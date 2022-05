Pelko varjostaa prinsessa Madeleinen perheen elämää Floridassa – poliisit hälytetty kotiin yli sata kertaa

Prinsessa Madeleinen elämää Floridassa turvataan tarkoin virkavallan toimesta.

Ruotsin prinsessa Madeleine, 39, ja aviomies Chris O’Neill, 47, ovat joutuneet turvautumaan useasti poliisin apuun asuessaan Floridassa, uutisoi ruotsalaislehti Expressen.

Pari muutti lapsineen alun perin Floridan Pinecrestiin vuonna 2018, ja seuraavan vuoden syksyllä heidän kotiinsa murtauduttiin. Varkaat saivat saaliikseen muun muassa O’Neillin arvokelloja.

Tuolloin asiasta uutisoineen Svensk Damtidning -lehden mukaan murron kohteeksi joutuminen oli yksi syy, miksi perhe päätti muuttaa pois ja etsiä uuden kodin. Heidän floridalainen sisäpiirilähteensä sanoi, että perhe oli erittäin järkyttynyt murrosta. Uusi talo, luksushuvila, löytyi entisen kodin lähistöltä.

– Madeleine ei pysty enää asumaan talossa, sisäpiirilähde kertoi ruotsalaislehdelle.

Prinsessa Madeleine perheineen on asettunut Floridaan.

Nyt Expressen kertoo, että uudessa kodissa on tarvittu niin ikään virkavallan apua. Lehden mukaan poliisit on hälytetty paikalle perheen uuteen kotiin jopa sata kertaa. Parhaimmillaan poliisi on vieraillut huvilalla jopa neljästi päivässä, toisinaan käyntien väli on ollut kuukausia.

Kyseiset sata hälytystä eivät tarkoita kuitenkaan hätäpuheluja, vaan poliisi on hälytetty valvontakäynneille. Käynteihin riittää perusteluksi jokin ”erityinen syy”, kuten kaupungista poistuminen tai pelkästään kuninkaallinen status, Pinecrestin poliisipäällikkö Jacob Cohen sanoo lehdelle.

Helmikuussa 2020 O’Neill pyysi poliisilta salaista turvallisuusraporttia. Usein kyseistä tarkastusta pyydetään esimerkiksi ennen muuttoa, jotta saadaan käsitys talon vahvuuksista ja heikkouksista turvallisuuden näkökulmasta.

Valvontaraporttien perusteella tilanne uudessa kodissa näyttää varsin valoisalta. Valvontakäynneiltä on kirjattu useasti samankaltaisia havaintoja: portti on ollut kiinni, eikä näkyviä merkkejä rikollisesta toiminnasta ole havaittu. Poliisipäällikön mukaan prinsessa perheineen ei saa erityiskohtelua asemansa vuoksi, vaan sama menettely on tarjolla kaikille alueen asukkaille tilanteen vaatiessa.

Vuonna 2013 avioitunut pari ehti asua Lontoossa ennen muuttoa Yhdysvaltoihin. Heillä on kolme lasta: prinsessa Leonore, 8, prinssi Nicolas, 6, ja prinsessa Adrienne, 5.