Raskaana oleva Kelly Osbourne on ollut raittiina vuoden päivät – päihde­ongelmista kärsinyt tähti hehkuttaa onneaan somessa

Kelly Osbourne jätti vuosi sitten alkoholin.

Laulaja ja mediapersoona Kelly Osbourne, 37, hehkutti Instagramissaan saavuttaneensa ison virstanpylvään. Päihdeongelmista kärsinyt Kelly on nyt ollut vuoden kuivilla.

– Miten paljon voi muuttua vuodessa, Kelly aloittaa päivityksensä.

– Jos olisit kertonut minulle 365 päivää sitten, että olisin raitis, onnellinen ja tulossa äidiksi, olisin nauranut päin naamaasi.

– Elämä todella on ihmeellistä, kun tekee työtä sen eteen.

Hän myös kiitti päivityksessään kaikkia, jotka ovat tukeneet häntä matkalla kohti raittiutta.

Ilmoitus raittiudesta tulee reilu vuosi sen jälkeen, kun tähti kertoi retkahtaneensa jälleen alkoholiin.

– Olen addikti ja ajattelin, että olisin voinut pitkän ajan jälkeen juoda, kuten normaali ihminen. Kävi ilmi, että en voi ja että en tule koskaan olemaan normaali, hän on sanonut People-lehden mukaan.

– Tämä on jotain, jonka kanssa tulen kamppailemaan loppuelämäni ajan. Eikä se tule koskaan olemaan helppoa.

Kelly kertoi raskaudestaan kaksi viikkoa sitten Instagramissa. Silloin hän päivitti palveluun kuvan, jossa hän pitelee ultraäänikuvaa.

Kuvan yhteydessä hän kertoo olevansa todella onnellinen elämänsä uudesta käänteestä.

Lapsi on Kellyn ensimmäinen. Lapsen isä on Kellyn poikaystävä Sid Wilson Slipknot-yhtyeestä. Pariskunta on tuntenut toisensa jo 20 vuoden ajan.

Osbournen perheestä kertova tosi-tv-ohjelma The Osbournes teki Kellystä maailmankuulun 2000-luvun alussa. Sarja oli ensimmäisiä tosi-tv-ohjelmia, jotka nousivat valtavaan suosioon. Music Television esitti sarjaa vuosina 2002–2005.

Kelly on rocktähti Ozzy Osbournen ja tunnetun tv-kasvon Sharon Osbournen tytär.

Lähteet: People