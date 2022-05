Orange is the New Black -­tähti tekee historiaa – pääsee ensimmäisenä trans­taustaisena Barbie-nukeksi

Suosittu näyttelijä on innoissaan saamastaan kunnianosoituksesta.

Orange is the New Black -sarjasta tuttu näyttelijä Laverne Cox saa oman Barbie-nuken. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suosittu nukke suunnitellaan transtaustaisen henkilön mukaan, kertoo BBC.

50 vuotta täyttävän tähden mielestä oman Barbien saaminen tuntuu epätodelliselta.

– En voi uskoa sitä. Rakastan hänen asuaan, Cox sanoo People-lehdelle.

Laverne Cox juhlisti 50-vuotisjuhliaan samassa asussa kuin hänen mukaansa suunniteltu Barbie.

Erityisen innoissaan Cox kertoo olevansa siitä, että nyt maailmalla elävät transnuoret voivat löytää itselleen samaistuttavan nuken. Samalla hän muistuttaa nuken olevan enemmän kuin pelkkä lelu.

– Ympäristössä, jossa transnuorten kimppuun hyökätään, tämä (nukke) voi olla myös tapa juhlistaa transihmisiä ja antaa heille tilaa unelmoida, Cox sanoo.

Uusi Barbie-nukke on jatkumoa lelunvalmistaja Mattelin yritykselle lisätä nukkevalikoimansa monimuotoisuutta. Viime vuosina on valmistettu muun muassa kurvikkaampia sekä eri etnisiä ryhmiä ja ammatteja edustavia nukkeja.

Cox näytteli supersuositussa Orange is the New Black -sarjassa Sophia Burset -nimistä vankia. Hän on saanut roolinsa ansiosta useita Emmy-ehdokkuuksia. Hänet tunnetaan myös sarjasta Inventing Anna.

