handmaid’s Tale -sarjan alkuperäisnäyttelijöihin.

Näyttelijä Alexis Bledel, 40, kertoo luopuvansa roolistaan suositussa The Handmaid’s Tale – Orjattaresi -tv-sarjassa. Bledel on näytellyt sarjassa vuodesta 2017 asti. Sarjan viidennen kauden kuvaukset alkoivat talvella, eikä näyttelijää näin ollen tulla näkemään uudella kaudella.

Bledel kertoi asiasta perjantaina.

– Pitkän harkinnan jälkeen tunsin, että minun on astuttava syrjään The Handmaid’s Talesta tässä kohtaa, näyttelijä sanoi Varietyn mukaan.

Bledel kiittää tiedotteessa sarjan luojaa Bruce Milleriä totuudenmukaisista ja resonoivista kohtauksista, joita hahmolle luotiin. Samalla näyttelijä kiittää tuotantoyhtiötä ja sarjaa esittävää suoratoistopalvelua, sekä näyttelijöitä ja tuotantoryhmää heiltä saamastaan tuesta.

Bledel on palkittu parhaan naissivuosan Emmy-palkinnolla roolistaan Emily Malekina. Hänet tunnetaan myös roolistaan suosikkisarjassa Gilmoren tytöt, jota esitettiin vuosina 2000-2007.

The Handmaid’s Tale -sarja perustuu kirjailija Margaret Atwoodin samannimiseen teokseen, joka julkaistiin vuonna 1985. Se kertoo Yhdysvaltojen paikalle perustetusta, fundamentalististen kristittyjen johtamasta valtiosta, jossa hedelmälliset naiset on vangittu orjattariksi, ainoana tavoitteenaan synnyttää lapsia isäntäperheelle. Myös muiden naisten asema yhteiskunnassa on äärimmäisen huono.

Sarja saavutti heti julkaisunsa jälkeen valtavan suosion ja se on palkittu muun muassa Golden Globe -ja Emmy-palkinnoilla.